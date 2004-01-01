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(Различия между версиями)

Текущая версия на 07:26, 10 марта 2017

hasher — это инструмент безопасной и воспроизводимой сборки пакетов. Все пакеты Sisyphus собираются с его помощью.

hasher похож на более ранние sandman из ApplianceWare/ALT Linux или sbuild/pbuilder из Debian, а также более поздний mock из Fedora, но в отличие от них спроектирован так, чтобы не допускать влияния собираемого пакета на хост-систему, а также взаимного влияния собирающихся пакетов.

Входит в стартеркит builder в готовом к употреблению виде.

править] Документация

править] Статьи

править] Ошибки

ALT Linux Bugzilla, продукт "Sisyphus", компоненты "hasher" и "hasher-priv".

править] Лицензия

GPLv2 or later.

править] Исходный код



