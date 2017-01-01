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(Как стать разработчиком Sisyphus)
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Вступление в ALT Linux Team даёт следующие привилегии:
Вступление в ALT Linux Team даёт следующие привилегии:
* SSH-доступ к [[git.alt]],
* SSH-доступ к [[git.alt]],
 +
* возможность выкладывать пакеты в репозитории AL
* Подписку на список рассылки {{lists|devel}}.
* Подписку на список рассылки {{lists|devel}}.
Вступление в ALT Linux Team не накладывает никаких обязательств, кроме хранения ключей подписи в недоступном для других людей месте.
Вступление в ALT Linux Team не накладывает никаких обязательств, кроме хранения ключей подписи в недоступном для других людей месте.

Версия 05:10, 18 мая 2017

Как стать разработчиком Sisyphus

Для получения возможности непосредственно участвовать в разработке Sisyphus достаточно вступить в ALT Linux Team.

Правила вступления в команду описаны в статье «Процедура принятия в Team». Также имеется статья «руководство начинающего мейнтейнера ALT Linux Team», в которой собрана наиболее полезная начинающему члену Team информация.

Вступление в ALT Linux Team даёт следующие привилегии:

  • SSH-доступ к git.alt,
  • возможность выкладывать пакеты в репозитории AL
  • Подписку на список рассылки devel@.

Вступление в ALT Linux Team не накладывает никаких обязательств, кроме хранения ключей подписи в недоступном для других людей месте.

Вместе с тем для прохождения процедуры вступления и собственно получения результатов работы в команде пригодятся:

  • умение собирать программы из исходных текстов;
  • навыки чтения, правки и создания spec-файлов RPM.

Крайне полезны:

  • опыт работы с git (необходим для ведения проектов в gear);
  • понимание одного или более языков программирования, умение исправить проблемы в исходнике;
  • умение и желание общаться с коллегами по команде, пользователями, апстримом.
Team

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