Index.html Policy

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(Каталог установки)
(Именование html-файлов)
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==== Именование html-файлов ====
==== Именование html-файлов ====
-
html-файлы именуются по следующей схеме: index-$lang.html, где $lang — друзначный языковой код (en, ru, uk, be, de и тп.)
+
html-файлы именуются по следующей схеме: index-$lang.html, где $lang — друзначный языковой код (en, ru, uk, be, de и тп.).
По крайней мере index-en.html файл обязан присутсвовать в пакете, так как именно он будет использован по умолчанию в случае ненахождения подходящего index-$lang.html файла.
По крайней мере index-en.html файл обязан присутсвовать в пакете, так как именно он будет использован по умолчанию в случае ненахождения подходящего index-$lang.html файла.

Версия 14:46, 8 февраля 2017

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Автор(ы) — Артём Золочевский (azol@)
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Содержание

Полиси на создание indexhtml-пакетов

Содержание indexhtml-пакета

indexhtml-distro (branding-distro-indexhtml) пакеты представляют из себя дистрибутивоспецифичную «приветственную» страничку, которая открывается по умолчанию браузерами. Кроме этого, ссылка на такую страницу должна находиться в меню (и на рабочем столе?) на случай смены страницы по умолчанию пользователем.

Этот простой html-файл содержит как правило:

  • Ссылки на документацию. Как минимум:
    • руководство пользователя
    • онлайновая документация
    • Wiki
  • Информацию о компании. Ссылки на web-ресурсы:
    • сайт компании
    • интернет-магазин
    • техническая поддержка
    • контакты
  • Информацию о сообществе. Ссылки на web-ресурсы:
    • списки рассылки
    • форум пользователей
    • репозиторий
    • сборочная среда

Так же стартовая страница, может содержать ссылки на группы обсуждени в социальных сетях.

Стартовая страница дистрибутива может быть переведена на несколько языков. В этом случае крайне желательно размещать на странице ссылки на другие языковые варианты.

Требования к indexhtml-пакетам

Именование пакетов

Пакеты следует именовать по следующей схеме: branding-<название_дистрибутива>-indexhtml

Группа для указания в spec-файле: System/Base

Пример:

Name: branding-simply-linux-indexhtml

Group: System/Base

Каталог установки

Файлы indexhtml-пакета (html, стили, логотипы и т. п.) устанавливаются в каталог /usr/share/doc/indexhtml/

(? Совместимость со старым месторасположением index.html файла (/usr/share/doc/HTML/index.html) на переходный период обеспечивается indexhtml-common пакетом.)

Именование html-файлов

html-файлы именуются по следующей схеме: index-$lang.html, где $lang — друзначный языковой код (en, ru, uk, be, de и тп.). По крайней мере index-en.html файл обязан присутсвовать в пакете, так как именно он будет использован по умолчанию в случае ненахождения подходящего index-$lang.html файла.

Конфликты

Так как indexhtml-пакеты устанавливают свои файлы в один и тот же каталог, а также по причине того, что indexhtml-пакет дистрибутивоспецифичен, в системе не должно одновременно присутствовать более одного indexhtml-пакета. Для обеспечения этого пакеты должны иметь конфликты на каждый indexhtml-distro пакет, то есть содержать в своём spec-файле: 

Provides: indexhtml
Cоnflicts: indexhtml-firstdistro, indexhtml-seconddistro, indexhtml-thirddistro

Расположение в меню

indexhtml-пакеты должны содержать desktop-файл для интеграции в меню. При этом в desktop-файле указывается: 

...
Categories=System;Documentation;
...

Использование пакета indexhtml-common

Скрипт indexhtml-update, входящий в состав пакета indexhtml-common, создаёт ссылку (index.html) на нужный языковой вариант приветственной страницы и должен использоваться в %post-секциях spec-файла. Важно помнить, что именно index.html файл является файлом, открываемым по умолчанию браузерами. Поэтому наличие этого файла является обязательным.

Пример использования indexhtml-update в spec-файле: 

...
%files
%ghost %_indexhtmldir/index.html
...
%post
%_sbindir/indexhtml-update
...

На переходный период (пока мантейнеры браузеров не перейдут на использование нового месторасположения index.html-файла) indexhtml-common также содержит страницу перенаправления со старого месторасположения index.html файла /usr/share/doc/HTML/index.html на новое /usr/share/doc/alt-docs/indexhtml/index.html

 
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