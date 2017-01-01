girar
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* Управление [[ACL|правами доступа]] к сборке пакетов в [[Sisyphus]] и другие [[Branches|бранчи]]
* Управление [[ACL|правами доступа]] к сборке пакетов в [[Sisyphus]] и другие [[Branches|бранчи]]
* Управление сборкой пакетов в [[Sisyphus]] и другие [[Branches|бранчи]] из [[gear]]-репозиториев и SRPM-пакетов
* Управление сборкой пакетов в [[Sisyphus]] и другие [[Branches|бранчи]] из [[gear]]-репозиториев и SRPM-пакетов
|-
(сборка пакетов реализована системой [[
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(сборка пакетов реализована системой [[]])
* Управление аккаунтами пользователей [[git.alt]]
* Управление аккаунтами пользователей [[git.alt]]
Текущая версия на 14:41, 10 февраля 2017
girar - это система, обеспечивающая функционирование git-хостинга git.alt.
Содержание
[править] Выполняемые задачи
- Управление git-репозиториями (создание, удаление, обновление, перемещение, копирование, поиск по имени репозитория)
- Управление системой оповещений об изменениях в git-репозиториях
- Управление правами доступа к сборке пакетов в Sisyphus и другие бранчи
- Управление сборкой пакетов в Sisyphus и другие бранчи из gear-репозиториев и SRPM-пакетов
(сборка пакетов реализована системой girar_builder)
- Управление аккаунтами пользователей git.alt
[править] Документация
[править] Исходный код
[править] Лицензия
- GPL 2 и выше.
[править] Полезные программы
- girar-utils
[править] См.также
- GearRepo — ресурс для разработчиков и майнтейнеров, где можно создавать Gear-репозитории исходного кода программ, собирать из них бинарные RPM-пакеты и формировать APT-репозитории, пригодные для использования в дистрибутивах на базе стабильных бранчей ALT Linux и/или нестабильной ветки Sisyphus.