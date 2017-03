Материал из ALT Linux Wiki

iTALC2 позволяет различными способами контролировать входящие в состав сети компьютеры учащихся.

Возможности

Просмотр и запись происходящего на компьютерах учащихся;

Удаленный контроль компьютеров входящих в сеть, для поддержки и помощи учащимся;

Показ учебных материалов (в режиме полного экрана или в отдельном окне) на всех компьютерах сети;

Блокировка рабочих станций;

Пересылка текстовых сообщений учащимся;

Включение и выключение всех компьютеров сети;

Удаленный вход и выход и запуск команд и скриптов.

Установка

На компьютере учителя должны быть установлены пакеты italc2, italc2-master:

# apt-get install italc2 # apt-get install italc2-master

на компьютерах учеников: italc2, italc2-client:

# apt-get install italc2 # apt-get install italc2-client

Учётная запись учителя должна быть добавлена в группу italc-teachers :

# gpasswd -a teacher italc-teachers

При установке дистрибутива Альт Образование 8, установка пакетов и настройка учётной записи происходит автоматически (на компьютере учителя, при установке необходимо отметить пункт "Программы для учителя").

Настройка управления классом

iTALC2 — это пары VNC-клиент/VNC-сервер, запущенные на всех компьютерах (учительском и ученических), с особыми правами доступа к серверам со стороны клиентов. Управляется iTalc парами ключей для пользователей 4-х заранее определённых ролей: Администратор (admin), Учитель (teacher), Член службы поддержки (supporter), другой (other):

пользователь, имеющий доступ на чтение к секретным ключам (член группы italc-teachers ). все остальные пользователи, имеющие доступ на чтение только к открытым ключам.

Создание ключей

На компьютере учителя необходимо создать ключи доступа.

В графическом интерфейсе

Копирование ключей на управляемые компьютеры

В консоли

Все команды выполнются на компьтере учителя, под учетной записью учителя.

Генерация ключа:

$ ssh-keygen -t ed25519

Копируем публичную часть ключа на ученическую машину для пользователя:

$ ssh-copy-id -i /home/teacher/.ssh/id_ed25519.pub user@192.168.7.2;

или сразу на все ученические машины в сети:

$ for i in `seq 2 15`; do ssh-copy-id user@192.168.7.$i; done

В результате работы получаем возможность работы с домашними каталогами пользователя user ученических машин - копировать к себе и от себя, удалять, редактировать и т.д.



Копируем публичную часть ключа на все ученические машины в сети для администратора. Для этого подключаемся к каждой ученической машине и под root копируем публичную часть ключа:

$ ssh user@192.168.7.2 user@comp2 $ su - comp2 # cat /home/user/.ssh/autorized_keys >> /root/.ssh/autorized_keys exit exit

Каталог /root/.ssh при этом должен существовать.

Теперь есть возможность удалённо выполнять команды на ученических компах с привилегиями администратора.

Копируем публичные части ключей на ученическую машину:

$ scp -r /etc/italc/keys/public/* root@192.168.7.2:/etc/italc/keys/public/

Переписываем настройки подтверждения доступа на клиенте:

$ ssh root@192.168.7.2 "sed -i s/PermissionRequiredWithKeyAuthentication=1/PermissionRequiredWithKeyAuthentication=0/ /etc/xdg/iTALC\ Solutions/iTALC.conf" $ ssh root@192.168.7.2 "sed -i s/PermissionRequiredWithLogonAuthentication=1/PermissionRequiredWithLogonAuthentication=0/ /etc/xdg/iTALC\ Solutions/iTALC.conf"

или настраиваем сразу все клиентские машины:

$ ssh-add; for i in `seq 2 15`; do scp -r /etc/italc/keys/public/* root@192.168.103.$i:/etc/italc/keys/public/; done $ ssh-add; for i in `seq 2 15`; do ssh root@192.168.103.$i "sed -i s/PermissionRequiredWithKeyAuthentication=1/PermissionRequiredWithKeyAuthentication=0/ /etc/xdg/iTALC\ Solutions/iTALC.conf"; done $ ssh-add; for i in `seq 2 15`; do ssh root@192.168.103.$i "sed -i s/PermissionRequiredWithLogonAuthentication=1/PermissionRequiredWithLogonAuthentication=0/ /etc/xdg/iTALC\ Solutions/iTALC.conf"; done

Внимание! После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО на ученических машинах перезапустить сеанс пользователя.

В GUI

После успешной установки и запуска программы на компьютере учителя, нужно скопировать файлы "key" из папки "/etc/italc/keys/public/*/key" на носитель, а затем скопировать файлы key с носителя на компьютер ученика по тому же самому пути /etc/italc/keys/public/teacher/key.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО перезапустить сеанс пользователя (иногда этого недостаточно и программа начинает работать нормально только после перезагрузки системы).

На компьютере ученика можно

Использование iTALC2

На компьютере преподавателя запустите iTALC2, выбрав Меню запуска приложений → Образование → Управление рабочими столами учеников.