Java/OracleSDK
Материал из ALT Linux Wiki
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м (→NOSRC In a Nutshell: s/72/102/)
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Blackp (обсуждение | вклад)
м (→Переключение на Oracle JDK)
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'''TODO:''' использование alternatives
'''TODO:''' использование alternatives
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Текущая версия на 10:02, 29 марта 2017
[править] Установка Oracle Java 8 SDK в ALT Linux
Обратите внимание: Java 7/6 доступны только по подписке, при наличии архива процедура аналогична
Содержание
[править] Лицензионные ограничения
jdk-6u26-linux является последним фирменным JDK, распространяемым под лицензией DLJ (Operating System Distributor License for Java version 1.1). Эта лицензия явно разрешает распространять JDK в составе дистрибутива. Таким образом, java-1.6.0-sun-1.6.0.26 является последним JDK от Sun/Oracle, входящим в состав Sisyphus.
Последующие версии Oracle JDK теперь распространяются под лицензией Oracle Binary Code License, в которой есть явное разрешение распространять JDK вместе с java приложениями, например, в составе LiveCD, но нет явного разрешения распространять JDK в одиночку как отдельный пакет. Поэтому их нет в сизифе.
Однако ничто не мешает установить данные пакеты самостоятельно. Для безболезненной установки Oracle JDK под ALT Linux доступны nosrc.rpm-пакеты. В них собственно Oracle JDK не входит, его нужно отдельно скачать, после чего их можно пересобрать по инструкции ниже и получить обычные rpm-пакеты, готовые к установке.
[править] NOSRC In a Nutshell
Скачайте соответствующий пакет *.nosrc.rpm; например: java-1.8.0-oracle-1.8.0.102-alt1.nosrc.rpm.
Установите его командой вида:
$ rpm -Uhv java-1.8.0-oracle-1.8.0.102-alt1.nosrc.rpm
После выполнения команды у вас появится новый каталог /home/UserName/RPM/, в нём будет еще два каталога: SOURCES и SPECS
Скачайте в каталог SOURCES/ недостающий исходник jdk*.tar.gz для вашей архитектуры с сайта Oracle (Java SE Downloads, download.oracle.com, если ссылки устареют, поищите новые в google).
Например, для java-1.8.0-oracle-1.8.0.102 это будет файл:
- (x86_64) http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u102-b14/jdk-8u102-linux-x64.tar.gz
- (i586) http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u102-b14/jdk-8u102-linux-i586.tar.gz
Публикация nosrc.rpm может отставать от выпуска новых релизов java.
Если на сайте Oracle доступна более свежая версия, чем имеющиеся *.nosrc.rpm, необходимо внести поправки в файле java-1.8.0-oracle.spec и только после этого приступать к сборке *.src.rpm.
К примеру: У вас в файле java-1.8.0-oracle.nosrc.rpm в строке %define buildver указана версия 60, а на оф.сайте уже доступна версия jdk-8u72-linux-**.tar.gz; править нужно следующее: ( "-" - это строка для изменения, "+" - та же строка, но уже с внесенными изменениями)
--- java-1.8.0-oracle.spec~ 2016-02-04 17:31:58.832448223 +0300 +++ java-1.8.0-oracle.spec 2016-02-04 17:02:50.865717944 +0300 @@ -38,7 +38,7 @@ %define origin oracle %define priority 18040 %define javaver %major.%minor -%define buildver 60 +%define buildver 72 %define jppname java-%{javaver}-%{origin} %define javaws_ver %{javaver} @@ -1107,6 +1107,9 @@ %changelog +* Thu Feb 04 2016 Michael Shigorin <mike@altlinux.org> 0:1.8.0.72-alt1 +- nosrc spec file for java sdk 8u72 + * Fri Oct 09 2015 Igor Vlasenko <viy@altlinux.ru> 0:1.8.0.60-alt1 - nosrc spec file for java sdk 8u60
Обновить nosrc.rpm при желании можно подобным образом:
rpmbuild -bs --nosource 0 --nosource 1 --nodeps java-1.8.0-oracle.spec
Далее установите в host-систему пакеты rpm-build-java browser-plugins-npapi-devel и в каталоге SPECS/ выполните команду (для Oracle JDK 8):
$ rpmbuild -bs --nodeps java-1.8.0-oracle.spec
Полученный в результате java-1.8.0-oracle-1.8.0.102-alt1.src.rpm пересоберите в hasher.
[править] Примечания
- ключ " --nodeps " команды "rpmbuild -bs" позволяет выполнить ее без установки лишних зависимостей в хост-систему.
При этом, если в хост-системе не будет некоторых дополнительных пакетов с макросами, именно, указанных в BuildRequires(pre): rpm-macros-alternatives browser-plugins-npapi-devel, то rpmbuild будет выдавать предупреждения, связанные с отсутствием соответствующих макросов. На это можно не обращать внимания, если сборка src.rpm пакета состоялась.
- Если вы не осилили сборку в hasher, то надо делать так
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cd /home/user/RPM/SPEC rpmbuild -bs --nodeps java-1.8.0-oracle.spec cd /home/user/RPM/SRPMS apt-get build-dep путь_до_файла/java-1.8.0-oracle-1.8.0.31-alt1.src.rpm cd /home/user/RPM/SPEC rpmbuild -bs java-1.8.0-oracle.spec
При этом в систему установятся пакеты, необходимые для сборки пакета. После сборки, их можно удалить из системы.
- В последней версии java-1.8.0-oracle.spec для JDK 8u45 (arch type i586), надо запретить сборку moz_plugin_classiс для 32-битной архитектуры (как уже сделано для 64-бит)
@@ -84,7 +84,7 %else %def_enable javaws %def_enable moz_plugin -%def_enable moz_plugin_classic +%def_disable moz_plugin_classic %def_enable desktop %endif %def_with gcc32_abi
[править] Ссылки
[править] Переключение на Oracle JDK
Удалите пакеты java-*-openjdk.
TODO: использование alternatives
Вопрос: как при выполнении rpmbuild -bs --nodeps java-1.8.0-oracle.spec на выходе получить упакованный пакет с сорцами i586 при сборке на платформе x86_64. Упаковывается всё x64.tar.gz