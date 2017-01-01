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(→Как стать разработчиком Sisyphus)
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(→Как стать разработчиком Sisyphus)
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Вступление в ALT Linux Team даёт следующие привилегии:
Вступление в ALT Linux Team даёт следующие привилегии:
* SSH-доступ к [[git.alt]],
* SSH-доступ к [[git.alt]],
|-
* возможность выкладывать пакеты в репозитории
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* возможность выкладывать пакеты в репозитории
* Подписку на список рассылки {{lists|devel}}.
* Подписку на список рассылки {{lists|devel}}.
Вступление в ALT Linux Team не накладывает никаких обязательств, кроме хранения ключей подписи в недоступном для других людей месте.
Вступление в ALT Linux Team не накладывает никаких обязательств, кроме хранения ключей подписи в недоступном для других людей месте.
Текущая версия на 05:11, 18 мая 2017
[править] Как стать разработчиком Sisyphus
Для получения возможности непосредственно участвовать в разработке Sisyphus достаточно вступить в ALT Linux Team.
Правила вступления в команду описаны в статье «Процедура принятия в Team». Также имеется статья «руководство начинающего мейнтейнера ALT Linux Team», в которой собрана наиболее полезная начинающему члену Team информация.
Вступление в ALT Linux Team даёт следующие привилегии:
- SSH-доступ к git.alt,
- возможность выкладывать пакеты в репозитории ALT
- Подписку на список рассылки devel@.
Вступление в ALT Linux Team не накладывает никаких обязательств, кроме хранения ключей подписи в недоступном для других людей месте.
Вместе с тем для прохождения процедуры вступления и собственно получения результатов работы в команде пригодятся:
- умение собирать программы из исходных текстов;
- навыки чтения, правки и создания spec-файлов RPM.
Крайне полезны: