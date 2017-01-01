girar

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м (Выполняемые задачи: поправил ссылку)
 
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* Управление [[ACL|правами доступа]] к сборке пакетов в [[Sisyphus]] и другие [[Branches|бранчи]]
* Управление [[ACL|правами доступа]] к сборке пакетов в [[Sisyphus]] и другие [[Branches|бранчи]]
* Управление сборкой пакетов в [[Sisyphus]] и другие [[Branches|бранчи]] из [[gear]]-репозиториев и SRPM-пакетов
* Управление сборкой пакетов в [[Sisyphus]] и другие [[Branches|бранчи]] из [[gear]]-репозиториев и SRPM-пакетов
-
(сборка пакетов реализована системой [[girar-builder]])
+
(сборка пакетов реализована системой [[girar_builder]])
* Управление аккаунтами пользователей [[git.alt]]
* Управление аккаунтами пользователей [[git.alt]]

Текущая версия на 14:41, 10 февраля 2017

girar - это система, обеспечивающая функционирование git-хостинга git.alt.

Содержание

[править] Выполняемые задачи

  • Управление git-репозиториями (создание, удаление, обновление, перемещение, копирование, поиск по имени репозитория)
  • Управление системой оповещений об изменениях в git-репозиториях
  • Управление правами доступа к сборке пакетов в Sisyphus и другие бранчи
  • Управление сборкой пакетов в Sisyphus и другие бранчи из gear-репозиториев и SRPM-пакетов

(сборка пакетов реализована системой girar_builder)

  • Управление аккаунтами пользователей git.alt

[править] Документация

[править] Исходный код

[править] Лицензия

  • GPL 2 и выше.

[править] Полезные программы

  • girar-utils

[править] См.также

  • GearRepo — ресурс для разработчиков и майнтейнеров, где можно создавать Gear-репозитории исходного кода программ, собирать из них бинарные RPM-пакеты и формировать APT-репозитории, пригодные для использования в дистрибутивах на базе стабильных бранчей ALT Linux и/или нестабильной ветки Sisyphus.
git.alt

Check-unmets • Girar • Girar/Development • Girar/Internals • Girar/Руководство оператора • Girar/Руководство по установке • Git.alt • Git.alt/FAQ • Git.alt/Введение • Git.alt/Краткое руководство • Git.alt/Путь пакета в сизиф • Git.alt/Справочник • Git/Преимущества • Gitery.alt • SrpmToGitTry • Инструкция по разворачиванию girar-builder

 
gear

Gear • Gear FAQ • Gear/ImportSeparateUpstream • Gear/ImportUpstreamVBranch • Gear/changelog • Gear/cronbuild • Gear/gear-import • Gear/gear-uupdate • Gear/old • Gear/remotes • Gear/specsubst • Gear/tags • Gear/Справочник • GearRepo • Girar • Git/BranchInGit • Git/MergingBranches • Git/SomeDestReposViaBranches • Воспроизводимая сборка • Знакомство со схемой упаковки pam-pkcs11 • Краткое руководство по сборке с gear • Руководство по gear

 
 
Личные инструменты