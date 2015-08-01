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(Различия между версиями)

Текущая версия на 14:09, 22 марта 2017

Начиная с 01.08.2015 интерфейс управления git.alt был разделён на две части - одна gitery.altlinux.org (gitery.alt), в которой сконцентрированы инструменты для хранения git-репозиториев и вторая - gyle.altlinux.org (gyle.alt), с помощью которой выполняется процесс сборки, клонирования и управления acl.

На данный момент инструкция не разделена, следует подразумевать что адрес git.altlinux.org для хранения git'ов больше не используется и вместо него следует читать gitery.altlinux.org.

Ссылка на сообщение в devel@: [devel] I: git.alt ssh interface split.

Подробнее про разделение: Справочник_по_git.alt#SSH-доступ

Далее: Git.alt/Краткое_руководство