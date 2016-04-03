HCL
Материал из ALT Linux Wiki
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м (s/ALT Linux/ALT/ (т.к. теперь Базальт))
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(→Многофункциональные устройства: Brother MFC-7360N печатает со свободными драйверами благодаря hl1250.xml из foomatic-db)
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* Samsung SCX-4100, SCX-4220, SCX-4824<ref>(драйвер с сайта производителя, см. тж. [http://forum.altlinux.org/index.php/topic,3457.msg93976.html#msg93976 вики])</ref>
* Samsung SCX-4100, SCX-4220, SCX-4824<ref>(драйвер с сайта производителя, см. тж. [http://forum.altlinux.org/index.php/topic,3457.msg93976.html#msg93976 вики])</ref>
* Brother DCP-7057R (p6, принтер, пакеты RPM: LPR Driver+cupswrapper driver с [http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html#DCP-7057 сайта производителя])
* Brother DCP-7057R (p6, принтер, пакеты RPM: LPR Driver+cupswrapper driver с [http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html#DCP-7057 сайта производителя])
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* Canon 4410 (альт t6) на принтер дрова http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/laser/laserbase_mf_series/i-SENSYS_MF4410.aspx?DLtcmuri=tcm:203-1126612&page=1&type=download - одна проблема - архив самораспаковывающийся с расширением EXE лучше на виндовой машине раскрыть а там пакеты RPM. Со сканером хуже. sane из t6 держит, но больше чем одну страницу за раз сканировать не дает. Права на сканер решены так http://forum.altlinux.org/index.php/topic,4904.msg81911.html#msg81911
* Canon 4410 (альт t6) на принтер дрова http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/laser/laserbase_mf_series/i-SENSYS_MF4410.aspx?DLtcmuri=tcm:203-1126612&page=1&type=download - одна проблема - архив самораспаковывающийся с расширением EXE лучше на виндовой машине раскрыть а там пакеты RPM. Со сканером хуже. sane из t6 держит, но больше чем одну страницу за раз сканировать не дает. Права на сканер решены так http://forum.altlinux.org/index.php/topic,4904.msg81911.html#msg81911
** см. тж. http://freesource.info/wiki/HCL/Periferija/Printery/Canon
** см. тж. http://freesource.info/wiki/HCL/Periferija/Printery/Canon
Текущая версия на 06:34, 12 апреля 2017
На этой странице представлена заведомо неполная информация по поддержке того или иного оборудования дистрибутивами ALT. (HCL = hardware compatibility list.)
[править] Персональные компьютеры
[править] Оборудование, плохо совместимое с ALT Linux 7.0
[править] Видеокарты
Intel i5/i7-5xxx GPU (требуется неофициальный бэкпорт Mesa, либо см. эти ISO)
[править] Оборудование, плохо совместимое с ALT Linux School Lite 5.0.1
[править] Видеокарты
ATI rage mobility p/m agp 2x -- altbug:23723
[править] Оборудование, плохо совместимое с ALT Linux Desktop 4.1
[править] Звуковые карты
Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02) -- altbug:21195
[править] Оборудование, совместимое с ALT Linux 4.1 Desktop
[править] Центральный процессор
