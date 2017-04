git.alt/Справочник

Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 03:52, 28 апреля 2017

Эта страница документирует команды git.alt, но не является кратким руководством или учебником по нему.





править] Как воспользоваться git.alt ?

git.alt предоставляет несколько видов доступа:

ssh-доступ. Предоставляет несколько команд: для поиска репозиториев, их клонирования, создания, удаления, а также служебных.

ssh -, git -, rsync -, http -доступ для непосредственной работы с репозиториями. git -, rsync - и http -адреса предоставляют r/o доступ, ssh — r/w.

-, -, -, -доступ для непосредственной работы с репозиториями. Web-интерфейс. Находится по адресу git.altlinux.org, предоставляет навигацию по списку репозиториев и gitweb для индивидуальных репозиториев.

ssh-доступ к git.alt выдаётся после принятия в ALT Linux Team.

gitery.altlinux.org (gitery) и git.altlinux.org (girar). Ссылка: С 01.08.2015г Для работы с git репозиторием надо настроить доступ к двум серверам :. Ссылка: [devel] I: git.alt ssh interface split



Функции между этими серверами разделены следующим образом:

git (gitery)

charset <path to git repository> [<charset>] clone <path to git repository> [<path to directory>] default-branch <path to git repository> [<branch>] find-package <pattern> init-db <path to directory> ls [<path to directory>] mv-db <path to source directory> <path to destination directory> quota repack <path to git repository> [<value>] rm-db <path to git repository>

girar

help build [-b <binary_repository_name>] <gear_repo_1> <gear_tag_1> ... task {--help|ls|show|new|add|delsub|run|share|approve|rm} ... acl {--help|<binary_repository_name> ...} ls [<path to directory>] quota



Все операции по git.alt доступен по SSH по адресу git.altlinux.org:222 . Аккаунт для доступа — git_$USERNAME , где USERNAME — имя, присвоенное в процессе принятия в Team, с символами «-» заменёнными на «_».

Пример ~/.ssh/config :

# Управление git # Host gitery Host git.alt HostName gitery.altlinux.org User git_USERNAME Port 222 # if stored separately #IdentityFile ~/.ssh/id_dsa-git.alt # и если openssh-7.* или новее + ключ dsa, непременно #PubkeyAcceptedKeyTypes ssh-dss # иначе будет ошибка not in PubkeyAcceptedKeyTypes # сборочница gear Host girar HostName git.altlinux.org User git_USERNAME Port 222

Для работы через прокси и в других сложных условиях SSH также доступен по адресу git.altlinux.org:443 .

Для работы с git.alt необходимо настроить свой git — параметры user.name , user.email , user.signingkey :

$ git config --global user.signingkey "<ID ключа GPG для подписи тэгов>" $ git config --global user.email "<ваш email, как мантейнера>" $ git config --global user.name "FirstName LastName"

Например,

$ git config --global user.signingkey 0xA26F54C8 $ git config --global user.email dottedmag@altlinux.org $ git config --global user.name "Mikhail Gusarov"

Чтобы узнать свой user.signingkey , выполните команду

$ gpg --list-secret-keys

Искомое значение находится в секции sec выхлопа команды. Его-то и следует прописать в переменную user.signingkey , предварительно снабдив символами 0x

(Замечание: конфигурация может быть проще. Мне не потребовалось устанавливать значение user.signingkey ; подписи в git и так работают, наверное, благодаря совпадению email с UID у gpg.)

Список команд выдаётся при ssh-логине с командой help :

$ ssh git.alt help Enter passphrase for key '....ssh/id_dsa' : Available commands: help charset < path to git repository > [ < charset > ] clone < path to git repository > [ < path to directory > ] default-branch < path to git repository > [ < branch > ] find-package < pattern > init-db < path to directory > ls [ < path to directory > ] mv-db < path to source directory > < path to destination directory > quota repack < path to git repository > [ < value > ] rm-db < path to git repository > $ ssh girar help Enter passphrase for key '....ssh/id_dsa' : Available commands: help build [ -b < binary_repository_name > ] < gear_repo_1 > < gear_tag_1 > ... task { --help| ls |show|new|add|delsub|run|share|approve| rm } ... acl { --help|<binary_repository_name > ... } ls [ < path to directory > ] quota

Во всех командах суффикс директорий репозиториев .git опционален и может быть опущен. В выводе команд .git присутствует всегда.

