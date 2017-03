JaCarta/PKI

$ csptest -enum -info -type PP_ENUMREADERS | iconv -f cp1251 CSP (Type:75) v3.9.8010 KC1 Release Ver:3.9.8495 OS:Linux CPU:AMD64 FastCode:READY:AVX. CryptAcquireContext succeeded.HCRYPTPROV: 6726147 GetProvParam(...PP_ENUMREADERS...) until it returns false Len Byte NickName/Name _____________________________ 0x012a 0x72 Aladdin R.D. JaCarta [SCR Interface] (000000000000) 00 00 All PC/SC readers 0x012a 0x58 FLASH FLASH 0x012a 0x18 HDIMAGE Структура дискеты на жестком диске Cycle exit when getting data. 3 items found. Level completed without problems. Total: SYS: 0,010 sec USR: 0,180 sec UTC: 0,200 sec [ErrorCode: 0x00000000] $ csptest -keyset -enum_cont -fqcn -verifyc CSP (Type:75) v3.9.8010 KC1 Release Ver:3.9.8495 OS:Linux CPU:AMD64 FastCode:READY:AVX. AcquireContext: OK. HCRYPTPROV: 6726147 \\.\Aladdin R.D. JaCarta [SCR Interface] (000000000000) 00 00\9c6989cc-7b35-4186-9a06-96c67d406434 OK. Total: SYS: 0,040 sec USR: 0,220 sec UTC: 3,030 sec [ErrorCode: 0x00000000]