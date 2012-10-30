Grub
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(→Где отредактировать параметры ядра?)
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password user password
password user password
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случае дистрибутивов серии 6.0 отключить графику в {{path|/etc/sysconfig/grub}} (см. {{altbug|26198}}):
GRUB_TERMINAL_OUTPUT='console'
GRUB_TERMINAL_OUTPUT='console'
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Для использования хэшированного пароля следует воспользоваться [http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#password_005fpbkdf2 password_pbkdf2] и командой {{cmd|grub-mkpasswd-pbkdf2}}.
Для использования хэшированного пароля следует воспользоваться [http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#password_005fpbkdf2 password_pbkdf2] и командой {{cmd|grub-mkpasswd-pbkdf2}}.
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После подобных операций следует перегенерировать конфигурацию командой {{cmd|grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg}}
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После подобных операций следует перегенерировать конфигурацию командой {{cmd|grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg}}
== Как переустановить GRUB? ==
== Как переустановить GRUB? ==
Текущая версия на 11:16, 10 февраля 2017
[править] Что такое GRUB?
Wikipedia сообщает "GNU GRUB (англ. GRand Unified Bootloader) — загрузчик операционной системы от проекта GNU. GRUB позволяет пользователю иметь несколько установленных операционных систем и при включении компьютера выбирать одну из них для загрузки." GRUB 2
[править] Зачем нужен GRUB, если есть LILO/ELILO?
- Поддержка модулей Raid, LVM, файловых систем вкупе с интерактивным интерфейсом позволяют выбрать, что загружать откуда угодно в процессе загрузки (а не установки загрузчика).
- Возможность multiboot (для загрузки, к примеру, XEN)
[править] Как установить GRUB?
Установить дистрибутив с GRUB либо мигрировать загрузчик вручную.
apt-get install grub2 grub-install /dev/sda # заменить /dev/sda на то устройство, куда хочется установить GRUB grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Последний пункт выполняет генерацию конфига GRUB на основе шаблонов/скриптов в /etc/grub.d/. Редактировать полученный конфиг руками не рекомендуется т.к. он будет уничтожен следующей автогенерацией (выполняемой, к примеру, installkernel-ом).
Проверьте содержимое /etc/sysconfig/grub2: если там нет раскомментированной переменной GRUB_AUTOUPDATE_DEVICE (при смене загрузчика вручную не будет, т.к. она добавляется только alterator-grub), добавьте устройство или их список; если root/boot на md raid1, следует задать список дисков, на которых он размещён -- например, не '/dev/md0 ', а '/dev/sdb /dev/sda '. После этого стоит выполнить grub-autoupdate.
[править] Как передать свои параметры загрузки ядра?
Для однократного изменения таковых при загрузке GRUB следует:
- нажать "e" при курсоре на цели загрузки, соответствующей используемому экземпляру ALT;
- в открывшемся редакторе отыскать строку, начинающуюся с linux /boot/vmlinuz;
- в её конец дописать требуемые параметры, отделив пробелом;
- нажать F10.
Если нужно, чтобы эти параметры ядра передавались ядру при каждой загрузке, надо прописать их в /etc/sysconfig/grub и дать команду update-grub; подробнее см. следующий пункт.
[править] Где отредактировать параметры ядра?
Для постоянного применения иных параметров загрузки следует изменить конфигурацию загрузчика.
- Параметры ядра содержатся в /etc/sysconfig/grub2
- После редактирования этого файла нужно вызвать grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
В /etc/sysconfig/grub2 поддерживаются следующие опции:
GRUB_AUTOUPDATE_CFG=true/false
обновлять ли конфиг файл из файлтриггера установки/удаления ядер (по умолчанию true)
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash ваш_пукт1 ваш_пункт2"
опции загрузки ядра
GRUB_AUTOUPDATE_CFGNAME=/boot/grub/grub.cfg
имя автообновляемого конфигфайла. (по умолчанию /boot/grub/grub.cfg)
GRUB_VMLINUZ_SYMLINKS=true/false/default
добавлять ли симлинки в меню (добавлять, не добавлять, добавлять только /boot/vmlinuz [по умолчанию])
GRUB_VMLINUZ_FAILSAFE=true/false/default
добавлять ли failsafe-пункты (добавлять, не добавлять, добавлять только для /boot/vmlinuz [по умолчанию])
[править] Как дописать свои собственные пункты меню?