AMD Athlon 64 X2 (Dual Core) 2800 MHz (14 x 200) 5400+ AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+ AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+ Intel(R) Celeron(R) M-340 processor 1.50GHz Intel(R) Celeron(R) D CPU 420 1.60GHz Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz Intel(R) Celeron(R) CPU E1400 @ 2.00GHz Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz Intel Core 2 Duo вся линейка Intel Core Quad Q9300
[править] Материнские платы
Asus M3N78-VM GeForce 8200 Asus A8N5X NVIDIA nForce4 Epox EP-8RDA3(I)/8RDAE(I) nVIDIA nForce2 MSI MS-7529 G31M3-L (RTL) Intel D945GCLF ASUS P5KPL вся линейка ASUS P5Q вся линейка ECS Elitgroup P4M890T-M Asus P5KC Asus M2N-MX SE nForce 430
[править] Видеокарты
NVidia GeForce GTS250 - 512 Mb Palit NVidia GeForce 8400 - 256 Mb ATI Radeon X1650 Pro (RV530) 256 Mb Intel Corporation 82865G Integrated Graphics Controller Intel Corporation 82845G Integrated Graphics Controller Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller Nvidia GeForse 9600 GSO
[править] Звуковые карты
Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (однако учтите altbug:21195) nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio VIA VT1720/24 (Envy24HT)
[править] Жёсткие диски
Seagate ST31000333AS SATA2, 1Tb, 7200 RPM Seagate ST3120814A 120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100 Seagate ST3500320SV SATA2 500Gb 7200 RPM s/n 9QM4PMWK BIOS SV16 Seagate ES.2 500/1000Gb, 7200 RPM SATA2 — см. предупреждение по ES/ES2 и некоторым Barracuda! Seagate ST3146855SS SAS Samsung SAMSUNG_SP1203N SATA2 120Gb 7200 RPM s/n S00QJ10XC53293 BIOS TL10 Western Digital WDC_WD2500AAJS-0 SATA2 250Gb 7200 RPM s/n WD-WMAV27513362 BIOS 010 Western Digital WDC_WD1600AAJS-2 SATA2 250Gb 7200 RPM s/n WD-WMAV36485226 BIOS 010 Western Digital WDC_WD2500AAJS-6 SATA2 250Gb 7200 RPM s/n WD-WMAV25084838 BIOS 010 Western Digital Advanced Format — см. про 4k-секторы Hitachi SATA2
[править] Оптические приводы
Sony Optiarc DVD RW AD-7203S NEC[1] DVD_RW ND-4570A, ND-3520AW PIONEER DVD-RW DVR-115D 1.13 Optiarc DVD-RW AD-5200A
[править] Мониторы
BenQ E700 17", 1280*1024, DVI, VGA LG L1740PQ 17", 1280*1024, DVI, VGA LG SyncMaster 710N, 1280x1024, VGA Samsung SyncMaster 913v, 19" 1280x1024 VGA
[править] Веб-камеры
[править] A4Tech
- A4Tech PK-730MJ
- A4Tech PK-810G
- A4Tech PK-836F
[править] Logitech
- Logitech Webcam C210 — на t6 из коробки (v4l2)
[править] Microsoft
- Microsoft LifeCam VX-800
На ядре 3.0.8-std-def:
- Microsoft LifeCam HD-6000 (30 fps на 1280x720)
- Microsoft LifeCam HD-5000 (30 fps на 1280x720)
- Microsoft LifeCam VX-2000 (30 fps на 1280x720)
- Microsoft LifeCam Cinema (10 fps на 1280x720 и 640x480)
- Microsoft LifeCam Studio (10 fps на 640x480, 5 fps на 1280x720)
На ядре 2.6.32-el-smp-alt27:
- Microsoft LifeCam HD-6000 (30 fps на 640x480, 10 fps на 1280x720)
- Microsoft LifeCam HD-5000 (10 fps на 640x480, 1280x720 не поддерживается)
- Microsoft LifeCam VX-2000 (30 fps на 1280x720)
- Microsoft LifeCam Cinema (10 fps на 640x480, 1280x720 не поддерживается)
- Microsoft LifeCam Studio (10 fps на 640x480, 5 fps на 1280x720)
Список и статус поддержки различных web-камер в ядре можно посмотреть здесь.
Примечание: в некоторых случаях вебкамера может не работать или показывать более низкий fps. Нужно проверить контакт и переподключить камеру.