править] Управление git-репозиториями

править] ls

$ ssh git.alt ls [<directory>]

Эта команда позволяет посмотреть содержимое различных директорий на git.alt :

$ ssh git.alt ls /people/dottedmag/public total 24 drwxr-sr-x 5 4096 Jun 13 10:22 bugzilla-repo-sync.git ... drwxr-sr-x 5 4096 Jul 7 18:03 wackoconvert.git $

Без параметров — показывает содержимое /people/$USERNAME :

$ ssh git.alt ls total 16 drwxr-s--- 5 4096 May 30 21:27 etc drwxr-sr-x 14 4096 Aug 13 23:53 packages drwxr-s--x 2 4096 Feb 13 2007 private drwxr-sr-x 8 4096 Aug 13 23:57 public $

От этой же директории отсчитываются относительные пути:

$ ssh git.alt ls public total 24 drwxr-sr-x 5 4096 Jun 13 10:22 bugzilla-repo-sync.git ... drwxr-sr-x 5 4096 Jul 7 18:03 wackoconvert.git $

$ ssh git.alt find-package <pattern>

Эта команда позволяет искать репозитории по переданному шаблону. Единственный метасимвол, допустимый в шаблоне — * . Репозитории ищутся в директории packages каждого пользователя, поскольку предполагается, что gear -репозитории располагаются именно там.

$ ssh git.alt find-package glibc* /people/avm/packages/glibc.git 1216320095 ... /people/peet/packages/glibc-kernheaders.git 1177084354 /people/mike/packages/glibc-kvercheck.git 1160664813 $ ssh git.alt find-package glibc /people/avm/packages/glibc.git 1216320095 ... /people/peet/packages/glibc.git 1177084600 $

Вторая колонка в выводе find-package — unixtime времени последнего обновления репозитория. Получить время в привычном представлении можно с помощью команды date -d @unixtime .

База данных для find-package обновляется в начале каждого часа. В неё попадают только те репозитории, в которые был сделан хотя бы один git push. Репозитории, не изменившиеся после первичного создания/клонирования, в эту базу не попадают.

править] clone

$ ssh git.alt clone <path to git repository> [<destination directory>]

Эта команда позволяет «склонировать», то есть создать в своей директории копию репозитория для начала работы над ним. При этом локальные клоны (из /people) задействуют хардлинки, экономя дисковое пространство, а также ваши квоту на git.alt и трафик до него.

Без второго аргумента — клонирует в директорию packages :

$ ssh git.alt clone /people/ldv/packages/glibc girar-clone: /people/dottedmag/packages/glibc.git $

Вторым аргументом можно указать как директорию, в которую нужно поместить клон репозитория, так и название репозитория:

$ ssh git.alt clone /people/ldv/packages/glibc public/test girar-clone: /people/dottedmag/public/test.git $

Можно также склонировать репозиторий, находящийся вне git.alt :

$ ssh git.alt clone git://git.fedorahosted.org/chkconfig.git girar-clone: /people/dottedmag/packages/chkconfig.git $

$ ssh git.alt init-db <path to directory>

Позволяет создать новый git-репозиторий. По умолчанию (при указании только имени репозитория) репозиторий создаётся в директории packages :

$ ssh git.alt init-db test girar-init-db: /people/dottedmag/packages/test.git

При указании пути создаёт репозиторий по указанному пути:

$ ssh git.alt init-db public/test girar-init-db: /people/dottedmag/public/test.git

$ ssh git.alt mv-db <path to source directory> <path to destination directory>

Позволяет перемещать и переименовывать свои репозитории. При указании только имени репозитория подразумевается директория packages .

