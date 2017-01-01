Join/Environment
Материал из ALT Linux Wiki
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(→rpm)
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(→Настройка окружения для сборки пакетов в git.alt)
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= Настройка окружения для сборки пакетов в git.alt =
= Настройка окружения для сборки пакетов в git.alt =
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== hasher ==
== hasher ==
под root:
под root:
Текущая версия на 14:07, 7 апреля 2017
Содержание
[править] Настройка окружения для сборки пакетов в git.alt
[править] пакеты
установить следуюшие пакеты:
apt-get install hasher git gear rpm-utils rpm-build
[править] hasher
под root:
hasher-useradd <существующий пользователь>например:
hasher-useradd testuser
Создать пользователю в домашнем каталоге файл .hasher/config
mkdir ~/.hasher echo 'packager="Vasiliy Petrov <vasyapetrov@altlinux.org>"' >~/.hasher/config
[править] git
Для коммитов и создания тэгов в git нужно сделать небольшую его настройку:
- получить идентификатор gpg ключа и добавить его в git:
gpg -K
полученный результат (id вашего секретного ключа) записать в git:
git config --global user.signingkey <ID, например 0A46826A>
После этого у вас будет работать подпись для git тэгов и коммитов. Поробную инструкцию для подписывания коммитов и тэгов смотрите здесь: https://git-scm.com/book/id/v2/Git-Tools-Signing-Your-Work
Но ещё нужно добавить информацию о пользователе git:
git config --global user.name "Vasily Petrov" git config --global user.email vasyapetrov@altlinux.org
[править] gear
[править] rpm
Для корректной работы утилит rpm и add_changelog вам необходимо указать rpmbuild, кто и что собирает. Это можно сделать через файл .rpmmacros в домашнем каталоге, следующего содержимого:
# переопределить местоположение каталога для сборки пакетов %_topdir %homedir/RPM # определить местоположение TMP каталога для rpmbuild install пакета вместо $TMPDIR %_tmppath %_topdir/TMP %packager Vasiliy Petrov <vasyapetrov@altlinux.org> # содержимое gpg_name должно соответствовать вашему uid из вывода gpg -K %_gpg_name Vasiliy Petrov <vasyapetrov@altlinux.org>