- Теоретически вам не должно хотеться этого делать. Расскажите (в рассылке sisyphus@, к примеру) зачем вам этого захотелось - возможно, придумается какой-то новый общий случай.
- Если вам всё же хочется - допишите то, что считаете нужным в /etc/grub.d/40_custom
- После редактирования этого файла нужно вызвать grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
[править] Как выбрать то, что будет загружаться автоматом?
- Выберите нужный вам пункт один раз при загрузке. savedefault должен сохранять ваш выбор на будущее.
- Не нравится такое поведение? Отключите GRUB_SAVEDEFAULT в /etc/sysconfig/grub2
- NB: в 2.00+ поведение изменилось, теперь дополнительные ядра для того же корня спрятаны в подменю "Advanced options".
[править] Как загрузить Xen?
Xen грузится с помощью multiboot:
- проверить, что вы используете grub2 >= 1.98-alt11
- apt-get install xen xen-libs xen-runtime xen-hypervisor
- запустить grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
- выбрать соответствующий пункт при загрузке (savedefault запомнит выбор на будущее)
[править] Как включить работу с последовательным портом?
Примерно такими строчками в /etc/sysconfig/grub2:
GRUB_TERMINAL='console serial' GRUB_SERIAL_COMMAND='serial --unit=0 --speed=115200'
(см. также). Не забываем про grub-mkconfig.
[править] Загрузка Linux и Windows c разных жестких дисков
Grub2 грузится с основного диска на котором Linux, Windows установлен на дополнительный жесткий диск. В 40_custom добавляем:
menuentry "Windows XP" { drivemap -s (hd1) ${root} set root='(hd1)' chainloader +1 }
Если жестких дисков больше двух, играемся с hdX.
[править] Как установить пароль на редактирование параметров ядра?
По умолчанию при загрузке любой пользователь может добавить/изменить параметры. Этого можно избежать, если установить пароль.
Для ограничения загрузки (как с изменением параметров, так и без) можно добавить в файл /etc/grub.d/40_custom строки:
set superusers="user" password user password
chmod 700 /etc/grub.d/40_custom
В случае дистрибутивов серии 6.0 отключить графику в /etc/sysconfig/grub (см. altbug #26198):
GRUB_TERMINAL_OUTPUT='console'
Для защиты паролем возможности загрузки именно с изменёнными параметрами придётся добавить в переменную CLASS в скрипте /etc/grub.d/10_linux опцию --unrestricted (внимание: этот скрипт по состоянию на версию 2.00-alt20 входит в пакет grub2-common и не помечен как %config, поэтому будет перезаписан при обновлении!).
Для использования хэшированного пароля следует воспользоваться password_pbkdf2 и командой grub-mkpasswd-pbkdf2.
После подобных операций следует перегенерировать конфигурацию командой grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg (либо grub-mkconfig, в зависимости от дистрибутива).
[править] Как переустановить GRUB?
После обновления до grub2-pc-2.00-alt1 операционная система может не загрузиться. В таком случае, необходимо иметь под рукой любой live disk. Далее:
- Загружаемся с rescue-cd, например ALT Linux Rescue
- Если использован ALT Linux Rescue:
mount-system chroot /mnt/system1
- Если в используемом LiveCD нет mount-system, делаем самостоятельно (предполагая/зная, что корень на /dev/sda2):
mount /dev/sda2 /mnt mount -o bind /dev /mnt/dev mount -o bind /dev/pts /mnt/dev/pts mount -o bind /proc /mnt/proc mount -o bind /run /mnt/run mount -o bind /sys /mnt/sys chroot /mnt/ /bin/bash
- Скачиваем предыдущую версию пакета:
http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/archive/Sisyphus/2012/10/30/
- устанавливаем rpm
rpm -Uvh --oldpackage /home/andy/grub2-pc-1.99-alt9.i586.rpm
- переконфигурируем меню grub
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
После описанного выше, у меня загрузилась операционная система.
По мотивам: http://edoceo.com/notabene/grub-probe-error-cannot-find-device-for-root
[править] Как установить/восстановить загрузочную запись grub ?