Перемещение packages/test.git в public/newname.git:

$ ssh git.alt mv-db test public/newname $

Перемещение public/newname.git в packages/test.git:

$ ssh git.alt mv-db public/newname test $

Переименовывание packages/test.git в packages/megatest.git:

$ ssh git.alt mv-db test megatest $

$ ssh git.alt rm-db <path to git repository>

Позволяет удалять свои репозитории. При указании только имени репозитория подразумевается директория packages :

$ ssh git.alt rm-db megatest # удаляет packages/megatest.git $ ssh git.alt rm-db public/test

править] Управление ACL пакетов

Смотри ACL для общей информации об ACL пакетов в Sisyphus.

Команда acl требует указания репозитория, над которым производится работа. Список доступных репозиториев можно узнать у gitalt :

$ ssh girar acl --help Usage: girar-acl --list or: girar-acl <repository> [{<package>|@<group>} {check|show}] or: girar-acl <repository> [{<package>|@<group>} {add|del|leader|replace} {<login>|@<group>}...] or: girar-acl <repository> Valid repositories are: sisyphus t6 p6 c6 p5 5.1 5.0 4.1 4.0 If no package is given, read commands from stdin, one command per line. See http://www.altlinux.org/Incoming/acl for details. $

Если в командной строке указан только репозиторий, но не указана подкоманда, то список команд читается со стандартного ввода, по одной команде на строку, и выполняется тразакционно: ошибка в выполнении хотя бы одной команды отменяет действие всего набора команд:

$ ssh girar acl sisyphus keyjnote girar-acl: Go ahead and type your commands keyjnote add peet < keyjnote add peet > OK: keyjnote: dottedmag peet keyjnote add raorn < keyjnote add raorn > OK: keyjnote: dottedmag peet raorn ^D girar-acl: 2 command(s) queued $

Все команды, меняющие состав группы или ACL пакета, могут производиться только лидером — первым в списке ACL пакета или в составе группы. Набор из нескольких команд выполняется транзакционно. Результат выполнения acl-команд сообщается по email всем, кого они затрагивают.

править] acl show

$ ssh girar acl <binary repository> <package> show

Показывает ACL указанного пакета

$ ssh girar acl sisyphus aMule show aMule oddity @qa @everybody

$ ssh girar acl <binary repository> @<group> show

Показывает состав указанной группы майнтайнеров.

$ ssh girar acl sisyphus @python show @python ns ldv george akhavr bga lav swi at hiddenman sin mithraen kas

править] acl check

$ ssh girar acl <binary repository> <package> check

Проверяет ACL указанного пакета

$ ssh girar acl sisyphus bugzilla check girar-check-perms: access to bugzilla ALLOWED for ldv: project is orphaned

править] acl add/del

$ ssh girar acl <binary repository> <package> add|del <login>|@<group> ...

Добавляет/удаляет указанных пользователей и группы в/из ACL указанного пакета.

$ ssh girar acl sisyphus keyjnote add damir < keyjnote add damir > OK: keyjnote: dottedmag damir girar-acl: 1 command(s) queued $ ssh git.alt acl sisyphus keyjnote del damir < keyjnote del damir > OK: keyjnote: dottedmag girar-acl: 1 command(s) queued

$ ssh girar acl <binary repository> @<group> add|del <login>|@<group> ...

Добавляет/удаляет указанных пользователей и группы в/из указанной группы.

$ ssh girar acl sisyphus @python add ns < @python add ns > OK: @python: real ldv george lav swi at hiddenman sin mithraen enp vvk viy vitty ns girar-acl: 1 command(s) queued $ ssh girar acl sisyphus @python del ns < @python del ns > OK: @python: real ldv george lav swi at hiddenman sin mithraen enp vvk viy vitty girar-acl: 1 command(s) queued

править] acl replace

$ ssh girar acl <binary repository> <package>|@<group> replace <login>|@<group> <login>|@<group>

Заменяет указанную запись в ACL пакета или составе группы на вторую указанную.

$ ssh girar acl sisyphus keyjnote replace dottedmag @python

Заменяет в ACL пакета keyjnote запись dottedmag на @python .

править] acl leader

$ ssh girar acl <binary repository> <package> leader <login>|@<group>

Устанавливает лидера пакета — указанного пользователя, или лидера указанной группы. Пользователь или группа, устанавливаемые лидерами, не обязаны присутствовать в списке ACL пакета до выполнения этой команды.

