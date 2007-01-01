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Gear (Различия между версиями)

Текущая версия на 09:17, 14 января 2017

Зачем так важно выделить информацию о remotes в отдельный файл? чтобы сразу вдобавок к возможности отслеживания решить и другую, на мой взгляд более важную, задачу:

Дать стандартный способ майнтайнерам поделиться с коллегами, как же обновлять их репозиторий.

Потому что в текущем виде gear репозитории не дружественны к совместной работе. tarball-обновляемые gear репозитории дружественны, src.rpm дружественны, а VCS-обновляемые - нет.

Представьте себе, что ваш обновляемый из апстримного git репозиторий какой-то добрый человек поверх обновил из tarball'а и отправил на сборку в Сизиф.

Похожее чувство я испытываю, когда нужно обновить перловую зависимость, но соответствуюший пакет обновляется из VCS. Там весь пакет на 200 строчек. Я знаю, какая там версия. У меня под рукой свежий апстримный tarball. Но я не могу взять и обновить - надо рыться в VCS-помойках и искать, где этот ****ов git и затем настраивать (каждый раз!) клонированный репозиторий, и все только для того, чтобы сделать git fetch origin.

И майнтайнер, который разместил свой пакет в VCS-обновляемом gear репозитории не виноват --- это дыра в дизайне gear, которая делает VCS-обновляемые gear репозитории гораздо худшим средством для _совместной_ разработки, чем src.rpm.

И всего-то надо инструмент, чтобы gear репозиторий хранил в себе свои remotes.

как минимум, что-то вроде gear-save-remotes и gear-restore-remotes

Это удобно и NMUшникам, и основному майнтайнеру: если remotes не сохраняются, то на git.alt копии его репозиториев неполноценные, и если слетит диск, то не достаточно будет склонировать их с git.alt, придется заново тратить время на восстановление локальных настроек remotes (а если использовался git-svn, то там все вообще печально).

Да и на даче / в походе удобнее - не нужно таскать с собой диски или тратить время на настройку git-клона.





править] Файлы gear remotes (.gear/upstream/remotes)

Файл .gear/upstream/remotes использует тот же формат, что и .git/config.

[remote "upstream"] url = git://git.netxms.org/public/netxms.git fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/upstream/*

Файл .gear/upstream/remotes можно получить, просто скопировав .git/config и удалив из него не относящиеся к remotes секции.

Файл .gear/upstream/remotes может содержать не только информацию о remotes, но и хранить копию дополнительных настроек git репозитория. У разных людей дополнительные настройки могут отличаться. Поэтому файл .gear/upstream/remotes выбирается в следующем порядке:

.gear/upstream/remotes$GEAR_UPSTREAM_REMOTES_SUFFIX .gear/upstream/remotes.$USER .gear/upstream/remotes

Это позволяет иметь один общеупотребительный файл .gear/upstream/remotes и персональные backups в .gear/upstream/remotes.$USER. Все эти файлы будем называть файлы gear remotes.

править] Утилиты для работы с файлами gear remotes

Установите пакет perl-Gear-Remotes:

apt-get update apt-get install perl-Gear-Remotes

исполняемый файл Описание gear-remotes-restore Используется в клонированном репозитории. Восстанавливает настройки .git/config из файлов gear remotes gear-remotes-save Используется мейнтейнером для публикации своих remotes, т.е. создания .gear/upstream/remotes из .git/config

править] Нестандартные теги

для нестандартных тегов необходимо создать исполняемые файлы

исполняемый файл Описание .gear/upstream/filter-tag исполняемый файл, который отфильтровывает из STDIN теги релиза .gear/upstream/transform-tag исполняемый файл, который получает из STDIN теги релиза и преобразует их в привычный для RPM вид.

идея в том, чтобы запустить конвейер

git tag | .gear/upstream/filter-tag | .gear/upstream/transform-tag

и получить список доступных версий пакета.

Пример: апстрим пользуется тегами вида

REL0_95 REL1_03

.gear/upstream/filter-tag: (не забудьте сделать исполняемым!) grep 'REL'

.gear/upstream/transform-tag: sed -e 's,^REL,,;s,_,.,;'

править] Наблюдение за тегами

Утилита gear-remotes-watch позволяет наблюдать за удаленными репозиториями, прописанными в .gear/upstream/remotes поддерживаются теги вида @version@ и v@version@.

$ gear-remotes-watch git fetch upstream New version 3.4.4 is available from tag v3.4.4.

Получить для скриптов на Bash значения новой версии ($version) и тега ($tag):

read -r version tag <<< "$(gear-remotes-watch | sed -n 's/^New version \( [^ ]* \) is available from tag \( [^ ]* \) ./ \1 \2 /p')"

править] Обновление до последней версии

Если gear-remotes-watch только проверяет наличие новой версии, то команда gear-remotes-uscan обновляет сам gear-репозиторий.

Обновить до последней апстримной версии:

gear-remotes-uscan gear-commit

править] Обновление по тегу

gear-uupdate --upstream-version 1.28 --tag V1_28 --ch '- new version'

Совет: версию и тег можно взять из последней строки вывода gear-remotes-watch.

Внимание! gear-uupdate работает только с архивами, создаваемыми из тега или бранча. Обычный tar: . не поддерживается.



