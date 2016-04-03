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(Многофункциональные устройства: Brother MFC-7360N печатает со свободными драйверами благодаря hl1250.xml из foomatic-db)
 
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* Samsung SCX-4100, SCX-4220, SCX-4824<ref>(драйвер с сайта производителя, см. тж. [http://forum.altlinux.org/index.php/topic,3457.msg93976.html#msg93976 вики])</ref>
* Samsung SCX-4100, SCX-4220, SCX-4824<ref>(драйвер с сайта производителя, см. тж. [http://forum.altlinux.org/index.php/topic,3457.msg93976.html#msg93976 вики])</ref>
* Brother DCP-7057R (p6, принтер, пакеты RPM: LPR Driver+cupswrapper driver с [http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html#DCP-7057 сайта производителя])
* Brother DCP-7057R (p6, принтер, пакеты RPM: LPR Driver+cupswrapper driver с [http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html#DCP-7057 сайта производителя])
 +
* Brother MFC-7360N (p8; принтер, подключенный по USB, печатает со свободными драйверами благодаря {{path|/usr/share/foomatic/db/source/driver/hl1250.xml}} из пакета {{pkg|foomatic-db-4.0.20160403-alt1}} по [https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=31&t=66281#p873510 совету geckopi], чтобы задействовать который я выбрал в настройках CUPS модель <code>Brother MFC-9600 Foomatic/hl1250</code>)
* Canon 4410 (альт t6) на принтер дрова  http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/laser/laserbase_mf_series/i-SENSYS_MF4410.aspx?DLtcmuri=tcm:203-1126612&page=1&type=download - одна проблема - архив самораспаковывающийся с расширением EXE лучше на виндовой машине раскрыть а там пакеты RPM. Со сканером хуже. sane из t6 держит, но больше чем одну страницу за раз сканировать не дает. Права на сканер решены так http://forum.altlinux.org/index.php/topic,4904.msg81911.html#msg81911
* Canon 4410 (альт t6) на принтер дрова  http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/laser/laserbase_mf_series/i-SENSYS_MF4410.aspx?DLtcmuri=tcm:203-1126612&page=1&type=download - одна проблема - архив самораспаковывающийся с расширением EXE лучше на виндовой машине раскрыть а там пакеты RPM. Со сканером хуже. sane из t6 держит, но больше чем одну страницу за раз сканировать не дает. Права на сканер решены так http://forum.altlinux.org/index.php/topic,4904.msg81911.html#msg81911
** см. тж. http://freesource.info/wiki/HCL/Periferija/Printery/Canon
** см. тж. http://freesource.info/wiki/HCL/Periferija/Printery/Canon

Текущая версия на 06:34, 12 апреля 2017

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Данная статья периодически обновляется.
Последнее обновление
02:34 12 апреля 2017

На этой странице представлена заведомо неполная информация по поддержке того или иного оборудования дистрибутивами ALT. (HCL = hardware compatibility list.)

Содержание

[править] Персональные компьютеры

[править] Оборудование, плохо совместимое с ALT Linux 7.0

[править] Видеокарты

 Intel i5/i7-5xxx GPU (требуется неофициальный бэкпорт Mesa, либо см. эти ISO)

[править] Оборудование, плохо совместимое с ALT Linux School Lite 5.0.1

[править] Видеокарты

 ATI rage mobility p/m agp 2x -- altbug:23723

[править] Оборудование, плохо совместимое с ALT Linux Desktop 4.1

[править] Звуковые карты

 Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02) -- altbug:21195

[править] Оборудование, совместимое с ALT Linux 4.1 Desktop

[править] Центральный процессор

 AMD Athlon 64 X2 (Dual Core) 2800 MHz (14 x 200) 5400+
 AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
 AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
 Intel(R) Celeron(R) M-340 processor 1.50GHz
 Intel(R) Celeron(R) D CPU 420 1.60GHz
 Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
 Intel(R) Celeron(R) CPU E1400 @ 2.00GHz
 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz
 Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
 Intel Core 2 Duo вся линейка
 Intel Core Quad Q9300

[править] Материнские платы

 Asus M3N78-VM GeForce 8200
 Asus A8N5X NVIDIA nForce4
 Epox EP-8RDA3(I)/8RDAE(I) nVIDIA nForce2
 MSI MS-7529 G31M3-L (RTL) 
 Intel D945GCLF 
 ASUS P5KPL вся линейка
 ASUS P5Q вся линейка
 ECS Elitgroup P4M890T-M
 Asus P5KC
 Asus M2N-MX SE nForce 430