$ ssh girar acl sisyphus keyjnote leader @python

$ ssh girar acl <binary repository> @<group> leader <login>|@<group>

Устанавливает лидера группы — указанного пользователя, или лидера указанной группы. Пользователь или группа, устанавливаемые лидерами, не обязаны присутствовать в списке членов группы до выполнения этой команды.

$ ssh girar acl sisyphus @python leader ns

править] Сборка пакетов

Для сборки пакетов используется механизм заданий — пользователь указывает, какие gear-репозитории необходимо собрать одной транзакцией, создавая задание, после чего запускает его на выполнение. Задание выполняются асинхронно. После завершения задания пользователю приходит отчёт по e-mail (плюс, отчёты о сборке доступны на git.alt, см. ниже). Каждое задание предназначено для изменения только одного репозитория пакетов.

править] task

$ ssh girar task ls [--all]

Показывает текущий список всех заданий пользователя с указанием их статуса и краткого содержания.

С указанием параметра --all показывает список заданий всех пользователей.

$ ssh girar task show [<task_id>]

Показывает содержимое указанного (по умолчанию последнего созданного) задания.

$ ssh girar task new [<binary_repository_name>]

Создаёт новое задание для сборки пакетов в указанный репозиторий пакетов (по умолчанию — Sisyphus).

Список репозиториев можно узнать с помощью task new --help .

Данная команда выводит идентификатор задания на stdout.

$ ssh girar task add [<task_id> [<before_subtask_id>]] repo <gear_repo> <gear_tag>

Добавляет в задание пакет, который необходимо собрать.

Пакет определяется двумя обязательными характеристиками: путём к gear-репозиторию и именем git-тэга.

По умолчанию новые подзадания добавляются в конец списка подзаданий, с шагом 0100 (восьмеричное 100). Новое подзадание, добавляемое перед подзаданием номер N, получает восьмеричный номер (K+N)/2, где K — это номер подзадания, идущего непосредственно перед подзаданием номер N[1].

$ ssh girar task add [<task_id> [<before_subtask_id>]] srpm <srpm file>

Добавляет в задание пакет, который необходимо собрать.

Пакет определяется именем предварительно отправленного на сервер путём rsync srpm-файла (Пример: rsync grace-5.1.22-alt6.src.rpm girar:).

$ ssh girar task add [<task_id> [<before_subtask_id>]] copy <package> [<binary_repository_name>]

Добавляет в задание имя пакета, который необходимо скопировать из другого репозитория пакетов (по умолчанию — Sisyphus).

Параметры:

package — имя пакета (без версии, релиза и расширения).

$ ssh girar task add [<task_id> [<before_subtask_id>]] del <package>

Добавляет в задание имя пакета, который необходимо удалить из репозитория.

$ ssh girar task add [<task_id> [<before_subtask_id>]] rebuild <package>

Добавляет в задание имя пакета, который необходимо пересобрать. Эта операция реализована только для тех пакетов, которые были собраны из git-репозиториев.

$ ssh girar task add [<task_id> kmodules <kflavour>

Добавляет в задание подзадания по пересборке всех актуальных модулей для указанного ядра. Эта операция имеет смысл только для модулей, которые были собраны из git-репозиториев с использованием gear specsubst.

$ ssh girar task delsub <task_id> <subtask_id>

Удаляет из указанного задания подзадание с указанным номером.

$ ssh girar task deps [<task_id>] show

Показывает список заданий, от которых зависит указанное (по умолчанию последнее созданное) задание.

$ ssh girar task deps [<task_id>] clear

Очищает список заданий, от которых зависит указанное (по умолчанию последнее созданное) задание.

$ ssh girar task deps [<task_id>] add <required task id1> ...

Добавляет перечисленные задания в список заданий, от которых зависит указанное (по умолчанию последнее созданное) задание.

$ ssh girar task deps [<task_id>] del <required task id1> ...

Удаляет указанные задания из списка заданий, от которых зависит указанное (по умолчанию последнее созданное) задание.

$ ssh girar task deps [<task_id>] set <required task id1> ...