Аналогично предыдущему пункту (см. также Восстановление_загрузочной_записи#grub:
- Если использован ALT Linux Rescue:
mount-system chroot /mnt/system1
- Если в используемом LiveCD нет mount-system, делаем самостоятельно (предполагая/зная, что корень на /dev/sda2):
mount /dev/sda2 /mnt mount -o bind /dev /mnt/dev mount -o bind /dev/pts /mnt/dev/pts mount -o bind /proc /mnt/proc mount -o bind /run /mnt/run mount -o bind /sys /mnt/sys chroot /mnt/ /bin/bash
После того как проведены подготовительные действия и сделан сhroot, необходимо выполнить
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg grub-install /dev/sda # заменить /dev/sda на то устройство, куда хочется установить GRUB
если же используется EFI-режим, может потребоваться восстановить загрузчик в ESP-разделе (EFI System Partition), который монтируется в /boot/efi:
mount -a # достаточно смонтировать точку монтирования /boot/efi
grub-efi-autoupdate
[править] Как отучить GRUB2 запоминать последний выбранный пункт?
В файле /etc/sysconfig/grub2 изменить строку
GRUB_DEFAULT='saved'
на
GRUB_DEFAULT=n
где n номер пункта меню, либо на
GRUB_DEFAULT='точное название пункта меню'
Вариант с названием предпочтительнее, поскольку после обновления ядра количество пунктов в меню увеличится и нумерация некоторых пунктов изменится. Внимание! Нумерация пунктов начинается с 0. Список пунктов можно получить по команде:
grep menuentry /boot/grub/grub.cfg | nl -v0
Например, пусть мы имеем следующие пункты меню
# grep menuentry /boot/grub/grub.cfg | nl -v0 0 menuentry "ALT Linux 6.0.1 KDesktop" --class gnu-linux --class gnu --class os { 1 menuentry "ALT Linux 6.0.1 KDesktop (failsafe mode)" --class gnu-linux --class gnu --class os { 2 menuentry "ALT Linux 6.0.1 KDesktop, 3.0.8-std-def-alt0.M60P.1" --class gnu-linux --class gnu --class os { 3 menuentry "Windows Vista (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class os { 4 menuentry "Memtest86+-4.20" { #
и хотим, чтобы по умолчанию грузился Windows. Тогда в /etc/sysconfig/grub2 пишем
GRUB_DEFAULT='Windows Vista (loader) (on /dev/sda1)'
Потом в терминале от пользователя root:
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Перезагрузка.
[править] Что за жалобы про BIOS Boot Partition?
При загрузке под PC BIOS используется MBR и небольшая свободная область диска после него (31 килобайт до 63-го сектора) — соответственно первая стадия и core.img; при использовании UEFI ожидается GPT-разбивка загрузочного диска, при которой нет ни MBR, ни этой области. Отсюда возникает необходимость встроить вторую стадию загрузчика куда-то ещё. Таким местом и решили взять определённый в GPT тип раздела BIOS Boot Partition.
Инструмент разбивки дисков в составе инсталятора ALT Linux сделает такой раздел автоматически под UEFI, если разбиваете вручную или большой диск для BIOS — может потребоваться создать раздел минимального объёма (например, мегабайт) с типом «bios boot partition» в терминологии alterator-vm либо меткой «bios_grub» в терминологии parted.
См. тж. архивную статью.
[править] Во время загрузки Windows искажена картинка, что делать?
Если при загрузке, например, Windows 7 часть экрана содержит "шум", возможно, отдалённо напоминающий картинку заставки GRUB -- попробуйте выровнять используемые видеорежимы VESA:
- в файле /etc/sysconfig/grub2 поменяйте GRUB_GFXMODE='800x600' на GRUB_GFXMODE='640x480'[1];
- выполните команду update-grub или grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Вы можете сделать заставку текстовой, указав GRUB_GFXMODE='console'.
[править] Где почитать ещё?
- Викиучебник (debian-related документация) http://ru.wikibooks.org/wiki/Grub_2, с небольшими изменениями применимо и у нас.
- http://people.apache.org/~skitching/MineOfInformation/linux/Booting_Linux_on_x86_with_Grub2.html (англ.)
- GNU GRUB Manual 2.00 http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html (англ.)
- дистрибутивные вики: Arch, Frugalware, Gentoo
А также в операционной системе:
info grub info -f grub -n 'Simple configuration'