[править] Видеокарты

Основная статья: HCL/Видеокарты
 NVidia GeForce GTS250 - 512 Mb Palit
 NVidia GeForce 8400 - 256 Mb 
 ATI Radeon X1650 Pro (RV530) 256 Mb
 Intel Corporation 82865G Integrated Graphics Controller 
 Intel Corporation 82845G Integrated Graphics Controller 
 Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller
 Nvidia GeForse 9600 GSO

[править] Звуковые карты

 Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller
 Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (однако учтите altbug:21195)
 nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio
 VIA VT1720/24 (Envy24HT)

[править] Жёсткие диски

 Seagate ST31000333AS SATA2, 1Tb, 7200 RPM
 Seagate ST3120814A 120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100
 Seagate ST3500320SV SATA2 500Gb 7200 RPM s/n 9QM4PMWK BIOS SV16
 Seagate ES.2 500/1000Gb, 7200 RPM SATA2 — см. предупреждение по ES/ES2 и некоторым Barracuda!
 Seagate ST3146855SS SAS
 Samsung SAMSUNG_SP1203N SATA2 120Gb 7200 RPM  s/n S00QJ10XC53293 BIOS TL10 
 Western Digital WDC_WD2500AAJS-0 SATA2 250Gb 7200 RPM  s/n WD-WMAV27513362 BIOS 010
 Western Digital WDC_WD1600AAJS-2 SATA2 250Gb 7200 RPM  s/n WD-WMAV36485226 BIOS 010
 Western Digital WDC_WD2500AAJS-6 SATA2 250Gb 7200 RPM  s/n WD-WMAV25084838 BIOS 010
 Western Digital Advanced Format — см. про 4k-секторы
 Hitachi SATA2

[править] Оптические приводы

 Sony Optiarc DVD RW AD-7203S
 NEC[1] DVD_RW ND-4570A, ND-3520AW
 PIONEER  DVD-RW  DVR-115D 1.13
 Optiarc  DVD-RW  AD-5200A

[править] Мониторы

 BenQ E700 17", 1280*1024, DVI, VGA
 LG L1740PQ 17", 1280*1024, DVI, VGA
 LG SyncMaster 710N, 1280x1024, VGA
 Samsung SyncMaster 913v, 19" 1280x1024 VGA

[править] Веб-камеры

[править] A4Tech
  • A4Tech PK-730MJ
  • A4Tech PK-810G
  • A4Tech PK-836F
[править] Logitech
  • Logitech Webcam C210 — на t6 из коробки (v4l2)
[править] Microsoft
  • Microsoft LifeCam VX-800

На ядре 3.0.8-std-def:

  • Microsoft LifeCam HD-6000 (30 fps на 1280x720)
  • Microsoft LifeCam HD-5000 (30 fps на 1280x720)
  • Microsoft LifeCam VX-2000 (30 fps на 1280x720)
  • Microsoft LifeCam Cinema (10 fps на 1280x720 и 640x480)
  • Microsoft LifeCam Studio (10 fps на 640x480, 5 fps на 1280x720)

На ядре 2.6.32-el-smp-alt27:

  • Microsoft LifeCam HD-6000 (30 fps на 640x480, 10 fps на 1280x720)
  • Microsoft LifeCam HD-5000 (10 fps на 640x480, 1280x720 не поддерживается)
  • Microsoft LifeCam VX-2000 (30 fps на 1280x720)
  • Microsoft LifeCam Cinema (10 fps на 640x480, 1280x720 не поддерживается)
  • Microsoft LifeCam Studio (10 fps на 640x480, 5 fps на 1280x720)

Список и статус поддержки различных web-камер в ядре можно посмотреть здесь.

Примечание: в некоторых случаях вебкамера может не работать или показывать более низкий fps. Нужно проверить контакт и переподключить камеру.