Задает список заданий, от которых зависит указанное (по умолчанию последнее созданное) задание.

$ ssh girar task run [--test-only] [<task_id>]

Отправляет на выполнение указанное (по умолчанию последнее созданное) задание.

Если задан опциональный параметр --test-only, то финальное выкладывание собранного в репозиторий не производится (т.н. тестовая сборка).

Не забудьте указать --test-only при необходимости повторного теста.

Задание, отправленное на выполнение, начинает обрабатываться только после того, как успешно завершена обработка всех заданий, от которых оно зависит.

Задания, успешно собравшиеся в репозиторий (со статусом обработки DONE ), архивируются сразу по окончании обработки[2].

Остальные задания автоматически архивируются через 5 суток после завершения обработки.

$ ssh girar task share [<task_id>] status|enabled|disabled

Показывает или изменяет режим доступа к указанному (по умолчанию последнему созданному) заданию.

Задание с режимом доступа share enabled может быть дополнено другими пользователями с помощью команды task add .

По умолчанию задания создаются в режиме доступа share disabled.

$ ssh girar task approve <task_id> <subtask_id>

Подтверждает сборку подзадания с указанным номером, входящего в состав указанного чужого задания.

Используется для разрешения сборки автором, не имеющим полномочий для обновления собираемого пакета (NMU).

$ ssh girar task check-git-inheritance <task_id> <subtask_number> disable <commit_sha_id>

Для подзадания с номером <subtask_number> , входящего в состав задания <task_id> , выключается обязательность проверки наследования от git-коммита <commit_sha_id>.

Используется при необходимости осознанного обхода проверки наследования.

$ ssh girar task rm [<task_id>]

Удаляет указанное (по умолчанию последнее созданное) задание.

$ ssh girar task abort <task_id>

Досрочно прерывает обработку указанного задания.

Если задание еще не находится на обработке, то оно снимается с очереди на обработку сразу.

В противном случае оно помечается как задание, обработку которого следует прервать при первой возможности.

Пример:

$ ssh girar task ls girar-task ls: no tasks for ldv $ ssh girar task new 1234 new task #1234: owner=ldv repo=sisyphus $ ssh girar task ls #1234 NEW sisyphus $ ssh girar task show id=1234 locked=no shared=no repo=sisyphus owner=ldv seq= rc= $ ssh girar task add repo vitmp 1.0-alt4 task #1234: added #1 build tag 1.0-alt4 from /people/ldv/packages/vitmp.git $ ssh girar task show id=1234 locked=no shared=no repo=sisyphus owner=ldv seq= rc= 1:dir=/people/ldv/packages/vitmp.git 1:tag_name=1.0-alt4 1:tag_id=11c24aa6683506efd89b174de8dbea2af1cebf84 1:tag_author=Dmitry V. Levin (for packages) <ldv@altlinux.org> 1:userid=ldv $ ssh girar task run task #1234: queued, result will be emailed to ldv@altlinux.org $ ssh girar task ls #1234 AWAITING sisyphus vitmp.git=1.0-alt4

через некоторое время вывод последней команды изменится на

#1234 BUILDING [locked] sisyphus vitmp.git=1.0-alt4

а ещё через некоторое время — на

#1234 DONE sisyphus vitmp.git=1.0-alt4

(или TESTED, если сборка тестовая)

править] build

$ ssh girar build [--test-only] [-b <binary repository name>] [--deps <deps>] <build source 1> <build name 1> ...

Эта команда создаёт задание по сборке указанных пакетов (их копированию и/или удалению, в зависимости от параметров) и отправляет его на выполнение, последовательно запуская task new , task deps (при указании --deps), task add (для каждого build source и build name) и task run .

Параметр binary repository name имеет тот же смысл, что и в команде task new .

Параметр deps имеет тот же смысл, что и в команде task deps .

Параметры build source N и build name N имеют тот же смысл, что и в команде task add .

Параметр --test-only имеет тот же смысл, что и в команде task run .

