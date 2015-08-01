Gitery.alt

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На данный момент [[Git.alt/Краткое_руководство|инструкция]] не разделена, следует подразумевать что адрес git.altlinux.org для хранения git'ов больше не используется и вместо него следует читать gitery.altlinux.org.
На данный момент [[Git.alt/Краткое_руководство|инструкция]] не разделена, следует подразумевать что адрес git.altlinux.org для хранения git'ов больше не используется и вместо него следует читать gitery.altlinux.org.
-
Ссылка на сообщение в devel@: [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2015-August/199990.html <nowiki>[devel] I: git.alt ssh interface split</nowiki>].}}
+
Ссылка на сообщение в devel@: [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2015-August/199990.html <nowiki>[devel] I: git.alt ssh interface split</nowiki>].
Подробнее про разделение: [[Справочник_по_git.alt#SSH-доступ]]
Подробнее про разделение: [[Справочник_по_git.alt#SSH-доступ]]

Текущая версия на 14:09, 22 марта 2017

Начиная с 01.08.2015 интерфейс управления git.alt был разделён на две части - одна gitery.altlinux.org (gitery.alt), в которой сконцентрированы инструменты для хранения git-репозиториев и вторая - gyle.altlinux.org (gyle.alt), с помощью которой выполняется процесс сборки, клонирования и управления acl.

На данный момент инструкция не разделена, следует подразумевать что адрес git.altlinux.org для хранения git'ов больше не используется и вместо него следует читать gitery.altlinux.org.

Ссылка на сообщение в devel@: [devel] I: git.alt ssh interface split.

Подробнее про разделение: Справочник_по_git.alt#SSH-доступ

Далее: Git.alt/Краткое_руководство

git.alt

Check-unmets • Girar • Girar/Development • Girar/Internals • Girar/Руководство оператора • Girar/Руководство по установке • Git.alt • Git.alt/FAQ • Git.alt/Введение • Git.alt/Краткое руководство • Git.alt/Путь пакета в сизиф • Git.alt/Справочник • Git/Преимущества • Gitery.alt • SrpmToGitTry • Инструкция по разворачиванию girar-builder

 
 
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