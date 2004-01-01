Hasher
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'''hasher''' — это инструмент ''безопасной'' и ''воспроизводимой'' сборки пакетов. Все пакеты [[Sisyphus]] собираются с его помощью.
'''hasher''' — это инструмент ''безопасной'' и ''воспроизводимой'' сборки пакетов. Все пакеты [[Sisyphus]] собираются с его помощью.
Текущая версия на 07:26, 10 марта 2017
hasher — это инструмент безопасной и воспроизводимой сборки пакетов. Все пакеты Sisyphus собираются с его помощью.
hasher похож на более ранние sandman из ApplianceWare/ALT Linux или sbuild/pbuilder из Debian, а также более поздний mock из Fedora, но в отличие от них спроектирован так, чтобы не допускать влияния собираемого пакета на хост-систему, а также взаимного влияния собирающихся пакетов.
Входит в стартеркит builder в готовом к употреблению виде.
Содержание
[править] Документация
[править] Статьи
- hasher: технология безопасной сборки дистрибутива (Протва 2004, Дмитрий Левин)
- hasher: технология виртуализации для безопасного выполнения приложений (Протва 2005, Дмитрий Левин)
[править] Ошибки
ALT Linux Bugzilla, продукт "Sisyphus", компоненты "hasher" и "hasher-priv".
[править] Лицензия
GPLv2 or later.
[править] Исходный код