Примеры:

# сборка пакета в Сизиф $ ssh girar build packages/test.git test-0.1-alt1 # копирование пакета из Сизифа $ ssh girar build -b t6 copy update-kernel # удаление пакета $ ssh girar build -b t6 del linuxwacom

править] Отчёты о сборке

Информация о сборках публикуется по адресу http://git.altlinux.org/tasks/

Каждая поддиректория /tasks/ содержит информацию об одной сборочной задаче. Идентификатор задачи выдаётся при её создании и указывается в почтовых оповещениях.

Задача может состоять из нескольких подзадач. Информация о каждой подзадаче публиуется в директориях /tasks/<id>/build/<sid> и /tasks/<id>/gears/<sid> .

Наиболее интересные файлы:

<id>/task/log краткий лог сборки <id>/build/<sid>/<arch>/srpm.log лог сборки подзадачи для архитектуры <arch>, если сборка производилась через incoming <id>/build/<sid>/<arch>/log лог сборки подзадачи для архитектуры <arch>, если сборка производилась через git.alt <id>/gears/<sid> информация о подзадаче <sid>, если сборка производилась через git.alt <id>/gears/<sid>/git частичный git-репозиторий, на основании которго собиралась подзадача <sid>

Более подробное описание структуры задания можно найти в документации на girar-builder.

Всё, что находится по адресу http://git.altlinux.org/tasks/, в равной степени доступно и по rsync.

править] Лимиты сборочницы

См. Hasher/Справочник#Лимиты на сборку у инкамингера.

править] Вспомогательные команды

править] charset

$ ssh git.alt charset <path to git repository> [<charset>]

Позволяет узнать или установить кодировку, используемую почтовым клиентом при отправке уведомлений, содержащих цитаты изменений файлов указанного git-репозитория:

$ ssh git.alt charset packages/glibc utf-8 $ ssh git.alt charset packages/glibc cp1252 $ ssh git.alt charset packages/glibc cp1252 $

править] quota

$ ssh git.alt quota

Позволяет узнать квоту и занимаемое пользователем дисковое пространство.

$ ssh git.alt quota Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace /dev/simfs 16932 977M 1465M 555 100k 150k $

Эти команды используются утилитами git push , git pull и подобными, и не предназначены для вызова пользователем.

править] Клонирование и работа с репозиториями

Работа с git-репозиториями, расположенными на git.alt , ничем не отличается от работы с другими git-репозиториями.

URL-ы репозиториев на git.alt:

git (r/o) git://git.altlinux.org/people/$USER/(packages|public)/$PACKAGE.git rsync (r/o) git.altlinux.org::people/$USER/(packages|public)/$PACKAGE.git http (r/o) http://git.altlinux.org/people/$USER/(packages|public)/$PACKAGE.git ssh (r/w) ssh://git.altlinux.org/people/$USER/(etc|packages|public|private)/$PACKAGE.git

HTTP- и git-URL-ы репозиториев можно в любой момент узнать в web-интерфейсе git.alt .

Располагается по адресу http://git.altlinux.org/

Предоставляет навигацию по

публичным репозиториям пользователей (по каталогам вида /people/$USERNAME/{packages,public} )

) кэширующим репозиториям /gears и /srpms

и базе данных ACL

файлу people-packages-list , содержащий все репозитории из каталогов /people/$USERNAME/packages и даты их последнего изменения (в unixtime)

, содержащий все репозитории из каталогов и даты их последнего изменения (в unixtime) сборочным заданиям

логам тестовых пересборок Сизифа и бранчей

статистике непересобираемости пакетов в Сизифе и бранчах

править] Структура репозиториев

git.alt содержит три дерева репозиториев:

репозитории /people/$USERNAME для каждого зарегистрированного пользователя

для каждого зарегистрированного пользователя репозитории /gears с исходным кодом для пакетов, собранных из gear-репозиториев.

с исходным кодом для пакетов, собранных из gear-репозиториев. репозитории /srpms с исходным кодом для пакетов, собранных из SRPM-пакетов.

Каждому зарегистрированному на git.alt разработчику предоставляется место для git-репозиториев, начинающееся с /people/$USERNAME . Доступ на запись в эти директории даётся только владельцу. Структура для хранения репозиториев жёстко определена:

Содержит репозитории packages.git , private.git , public.git , с помощью которых можно управлять подпиской на почтовые оповещения. Эти репозитории доступны на чтение только владельцу.

