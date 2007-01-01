Java/OracleSDK

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Java (Различия между версиями)

Текущая версия на 10:02, 29 марта 2017

править] Установка Oracle Java 8 SDK в ALT Linux

Обратите внимание: Java 7/6 доступны только по подписке, при наличии архива процедура аналогична





править] Лицензионные ограничения

jdk-6u26-linux является последним фирменным JDK, распространяемым под лицензией DLJ (Operating System Distributor License for Java version 1.1). Эта лицензия явно разрешает распространять JDK в составе дистрибутива. Таким образом, java-1.6.0-sun-1.6.0.26 является последним JDK от Sun/Oracle, входящим в состав Sisyphus.

Последующие версии Oracle JDK теперь распространяются под лицензией Oracle Binary Code License, в которой есть явное разрешение распространять JDK вместе с java приложениями, например, в составе LiveCD, но нет явного разрешения распространять JDK в одиночку как отдельный пакет. Поэтому их нет в сизифе.

Однако ничто не мешает установить данные пакеты самостоятельно. Для безболезненной установки Oracle JDK под ALT Linux доступны nosrc.rpm-пакеты. В них собственно Oracle JDK не входит, его нужно отдельно скачать, после чего их можно пересобрать по инструкции ниже и получить обычные rpm-пакеты, готовые к установке.

править] NOSRC In a Nutshell

Внимание! Все действия этой инструкции проводим под пользователем.



Скачайте соответствующий пакет *.nosrc.rpm; например: java-1.8.0-oracle-1.8.0.102-alt1.nosrc.rpm.

Установите его командой вида:

$ rpm -Uhv java-1.8.0-oracle-1.8.0.102-alt1.nosrc.rpm

После выполнения команды у вас появится новый каталог /home/UserName/RPM/, в нём будет еще два каталога: SOURCES и SPECS

Скачайте в каталог SOURCES/ недостающий исходник jdk*.tar.gz для вашей архитектуры с сайта Oracle (Java SE Downloads, download.oracle.com, если ссылки устареют, поищите новые в google).

Например, для java-1.8.0-oracle-1.8.0.102 это будет файл:

Публикация nosrc.rpm может отставать от выпуска новых релизов java.

Если на сайте Oracle доступна более свежая версия, чем имеющиеся *.nosrc.rpm, необходимо внести поправки в файле java-1.8.0-oracle.spec и только после этого приступать к сборке *.src.rpm.

К примеру: У вас в файле java-1.8.0-oracle.nosrc.rpm в строке %define buildver указана версия 60, а на оф.сайте уже доступна версия jdk-8u72-linux-**.tar.gz; править нужно следующее: ( "-" - это строка для изменения, "+" - та же строка, но уже с внесенными изменениями)

--- java-1.8.0-oracle.spec~ 2016 - 02 - 04 17 : 31 : 58.832448223 + 0300 +++ java-1.8.0-oracle.spec 2016 - 02 - 04 17 : 02 : 50.865717944 +0300 @@ - 38 , 7 + 38 , 7 @@ %define origin oracle %define priority 18040 %define javaver %major.%minor -%define buildver 60 +%define buildver 72 %define jppname java-% { javaver } -% { origin } %define javaws_ver % { javaver } @@ - 1107 , 6 + 1107 , 9 @@ %changelog +* Thu Feb 04 2016 Michael Shigorin <mike@altlinux.org> 0 :1.8.0.72-alt1 +- nosrc spec file for java sdk 8u72 + * Fri Oct 09 2015 Igor Vlasenko <viy@altlinux.ru> 0 :1.8.0.60-alt1 - nosrc spec file for java sdk 8u60

Обновить nosrc.rpm при желании можно подобным образом:

rpmbuild -bs --nosource 0 --nosource 1 --nodeps java-1.8.0-oracle.spec

Далее установите в host-систему пакеты rpm-build-java browser-plugins-npapi-devel и в каталоге SPECS/ выполните команду (для Oracle JDK 8):

$ rpmbuild -bs --nodeps java-1.8.0-oracle.spec

Полученный в результате java-1.8.0-oracle-1.8.0.102-alt1.src.rpm пересоберите в hasher.

править] Примечания

ключ " --nodeps " команды "rpmbuild -bs" позволяет выполнить ее без установки лишних зависимостей в хост-систему.

При этом, если в хост-системе не будет некоторых дополнительных пакетов с макросами, именно, указанных в BuildRequires(pre): rpm-macros-alternatives browser-plugins-npapi-devel, то rpmbuild будет выдавать предупреждения, связанные с отсутствием соответствующих макросов. На это можно не обращать внимания, если сборка src.rpm пакета состоялась.

Если вы не осилили сборку в hasher, то надо делать так

cd /home/user/RPM/SPEC rpmbuild -bs --nodeps java-1.8.0-oracle.spec cd /home/user/RPM/SRPMS apt-get build-dep путь_до_файла/java-1.8.0-oracle-1.8.0.31-alt1.src.rpm cd /home/user/RPM/SPEC rpmbuild -bs java-1.8.0-oracle.spec

При этом в систему установятся пакеты, необходимые для сборки пакета. После сборки, их можно удалить из системы.

В последней версии java-1.8.0-oracle.spec для JDK 8u45 (arch type i586), надо запретить сборку moz_plugin_classiс для 32-битной архитектуры (как уже сделано для 64-бит)





@@ - 84 , 7 + 84 , 7 %else %def_enable javaws %def_enable moz_plugin -%def_enable moz_plugin_classic +%def_disable moz_plugin_classic %def_enable desktop %endif %def_with gcc32_abi

править] Ссылки

Сборка_пакета_с_нуля

Hasher





править] Переключение на Oracle JDK

Удалите пакеты java-*-openjdk.

TODO: использование alternatives

Вопрос: как при выполнении rpmbuild -bs --nodeps java-1.8.0-oracle.spec на выходе получить упакованный пакет с сорцами i586 при сборке на платформе x86_64. Упаковывается всё x64.tar.gz