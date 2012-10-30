Материал из ALT Linux Wiki

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Текущая версия на 08:12, 28 декабря 2016

править] Что такое GRUB?

Wikipedia сообщает "GNU GRUB (англ. GRand Unified Bootloader) — загрузчик операционной системы от проекта GNU. GRUB позволяет пользователю иметь несколько установленных операционных систем и при включении компьютера выбирать одну из них для загрузки." GRUB 2

править] Зачем нужен GRUB, если есть LILO/ELILO?

Поддержка модулей Raid, LVM, файловых систем вкупе с интерактивным интерфейсом позволяют выбрать, что загружать откуда угодно в процессе загрузки (а не установки загрузчика).

(а не установки загрузчика). Возможность multiboot (для загрузки, к примеру, XEN)

править] Как установить GRUB?

Установить дистрибутив с GRUB либо мигрировать загрузчик вручную.

apt-get install grub2 grub-install / dev / sda # заменить /dev/sda на то устройство, куда хочется установить GRUB grub-mkconfig -o / boot / grub / grub.cfg

Последний пункт выполняет генерацию конфига GRUB на основе шаблонов/скриптов в /etc/grub.d/. Редактировать полученный конфиг руками не рекомендуется т.к. он будет уничтожен следующей автогенерацией (выполняемой, к примеру, installkernel-ом).

Проверьте содержимое /etc/sysconfig/grub2: если там нет раскомментированной переменной GRUB_AUTOUPDATE_DEVICE (при смене загрузчика вручную не будет, т.к. она добавляется только alterator-grub), добавьте устройство или их список; если root/boot на md raid1, следует задать список дисков, на которых он размещён -- например, не '/dev/md0 ', а '/dev/sdb /dev/sda '. После этого стоит выполнить grub-autoupdate.

править] Как передать свои параметры загрузки ядра?

Для однократного изменения таковых при загрузке GRUB следует:

нажать "e" при курсоре на цели загрузки, соответствующей используемому экземпляру ALT; в открывшемся редакторе отыскать строку, начинающуюся с linux /boot/vmlinuz; в её конец дописать требуемые параметры, отделив пробелом; нажать F10.

Если нужно, чтобы эти параметры ядра передавались ядру при каждой загрузке, надо прописать их в /etc/sysconfig/grub и дать команду update-grub; подробнее см. следующий пункт.

править] Где отредактировать параметры ядра?

Для постоянного применения иных параметров загрузки следует изменить конфигурацию загрузчика.

Параметры ядра содержатся в /etc/sysconfig/grub2

После редактирования этого файла нужно вызвать grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

В /etc/sysconfig/grub2 поддерживаются следующие опции:

GRUB_AUTOUPDATE_CFG=true/false

обновлять ли конфиг файл из файлтриггера установки/удаления ядер (по умолчанию true)

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash ваш_пукт1 ваш_пункт2"

опции загрузки ядра

GRUB_AUTOUPDATE_CFGNAME=/boot/grub/grub.cfg

имя автообновляемого конфигфайла. (по умолчанию /boot/grub/grub.cfg)

GRUB_VMLINUZ_SYMLINKS=true/false/default

добавлять ли симлинки в меню (добавлять, не добавлять, добавлять только /boot/vmlinuz [по умолчанию])

GRUB_VMLINUZ_FAILSAFE=true/false/default

добавлять ли failsafe-пункты (добавлять, не добавлять, добавлять только для /boot/vmlinuz [по умолчанию])

править] Как дописать свои собственные пункты меню?

Теоретически вам не должно хотеться этого делать. Расскажите (в рассылке sisyphus@, к примеру) зачем вам этого захотелось - возможно, придумается какой-то новый общий случай.

Если вам всё же хочется - допишите то, что считаете нужным в /etc/grub.d/40_custom После редактирования этого файла нужно вызвать grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg



править] Как выбрать то, что будет загружаться автоматом?

Выберите нужный вам пункт один раз при загрузке. savedefault должен сохранять ваш выбор на будущее.

