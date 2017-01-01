Join/Environment

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(rpm)
(Настройка окружения для сборки пакетов в git.alt)
 
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= Настройка окружения для сборки пакетов в git.alt =
= Настройка окружения для сборки пакетов в git.alt =
 +
== пакеты ==
 +
установить следуюшие пакеты:
 +
<pre>
 +
apt-get install hasher git gear rpm-utils rpm-build
 +
</pre>
== hasher ==
== hasher ==
под root:
под root:

Текущая версия на 14:07, 7 апреля 2017

Содержание

[править] Настройка окружения для сборки пакетов в git.alt

[править] пакеты

установить следуюшие пакеты: 

apt-get install hasher git gear rpm-utils rpm-build

[править] hasher

под root: 

hasher-useradd <существующий пользователь>
например: 
hasher-useradd testuser

Создать пользователю в домашнем каталоге файл .hasher/config 

mkdir ~/.hasher
echo 'packager="Vasiliy Petrov <vasyapetrov@altlinux.org>"' >~/.hasher/config


[править] git

Для коммитов и создания тэгов в git нужно сделать небольшую его настройку:

  • получить идентификатор gpg ключа и добавить его в git: 
 gpg -K

полученный результат (id вашего секретного ключа) записать в git: 

 git config --global user.signingkey <ID, например 0A46826A>

После этого у вас будет работать подпись для git тэгов и коммитов. Поробную инструкцию для подписывания коммитов и тэгов смотрите здесь: https://git-scm.com/book/id/v2/Git-Tools-Signing-Your-Work

Но ещё нужно добавить информацию о пользователе git: 

git config --global user.name "Vasily Petrov"
git config --global user.email vasyapetrov@altlinux.org

[править] gear

[править] rpm

Для корректной работы утилит rpm и add_changelog вам необходимо указать rpmbuild, кто и что собирает. Это можно сделать через файл .rpmmacros в домашнем каталоге, следующего содержимого: 

# переопределить местоположение каталога для сборки пакетов
%_topdir        %homedir/RPM
# определить местоположение TMP каталога для rpmbuild install пакета вместо $TMPDIR
%_tmppath       %_topdir/TMP

%packager Vasiliy Petrov <vasyapetrov@altlinux.org>
# содержимое gpg_name должно соответствовать вашему uid из вывода gpg -K
%_gpg_name  Vasiliy Petrov <vasyapetrov@altlinux.org>
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