[править] Устройства ввода 

 Genius KB-06XE K639 PS/2
 Genius G-Pen (также известен как Wizardpen)
 Oklick 555S
 A4Tech Wop-35PU USB/PS2
 Genius XScroll GM-04003A USB
 Oklick 610L
 BTC 6301URF BlueTooth
 Dell BT Travel Mouse
 Razer Diamondback (для некоторых есть razertool)
 Logitech (для некоторых есть lomoco)
 Wacom Intuos2 XD-1212U (USB)
 Wacom ISDV4 (COM, встроенный в Thinkpad[2] X60t/X61t)
 TrackPoint («из коробки» добавлена поддержка скролирования при нажатой средней кнопке)
 Chikony KB-9885 (PS/2)

[править] Микроскопы


[править] Серверы

[править] Оборудование, совместимое с ALT Linux 7.0 Кентавр

Hewlett-Packard 

HP ProLiant ML350 Gen9 (1CPU 32Gb RAM 3xSAS HDD 600 Gb RAID5)

[править] Оборудование, совместимое с ALT Linux 6.0 Кентавр/СПТ

IBM 

IBM System x3950 M2 (7141)
IBM System x3850 X5 (7145-3RG)

Hewlett-Packard 

HP ProLiant DL160G6
HP ProLiant DL360G7
HP ProLiant DL380G7 (с параметром ядра 'xdriver=vesa')
HP ProLiant MicroServer N40L
HP ProLiant DL360 GEN9 (c RAID контроллером Smart Array P440ar) (с параметром ядра 'hpsa.hpsa_allow_any=1')

T-Platforms 

T-Blade 2 compute node

Storage: 

LSI® MegaSAS 9260
LSI® SAS1078 RAID Controller
LSI® SAS2004 RAID Controller
LSI® FC949ES Fibre Channel Adapter
Intel® RAID RS2BL040 SAS Controller
Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040
Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080
Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040
Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080
Intel® Integrated RAID Module RMS2AF040
Intel® Integrated RAID Module RMS2AF080
Intel® Integrated RAID Module RMS2MH080
Intel® Integrated RAID Module SROMBSASMR
Intel® RAID Controller RS25AB080
Intel® RAID Controller RS25DB080
Intel® RAID Controller RS25NB008
Intel® RAID Controller RS25SB008
Intel® RAID Controller RS2BL040
Intel® RAID Controller RS2BL080
Intel® RAID Controller RS2MB044
Intel® RAID Controller RS2PI008
Intel® RAID Controller RS2SG244
Intel® RAID Controller RS2VB040
Intel® RAID Controller RS2VB080
Intel® RAID Controller RS2WC040
Intel® RAID Controller RS2WC080
Intel® RAID Controller RS2WG160
Intel® RAID Controller RT3WB080
Intel® RAID Controller SRCSAS144E
Intel® RAID Controller SRCSAS18E
Intel® RAID Controller SRCSASBB8I
Intel® RAID Controller SRCSASJV
Intel® RAID Controller SRCSASLS4I
Intel® RAID Controller SRCSASPH16I
Intel® RAID Controller SRCSASRB
Intel® RAID Controller SRCSATAWB
Intel® Server Board S1200BT
Intel® Server Board S2600CO Family
Intel® Server Board S2600CP Family 
Intel® Server Board S2600GL
Intel® Server Board S2600GZ
Intel® Server Board S2600IP Family
Intel® Server Board S2600JF
Intel® Server Board S2600WP
Intel® Server Board S5500HCV
Intel® Server Board S5500WB
Intel® Server Board S5520HC
Intel® Server Board S5520HCT
Intel® Server Board S5520UR
Intel® Server System H2000JF
Intel® Server System H2000WP Family
Intel® Server System P4000CP Family
Intel® Server System P4000IP Family
Intel® Server System P4304BT
Intel® Server System R1000GZ/GL family
Intel® Server System R1304BT
Intel® Server System R2000GZ/GL family
Intel® Server System R2000IP Family
Intel® Server System SC5650HCBRP
Intel® Server System SR1600UR
Intel® Server System SR1625UR
Intel® Server System SR2600UR
Intel® Server System SR2625UR
Intel® Storage Server SSR212MC2
Intel® Storage Server SSR212MC2R
Intel® Workstation Board S5520SC
Intel® Workstation Board W2600CR Family
Intel® Workstation System P4300CR Family

Network: 

Mellanox Technologies MT25448 ConnectX EN 10GigE
Mellanox Technologies MT26428 ConnectX VPI IB QDR

CPU: 

AMD Phenom(tm) II X6 1055T
Intel® Core(TM) Duo CPU L2500 @ 1.83GHz
Intel® Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz

[править] Оборудование, совместимое с ALT Linux 4.0 Server

DELL: 

PowerEdge SC1430
PowerEdge R200
PowerEdge R300

IBM: 

xSeries 366 (MT-M 8836-2RG)
xSeries 460 (MT-M 8872-3RG)
xSeries 336 (MT-M 8837-41Y)
xSeries x3755 (MT-M8877-5RG)
BladeCenter H (MT-M 8852-4XG), HS20