[править] Устройства ввода
Genius KB-06XE K639 PS/2 Genius G-Pen (также известен как Wizardpen) Oklick 555S A4Tech Wop-35PU USB/PS2 Genius XScroll GM-04003A USB Oklick 610L BTC 6301URF BlueTooth Dell BT Travel Mouse Razer Diamondback (для некоторых есть razertool) Logitech (для некоторых есть lomoco) Wacom Intuos2 XD-1212U (USB) Wacom ISDV4 (COM, встроенный в Thinkpad[2] X60t/X61t) TrackPoint («из коробки» добавлена поддержка скролирования при нажатой средней кнопке) Chikony KB-9885 (PS/2)
[править] Микроскопы
[править] Серверы
[править] Оборудование, совместимое с ALT Linux 7.0 Кентавр
Hewlett-Packard
HP ProLiant ML350 Gen9 (1CPU 32Gb RAM 3xSAS HDD 600 Gb RAID5)
[править] Оборудование, совместимое с ALT Linux 6.0 Кентавр/СПТ
IBM
IBM System x3950 M2 (7141) IBM System x3850 X5 (7145-3RG)
Hewlett-Packard
HP ProLiant DL160G6 HP ProLiant DL360G7 HP ProLiant DL380G7 (с параметром ядра 'xdriver=vesa') HP ProLiant MicroServer N40L HP ProLiant DL360 GEN9 (c RAID контроллером Smart Array P440ar) (с параметром ядра 'hpsa.hpsa_allow_any=1')
T-Platforms
T-Blade 2 compute node
Storage:
LSI® MegaSAS 9260 LSI® SAS1078 RAID Controller LSI® SAS2004 RAID Controller LSI® FC949ES Fibre Channel Adapter Intel® RAID RS2BL040 SAS Controller Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040 Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080 Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040 Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080 Intel® Integrated RAID Module RMS2AF040 Intel® Integrated RAID Module RMS2AF080 Intel® Integrated RAID Module RMS2MH080 Intel® Integrated RAID Module SROMBSASMR Intel® RAID Controller RS25AB080 Intel® RAID Controller RS25DB080 Intel® RAID Controller RS25NB008 Intel® RAID Controller RS25SB008 Intel® RAID Controller RS2BL040 Intel® RAID Controller RS2BL080 Intel® RAID Controller RS2MB044 Intel® RAID Controller RS2PI008 Intel® RAID Controller RS2SG244 Intel® RAID Controller RS2VB040 Intel® RAID Controller RS2VB080 Intel® RAID Controller RS2WC040 Intel® RAID Controller RS2WC080 Intel® RAID Controller RS2WG160 Intel® RAID Controller RT3WB080 Intel® RAID Controller SRCSAS144E Intel® RAID Controller SRCSAS18E Intel® RAID Controller SRCSASBB8I Intel® RAID Controller SRCSASJV Intel® RAID Controller SRCSASLS4I Intel® RAID Controller SRCSASPH16I Intel® RAID Controller SRCSASRB Intel® RAID Controller SRCSATAWB Intel® Server Board S1200BT Intel® Server Board S2600CO Family Intel® Server Board S2600CP Family Intel® Server Board S2600GL Intel® Server Board S2600GZ Intel® Server Board S2600IP Family Intel® Server Board S2600JF Intel® Server Board S2600WP Intel® Server Board S5500HCV Intel® Server Board S5500WB Intel® Server Board S5520HC Intel® Server Board S5520HCT Intel® Server Board S5520UR Intel® Server System H2000JF Intel® Server System H2000WP Family Intel® Server System P4000CP Family Intel® Server System P4000IP