Не нравится такое поведение? Отключите GRUB_SAVEDEFAULT в /etc/sysconfig/grub2

NB: в 2.00+ поведение изменилось, теперь дополнительные ядра для того же корня спрятаны в подменю "Advanced options".

править] Как загрузить Xen?

Xen грузится с помощью multiboot:

проверить, что вы используете grub2 >= 1.98-alt11

apt-get install xen xen-libs xen-runtime xen-hypervisor

запустить grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

выбрать соответствующий пункт при загрузке (savedefault запомнит выбор на будущее)

править] Как включить работу с последовательным портом?

Примерно такими строчками в /etc/sysconfig/grub2:

GRUB_TERMINAL='console serial' GRUB_SERIAL_COMMAND='serial --unit=0 --speed=115200'

(см. также). Не забываем про grub-mkconfig.

править] Загрузка Linux и Windows c разных жестких дисков

Grub2 грузится с основного диска на котором Linux, Windows установлен на дополнительный жесткий диск. В 40_custom добавляем:

menuentry "Windows XP" { drivemap -s (hd1) ${root} set root='(hd1)' chainloader +1 }

Если жестких дисков больше двух, играемся с hdX.

править] Как установить пароль на редактирование параметров ядра?

По умолчанию при загрузке любой пользователь может добавить/изменить параметры. Этого можно избежать, если установить пароль.

Для ограничения загрузки (как с изменением параметров, так и без) можно добавить в файл /etc/grub.d/40_custom строки:

set superusers="user" password user password

и в случае дистрибутивов серии 6.0 отключить графику в /etc/sysconfig/grub (см. altbug #26198):

GRUB_TERMINAL_OUTPUT='console'

Для защиты паролем возможности загрузки именно с изменёнными параметрами придётся добавить в переменную CLASS в скрипте /etc/grub.d/10_linux опцию --unrestricted (внимание: этот скрипт по состоянию на версию 2.00-alt20 входит в пакет grub2-common и не помечен как %config , поэтому будет перезаписан при обновлении!).

Для использования хэшированного пароля следует воспользоваться password_pbkdf2 и командой grub-mkpasswd-pbkdf2.

После подобных операций следует перегенерировать конфигурацию командой grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

править] Как переустановить GRUB?

После обновления до grub2-pc-2.00-alt1 операционная система может не загрузиться. В таком случае, необходимо иметь под рукой любой live disk. Далее:

Загружаемся с rescue-cd, например ALT Linux Rescue

Если использован ALT Linux Rescue:

mount-system chroot /mnt/system1

Если в используемом LiveCD нет mount-system, делаем самостоятельно (предполагая/зная, что корень на /dev/sda2):

mount /dev/sda2 /mnt mount -o bind /dev /mnt/dev mount -o bind /dev/pts /mnt/dev/pts mount -o bind /proc /mnt/proc mount -o bind /run /mnt/run mount -o bind /sys /mnt/sys chroot /mnt/ /bin/bash

Скачиваем предыдущую версию пакета:

http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/archive/Sisyphus/2012/10/30/

устанавливаем rpm

rpm -Uvh --oldpackage /home/andy/grub2-pc-1.99-alt9.i586.rpm

переконфигурируем меню grub

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

После описанного выше, у меня загрузилась операционная система.

По мотивам: http://edoceo.com/notabene/grub-probe-error-cannot-find-device-for-root

править] Как установить/восстановить загрузочную запись grub ?

Аналогично предыдущему пункту (см. также Восстановление_загрузочной_записи#grub:





Если использован ALT Linux Rescue:

mount-system chroot /mnt/system1

Если в используемом LiveCD нет mount-system, делаем самостоятельно (предполагая/зная, что корень на /dev/sda2):

mount /dev/sda2 /mnt mount -o bind /dev /mnt/dev mount -o bind /dev/pts /mnt/dev/pts mount -o bind /proc /mnt/proc mount -o bind /run /mnt/run mount -o bind /sys /mnt/sys chroot /mnt/ /bin/bash

После того как проведены подготовительные действия и сделан сhroot, необходимо выполнить

grub-mkconfig -o / boot / grub / grub.cfg grub-install / dev / sda # заменить /dev/sda на то устройство, куда хочется установить GRUB

если же используется EFI-режим, может потребоваться восстановить загрузчик в ESP-разделе (EFI System Partition), который монтируется в /boot/efi:

mount -a # достаточно смонтировать точку монтирования /boot/efi grub-efi-autoupdate

править] Как отучить GRUB2 запоминать последний выбранный пункт?

В файле /etc/sysconfig/grub2 изменить строку

GRUB_DEFAULT='saved'

на

GRUB_DEFAULT=n

где n номер пункта меню, либо на

GRUB_DEFAULT='точное название пункта меню'

Вариант с названием предпочтительнее, поскольку после обновления ядра количество пунктов в меню увеличится и нумерация некоторых пунктов изменится. Внимание! Нумерация пунктов начинается с 0. Список пунктов можно получить по команде:

grep menuentry /boot/grub/grub.cfg | nl -v0

Например, пусть мы имеем следующие пункты меню

# grep menuentry /boot/grub/grub.cfg | nl -v0 0 menuentry "ALT Linux 6.0.1 KDesktop" --class gnu-linux --class gnu --class os { 1 menuentry "ALT Linux 6.0.1 KDesktop (failsafe mode)" --class gnu-linux --class gnu --class os { 2 menuentry "ALT Linux 6.0.1 KDesktop, 3.0.8-std-def-alt0.M60P.1" --class gnu-linux --class gnu --class os { 3 menuentry "Windows Vista (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class os { 4 menuentry "Memtest86+-4.20" { #

и хотим, чтобы по умолчанию грузился Windows. Тогда в /etc/sysconfig/grub2 пишем

GRUB_DEFAULT='Windows Vista (loader) (on /dev/sda1)'

Потом в терминале от пользователя root:

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Перезагрузка.

править] Что за жалобы про BIOS Boot Partition?

При загрузке под PC BIOS используется MBR и небольшая свободная область диска после него (31 килобайт до 63-го сектора) — соответственно первая стадия и core.img; при использовании UEFI ожидается GPT-разбивка загрузочного диска, при которой нет ни MBR, ни этой области. Отсюда возникает необходимость встроить вторую стадию загрузчика куда-то ещё. Таким местом и решили взять определённый в GPT тип раздела BIOS Boot Partition.

Инструмент разбивки дисков в составе инсталятора ALT Linux сделает такой раздел автоматически под UEFI, если разбиваете вручную или большой диск для BIOS — может потребоваться создать раздел минимального объёма (например, мегабайт) с типом «bios boot partition» в терминологии alterator-vm либо меткой «bios_grub» в терминологии parted.

См. тж. архивную статью.

править] Во время загрузки Windows искажена картинка, что делать?

Если при загрузке, например, Windows 7 часть экрана содержит "шум", возможно, отдалённо напоминающий картинку заставки GRUB -- попробуйте выровнять используемые видеорежимы VESA:

в файле /etc/sysconfig/grub2 поменяйте GRUB_GFXMODE='800x600' на GRUB_GFXMODE='640x480' [1] ;

поменяйте на ; выполните команду update-grub или grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Вы можете сделать заставку текстовой, указав GRUB_GFXMODE='console' .

править] Где почитать ещё?

Викиучебник (debian-related документация) http://ru.wikibooks.org/wiki/Grub_2, с небольшими изменениями применимо и у нас.

http://people.apache.org/~skitching/MineOfInformation/linux/Booting_Linux_on_x86_with_Grub2.html (англ.)

GNU GRUB Manual 2.00 http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html (англ.)

дистрибутивные вики: Arch, Frugalware, Gentoo

А также в операционной системе:

info grub info -f grub -n 'Simple configuration'

править] Примечания

↑ возможно, понадобится подобрать разрешение, например, 1024x768 -- см. тж. здесь и здесь