R-Style: 

Серверы на материнской плате S5000PAL

HELiOS: 

HELiOS Fortice A133
(все остальные модели тоже активно используются, всё было совместимо)

HP: 

Proliant ML110
Proliant ML120 (elevator=deadline, иначе SATA тормозит)
Proliant ML150 G3
ProLiant DL385 G2

Aquarius: Серверы со следующим оборудованием:

Материнские платы: 

 T50 D60 [SR2500AL]
 Intel S5000PAL
 P40 D30 [S5000VSASATA]
 S5000PSLROM

RAID: 

SRCS16
SRCSAS18E
SRCU42X
Adaptec 2230SLP
Adaptec 2810SA
LSI SAS1068

Остальное:

[править] Нетбуки

  • Samsung NC20 (SLinux)
  • ASUS X200ma (без Touchscreen, KDesktop 7.03+ 64bit, UEFI)

[править] Ноутбуки

  • Acer Aspire 1640 (1642)
  • Acer Extensa 7620
  • Acer TravelMate 2483
  • ASUS F3SR
  • Benq Joybook R56
  • HP Compaq NX6110 (ядру требуется reboot=bios)
  • Lenovo Ideapad Y450,Y550
  • Lenovo Thinkpad X60t/X61t
  • Lenovo G50-80 (p8/branch и выше)
  • Lenovo g570
  • Packard Bell EasyNote MT87
  • Samsung R60 Plus
  • Sony VAIO PCG 4H2P VGN TX3XRP
  • Dell Vostro 1015
  • ASUS X53SV/K53SV
  • Dell Latitude E5450 (СПТ 6.0.4, Рабочая станция 8, но не KDesktop 7.0.5)

[править] Принтеры 

 Samsung ML-2015
 
 HP LaserJet 4L
 HP LaserJet 5L
 HP LaserJet 1005
 HP LaserJet 1018
 HP LaserJet 1020
 HP LaserJet 1022
 HP LaserJet 1100
 HP LaserJet 1200
 HP LaserJet 3005
 HP LaserJet 3052
 HP LaserJet 4250
 HP LaserJet 5100
 HP LaserJet M1522n MFP
 HP Color LaserJet 2605
 HP Deskjet D2360
 HP Deskjet D4363
 HP Deskjet F2280 All-in-One
 Вообще практически все струйные принтеры и МФУ от HP поддерживаются очень хорошо, 
 см. пакет hplip.

 Epson LX300      проверено с eps9high


Xerox Phaser 3010 http://www.support.xerox.com/support/phaser-3010/downloads/enza.html?operatingSystem=linux

[править] Многофункциональные устройства

 

[править] Сканеры

  • Hewlett-Packard Scanjet 2200c (p5)
  • Mustek BearPaw 1200TA
  • Mustek 1200UB
  • Canon LiDE 20/25/30
  • UMAX AstraNET iA101
  • Nikon Super Coolscan (слайд-сканер, IEEE1394; 2.6.32-std-def, sane-1.0.20-alt2, VueScan 8.x/9.0.29)

 

[править] Интерактивные доски

Основная страница: Интерактивные доски

[править] Разное

  • GPRS PC card Option GlobeTrotter (довольно старая карта, заработала у меня на Sisyphus ноября 2009 года с ядром 2.6.30-std-def-alt14)
  • USB-модем AnyDATA ADU-500A (у меня работает на p5, но говорят, что поддержка ADU-510A и ADU-500A в ядре начиная с 2.6.22, модуль option.ko).
  • USB-модем Е171 GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA (кочегарит безотказно под Simly Linux 6.0, разлочил теперь со всеми операторами дружит, определяется автоматически) .
  • CDMA USB модем C-motech 680. Пока что с cmotech-tools. Нужно бы исправить поддержку в стандартном usb-modeswitch и написать письмо в SkyLink, чтобы анонсировали (пока что на флешке модема документация только для Ubuntu, и притом низкого качества).
  • Диктофон OLYMPUS VN-8600PC (определяет, видит даже системную папку с прошивкой) .
  • USB WiFi adapter Edimax EW-7811Un (USB ID: 7392:7811, OS Simply p7, ядро 3.12.18-std-def, модуль rtl8192cu.ko).

[править] Полезные страницы

[править] TODO

  • Сделать шаблон
  • Группировка по производителям
  • Обработка загруженного файла и автоматическое создание страницы с заполненным шаблоном
  • Списки по серверам, ПК и периферии

[править] Примечания

 
Личные инструменты