Family Intel® Server System P4304BT Intel® Server System R1000GZ/GL family Intel® Server System R1304BT Intel® Server System R2000GZ/GL family Intel® Server System R2000IP Family Intel® Server System SC5650HCBRP Intel® Server System SR1600UR Intel® Server System SR1625UR Intel® Server System SR2600UR Intel® Server System SR2625UR Intel® Storage Server SSR212MC2 Intel® Storage Server SSR212MC2R Intel® Workstation Board S5520SC Intel® Workstation Board W2600CR Family Intel® Workstation System P4300CR Family
Network:
Mellanox Technologies MT25448 ConnectX EN 10GigE Mellanox Technologies MT26428 ConnectX VPI IB QDR
CPU:
AMD Phenom(tm) II X6 1055T Intel® Core(TM) Duo CPU L2500 @ 1.83GHz Intel® Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz
[править] Оборудование, совместимое с ALT Linux 4.0 Server
DELL:
PowerEdge SC1430 PowerEdge R200 PowerEdge R300
IBM:
xSeries 366 (MT-M 8836-2RG) xSeries 460 (MT-M 8872-3RG) xSeries 336 (MT-M 8837-41Y) xSeries x3755 (MT-M8877-5RG) BladeCenter H (MT-M 8852-4XG), HS20
R-Style:
Серверы на материнской плате S5000PAL
HELiOS:
HELiOS Fortice A133 (все остальные модели тоже активно используются, всё было совместимо)
HP:
Proliant ML110 Proliant ML120 (elevator=deadline, иначе SATA тормозит) Proliant ML150 G3 ProLiant DL385 G2
Aquarius: Серверы со следующим оборудованием:
Материнские платы:
T50 D60 [SR2500AL] Intel S5000PAL P40 D30 [S5000VSASATA] S5000PSLROM
RAID:
SRCS16 SRCSAS18E SRCU42X Adaptec 2230SLP Adaptec 2810SA LSI SAS1068
Остальное:
[править] Нетбуки
- Samsung NC20 (SLinux)
- ASUS X200ma (без Touchscreen, KDesktop 7.03+ 64bit, UEFI)
- ASUS Eee PC 901
- Acer Aspire One 110
- Acer Aspire One 150
- Acer Aspire One Happy 138Qpp
- Asus Eee PC 1015PD
- Cameron NB-1060
- Lenovo S9, S10
- MSI Wind U-100
- Netbook-live
- Netbook-live/touch
[править] Ноутбуки
- Acer Aspire 1640 (1642)
- Acer Extensa 7620
- Acer TravelMate 2483
- ASUS F3SR
- Benq Joybook R56
- HP Compaq NX6110 (ядру требуется reboot=bios)
- Lenovo Ideapad Y450,Y550
- Lenovo Thinkpad X60t/X61t
- Lenovo G50-80 (p8/branch и выше)
- Lenovo g570
- Packard Bell EasyNote MT87
- Samsung R60 Plus
- Sony VAIO PCG 4H2P VGN TX3XRP
- Dell Vostro 1015
- ASUS X53SV/K53SV
- Dell Latitude E5450 (СПТ 6.0.4, Рабочая станция 8, но не KDesktop 7.0.5)
- ASUS A6KM
- ASUS Eee PC 1225B
- ASUS K53B
- ASUS UX31A
- ASUS X540S
- Acer Aspire ES 15
- Fujitsu Siemens U9200
- HP Pavilion dv2000
- HiDPI
- SSD
- Touchpad
- Petr-akhlamov/EnableSynaptics
[править] Принтеры
Samsung ML-2015 HP LaserJet 4L HP LaserJet 5L HP LaserJet 1005 HP LaserJet 1018 HP LaserJet 1020 HP LaserJet 1022 HP LaserJet 1100 HP LaserJet 1200 HP LaserJet 3005 HP LaserJet 3052 HP LaserJet 4250 HP LaserJet 5100 HP LaserJet M1522n MFP HP Color LaserJet 2605 HP Deskjet D2360 HP Deskjet D4363 HP Deskjet F2280 All-in-One Вообще практически все струйные принтеры и МФУ от HP поддерживаются очень хорошо, см. пакет hplip.