Директория предназначена для хранения gear-репозиториев для пакетов Сизифа. Публично доступна.

git-репозитории в этой директории будут искаться при выполнении команды find-package , и эта директория будет использоваться по умолчанию в командах init-db , clone , build и task add repo

Директория предназначена для хранения приватных репозиториев, о существовании и содержании которых должно быть известно только самому разработчику.

Для удобства работают прямые http-ссылки на файлы репозиториев, размещённых в этой директории.

Директория предназначена для хранения публичных git-репозиториев, не являющихся gear-репозиториями для пакетов Сизифа.

В эту директорию помещаются gear-репозитории с исходным кодом пакетов Sisyphus и других стабильных веток. Добавление исходного кода в репозиторий /gears происходит после успешной сборки пакета с помощью команд git.alt task или build .

Каждый git-репозиторий в /gears назван по имени пакета с исходным кодом. Бранчи в нём называются по имени ветки, в которую собрался пакет ( sisyphus , t6 и т.д). Тэги в репозитории соответствуют собранным версиям пакетов ( 1.0-alt1 , 1.0-alt0.M50.1 и т.д.).

В этой директории размещаются git-репозитории с исходным кодом пакетов Sisyphus и других стабильных веток, собранных из SRPMS-пакетов.

После первой сборки пакета из gear , git.alt репозиторий в /srpms замораживается.

править] Почтовая подписка

На git.alt реализовано два вида почтовой подписки на события:

Пользователь подписывается на события, происходящие в репозиториях packages и public .

и . Пользователь подписывает кого-то на события, происходящие в его репозиториях packages , public и private .

Для подписки используются репозитории из каталога etc : packages.git , public.git , private.git в каталоге пользователя. Схема работы с подписками напоминает работу с CVSROOT из CVS: пользователь клонирует нужный репозиторий, коммитит изменения в него и push-ит обратно на сервер, после чего изменения вступают в силу.

В каждом из трёх репозиториев находится два файла: email-subscription и email-distribution (точнее, в private.git — только email-distribution ). git.alt использует бранч master и не обращает внимания на остальные бранчи в этих репозиториях.

Этот файл позволяет подписаться на события в публичных репозиториях git.alt . Формат файла — последовательность строк следующего вида:

$USER $PACKAGE $REFTYPE $REFNAME

где

$USER — имя пользователя git.alt ,

, $PACKAGE — имя пакета,

$REFTYPE — вид изменения: head — новые/удалённые коммиты, tag — новые/удалённые тэги (техническая подробность: второй компонент из изменяемой ссылки refs/*/* )

— новые/удалённые коммиты, — новые/удалённые тэги (техническая подробность: второй компонент из изменяемой ссылки ) $REFNAME — имя изменения: имя бранча для коммитов, имя тэга для тэгов (техническая подробность: третий и последующие компоненты из изменяемой ссылки refs/*/* ).

Каждое из полей может быть полным именем или вайлдкардом * . Для имён пакетов также разрешён вайлдкард в конце имени (например, docs-* ).

править] Примеры

Подписка на все события во всех репозиториях:

* * * *

Подписка на новые/удалённые тэги в репозитории /people/ldv/packages/glibc.git:

ldv glibc tag *

Действия для осуществления подписки:

git clone git.alt:etc/packages.git cd packages echo 'ldv glibc tag *' >> email-subscription git commit -m "Subscribe to new tags in ldv's glibc repository" email-subscription git push

Этот файл позволяет подписать других пользователей git.alt на события в ваших репозиториях. Формат файла — последовательность строк вида:

$PACKAGE $REFTYPE $REFNAME $MAILTO

где

$PACKAGE, $REFTYPE, $REFNAME аналогичны параметрам из файла email-subscription

$MAILTO — разделённый запятыми список имён пользователей git.alt — получателей оповещения.

Вайлдкарды в первых трёх полях допустимы так же, как и в email-subscription. Вайлдкарды в $MAILTO не допускаются.

править] Примечания