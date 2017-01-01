Index.html Policy

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Текущая версия на 14:53, 8 февраля 2017

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Черновик политики Sisyphus Автор(ы) — Артём Золочевский (azol@) Обсуждение в devel@





править] Полиси на создание indexhtml-пакетов

править] Содержание indexhtml-пакета

indexhtml-distro (branding-distro-indexhtml) пакеты представляют из себя дистрибутивоспецифичную «приветственную» страничку, которая открывается по умолчанию браузерами. Кроме этого, ссылка на такую страницу должна находиться в меню (и на рабочем столе?) на случай смены страницы по умолчанию пользователем.

Этот простой html-файл содержит как правило:

Ссылки на документацию. Как минимум: руководство пользователя онлайновая документация Wiki

Информацию о компании. Ссылки на web-ресурсы: сайт компании интернет-магазин техническая поддержка контакты

Информацию о сообществе. Ссылки на web-ресурсы: списки рассылки форум пользователей репозиторий сборочная среда



Так же стартовая страница, может содержать ссылки на группы обсуждени в социальных сетях.

Стартовая страница дистрибутива может быть переведена на несколько языков. В этом случае крайне желательно размещать на странице ссылки на другие языковые варианты.

править] Требования к indexhtml-пакетам

править] Именование пакетов

Пакеты следует именовать по следующей схеме: branding-<название_дистрибутива>-indexhtml

Группа для указания в spec-файле: System/Base

Пример:

Name: branding-simply-linux-indexhtml

Group: System/Base

править] Каталог установки

Файлы indexhtml-пакета (html, стили, логотипы и т. п.) устанавливаются в каталог /usr/share/doc/indexhtml/

(? Совместимость со старым месторасположением index.html файла (/usr/share/doc/HTML/index.html) на переходный период обеспечивается indexhtml-common пакетом.)

править] Именование html-файлов

html-файлы именуются по следующей схеме: index-$lang.html, где $lang — друзначный языковой код (en, ru, uk, be, de и тп.). По крайней мере index-en.html файл обязан присутсвовать в пакете, так как именно он будет использован по умолчанию в случае ненахождения подходящего index-$lang.html файла.

править] Конфликты

Так как indexhtml-пакеты устанавливают свои файлы в один и тот же каталог, а также по причине того, что indexhtml-пакет дистрибутивоспецифичен, в системе не должно одновременно присутствовать более одного indexhtml-пакета. Для обеспечения этого пакеты должны иметь конфликты на каждый branding-distro-indexhtml пакет, то есть содержать в своём spec-файле:

Provides: indexhtml Cоnflicts: branding-firstdistro-indexhtml, branding-seconddistro-indexhtml, branding-thirddistro-indexhtml

править] Расположение в меню

indexhtml-пакеты должны содержать desktop-файл для интеграции в меню. При этом в desktop-файле указывается:

... Categories=System;Documentation; ...

править] Использование пакета indexhtml-common

Скрипт indexhtml-update, входящий в состав пакета indexhtml-common, создаёт ссылку (index.html) на нужный языковой вариант приветственной страницы и должен использоваться в %post-секциях spec-файла. Важно помнить, что именно index.html файл является файлом, открываемым по умолчанию браузерами. Поэтому наличие этого файла является обязательным.

Пример использования indexhtml-update в spec-файле:

... %files %ghost %_indexhtmldir/index.html ... %post %_sbindir/indexhtml-update ...