Epson LX300 проверено с eps9high
Xerox Phaser 3010 http://www.support.xerox.com/support/phaser-3010/downloads/enza.html?operatingSystem=linux
- CUPS/Печать из-под Windows
- Canon ImageRunner 2520
- Samsung ML-1641
- Принтеры
- Установка принтера Canon LBP3010
[править] Многофункциональные устройства
- HP Photosmart 010b + СНПЧ
- HP Deskjet F2280 All-in-One
- HP Deskjet 2050 All-in-One j510 series[1]
- Samsung SCX-4100, SCX-4220, SCX-4824[2]
- Brother DCP-7057R (p6, принтер, пакеты RPM: LPR Driver+cupswrapper driver с сайта производителя)
- Brother MFC-7360N (p8; принтер, подключенный по USB, печатает со свободными драйверами благодаря /usr/share/foomatic/db/source/driver/hl1250.xml из пакета foomatic-db-4.0.20160403-alt1 по совету geckopi, чтобы задействовать который я выбрал в настройках CUPS модель
Brother MFC-9600 Foomatic/hl1250)
- Canon 4410 (альт t6) на принтер дрова http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/laser/laserbase_mf_series/i-SENSYS_MF4410.aspx?DLtcmuri=tcm:203-1126612&page=1&type=download - одна проблема - архив самораспаковывающийся с расширением EXE лучше на виндовой машине раскрыть а там пакеты RPM. Со сканером хуже. sane из t6 держит, но больше чем одну страницу за раз сканировать не дает. Права на сканер решены так http://forum.altlinux.org/index.php/topic,4904.msg81911.html#msg81911
- Xerox Phaser 3100 (альт t6) - драйвера с сайта http://www.support.xerox.com/support/phaser-3100mfp/downloads/enus.html?operatingSystem=linux&fileLanguage=en Права на сканер решены так http://forum.altlinux.org/index.php/topic,4904.msg81911.html#msg81911
- HP OfficeJet Pro X476dw (hplip 3.15.9): работает печать/сканирование (в т.ч. ADF) через eth/usb
- HP OfficeJet Pro 276dw (hplip 3.15.9): работает печать/сканирование через eth/usb
- HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 (hplip 3.15.9): работает цветная печать (сканирование: отправка по сети с устройства, с хоста не предусмотрена)
[править] Сканеры
- Hewlett-Packard Scanjet 2200c (p5)
- Mustek BearPaw 1200TA
- Mustek 1200UB
- Canon LiDE 20/25/30
- UMAX AstraNET iA101
- Nikon Super Coolscan (слайд-сканер, IEEE1394; 2.6.32-std-def, sane-1.0.20-alt2, VueScan 8.x/9.0.29)
[править] Интерактивные доски
Основная страница: Интерактивные доски
- Hitachi StarBoard
- ACTIVboard попробовал — поддержка p5 от производителя
- QOMO попробовал — не работает
[править] Разное
- GPRS PC card Option GlobeTrotter (довольно старая карта, заработала у меня на Sisyphus ноября 2009 года с ядром 2.6.30-std-def-alt14)
- USB-модем AnyDATA ADU-500A (у меня работает на p5, но говорят, что поддержка ADU-510A и ADU-500A в ядре начиная с 2.6.22, модуль option.ko).
- USB-модем Е171 GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA (кочегарит безотказно под Simly Linux 6.0, разлочил теперь со всеми операторами дружит, определяется автоматически) .
- CDMA USB модем C-motech 680. Пока что с cmotech-tools. Нужно бы исправить поддержку в стандартном usb-modeswitch и написать письмо в SkyLink, чтобы анонсировали (пока что на флешке модема документация только для Ubuntu, и притом низкого качества).
- Диктофон OLYMPUS VN-8600PC (определяет, видит даже системную папку с прошивкой) .
- USB WiFi adapter Edimax EW-7811Un (USB ID: 7392:7811, OS Simply p7, ядро 3.12.18-std-def, модуль rtl8192cu.ko).
[править] Полезные страницы
- HCL/Нетбуки
- HCL/ИБП
- Hardware compatibility list
- HCL на freesource.info
- Шаблон:Производитель — попытка сделать таблицу как в OpenSUSE HCL
- Шаблон:СовместимостьОборудования — сбор параметров для формализации HCL
[править] TODO
- Сделать шаблон
- Группировка по производителям
- Обработка загруженного файла и автоматическое создание страницы с заполненным шаблоном
-
Списки по серверам, ПК и периферии