Hasher

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'''hasher''' — это инструмент ''безопасной'' и ''воспроизводимой'' сборки пакетов. Все пакеты [[Sisyphus]] собираются с его помощью.
'''hasher''' — это инструмент ''безопасной'' и ''воспроизводимой'' сборки пакетов. Все пакеты [[Sisyphus]] собираются с его помощью.

Текущая версия на 07:26, 10 марта 2017

hasher — это инструмент безопасной и воспроизводимой сборки пакетов. Все пакеты Sisyphus собираются с его помощью.

hasher похож на более ранние sandman из ApplianceWare/ALT Linux или sbuild/pbuilder из Debian, а также более поздний mock из Fedora, но в отличие от них спроектирован так, чтобы не допускать влияния собираемого пакета на хост-систему, а также взаимного влияния собирающихся пакетов.

Входит в стартеркит builder в готовом к употреблению виде.

Содержание

[править] Документация

[править] Статьи

[править] Ошибки

ALT Linux Bugzilla, продукт "Sisyphus", компоненты "hasher" и "hasher-priv".

[править] Лицензия

GPLv2 or later.

[править] Исходный код


hasher

Hasher • Hasher/CentOS • Hasher/FAQ • Hasher/Tips • Hasher/parallel • Hasher/Краткое руководство • Hasher/Руководство • Hasher/Справочник • Воспроизводимая сборка • Скоростные характеристики hasher

 
 
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