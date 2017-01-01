Материал из ALT Linux Wiki

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Версия 05:10, 18 мая 2017

Как стать разработчиком Sisyphus

Для получения возможности непосредственно участвовать в разработке Sisyphus достаточно вступить в ALT Linux Team.

Правила вступления в команду описаны в статье «Процедура принятия в Team». Также имеется статья «руководство начинающего мейнтейнера ALT Linux Team», в которой собрана наиболее полезная начинающему члену Team информация.

Вступление в ALT Linux Team даёт следующие привилегии:

SSH-доступ к git.alt,

возможность выкладывать пакеты в репозитории AL

Подписку на список рассылки .

Вступление в ALT Linux Team не накладывает никаких обязательств, кроме хранения ключей подписи в недоступном для других людей месте.

Вместе с тем для прохождения процедуры вступления и собственно получения результатов работы в команде пригодятся:

умение собирать программы из исходных текстов;

навыки чтения, правки и создания spec-файлов RPM.

Крайне полезны: