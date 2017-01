Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 12:21, 25 января 2017

В дистрибутивах на базе ALT Linux поддержка GlusterFS появилась начиная с p7/t7, поэтому для опытов следует использовать дистрибутивы основанные на актуальной стабильной ветке или сразу что-нибудь из Regular.

На узле хранения (сервере):

# apt-get update # apt-get install attr glusterfs3-server

Пакет attr нужен чтобы избежать сообщения о необнаружении getfattr, хотя работает и без него

# chkconfig glusterd on # service glusterd start # service glusterd status

glusterd is running

# gluster peer probe gl02 # gluster peer probe gl03 # gluster peer probe gl04

Probe successful

# gluster volume create distr01 gl01:/var/srv/br01

Creation of volume distr01 has been successful. Please start the volume to access data.

# gluster volume start distr01

Starting volume distr01 has been successful

На клиенте:

# apt-get install attr glusterfs3-client # mkdir -p /mnt/distr01

Из командной строки

# mount.glusterfs gl01:distr01 /mnt/distr01 # df | grep distr gl01:distr01 26G 238M 25G 1% /mnt/distr01

Или через /etc/fstab в формате [HOST]:/[VOLUME] /[MOUNT] glusterfs defaults,_netdev 0 0

Пример

gl01:/distr01 /mnt/glusterfs glusterfs defaults,_netdev 0 0

Если автомонтирование при загрузке не происходит - проблему можно обойти, добавив в /etc/rc.d/rc.local

#!/bin/sh mount -a

Если rc.local не существует - его следует создать и сделать исполняемым. Вызывается он скриптом /etc/init.d/local, после всех прочих служб, а значит после инициализации сети.

Добавление компонентов тома:

[root@gl02 ~]# gluster peer probe gl03

Probe on host gl03 port 24007 already in peer list

[root@gl02 ~]# gluster peer probe gl04

Probe on host gl04 port 24007 already in peer list

[root@gl02 var]# gluster volume add-brick distr01 gl02:/var/srv/br01

Add Brick successful

[root@gl03 ~]# mkdir /var/srv/br01 [root@gl02 var]# gluster volume add-brick distr01 gl03:/var/srv/br01

Add Brick successful

править] Полезные источники по теме:

Статья