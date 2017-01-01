* Управление [[ACL|правами доступа]] к сборке пакетов в [[Sisyphus]] и другие [[Branches|бранчи]]

* Управление [[ACL|правами доступа]] к сборке пакетов в [[Sisyphus]] и другие [[Branches|бранчи]]

* Управление сборкой пакетов в [[Sisyphus]] и другие [[Branches|бранчи]] из [[gear]]-репозиториев и SRPM-пакетов