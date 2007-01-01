Gear/remotes
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м (→Утилиты для работы с файлами gear remotes: очепятка)
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|class="shadow"|gear-remotes-save
|class="shadow"|gear-remotes-save
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|Используется мейнтейнером для публикации своих remotes, т.е. создания .gear/
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|Используется мейнтейнером для публикации своих remotes, т.е. создания .gear//remotesиз {{path|.git/config}}
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Текущая версия на 09:17, 14 января 2017
Содержание
[править] Gear/upstream/remotes.
Зачем так важно выделить информацию о remotes в отдельный файл? чтобы сразу вдобавок к возможности отслеживания решить и другую, на мой взгляд более важную, задачу:
Дать стандартный способ майнтайнерам поделиться с коллегами, как же обновлять их репозиторий.
Потому что в текущем виде gear репозитории не дружественны к совместной работе. tarball-обновляемые gear репозитории дружественны, src.rpm дружественны, а VCS-обновляемые - нет.
Представьте себе, что ваш обновляемый из апстримного git репозиторий какой-то добрый человек поверх обновил из tarball'а и отправил на сборку в Сизиф.
Похожее чувство я испытываю, когда нужно обновить перловую зависимость, но соответствуюший пакет обновляется из VCS. Там весь пакет на 200 строчек. Я знаю, какая там версия. У меня под рукой свежий апстримный tarball. Но я не могу взять и обновить - надо рыться в VCS-помойках и искать, где этот ****ов git и затем настраивать (каждый раз!) клонированный репозиторий, и все только для того, чтобы сделать git fetch origin.
И майнтайнер, который разместил свой пакет в VCS-обновляемом gear репозитории не виноват --- это дыра в дизайне gear, которая делает VCS-обновляемые gear репозитории гораздо худшим средством для _совместной_ разработки, чем src.rpm.
И всего-то надо инструмент, чтобы gear репозиторий хранил в себе свои remotes.
как минимум, что-то вроде gear-save-remotes и gear-restore-remotes
Это удобно и NMUшникам, и основному майнтайнеру: если remotes не сохраняются, то на git.alt копии его репозиториев неполноценные, и если слетит диск, то не достаточно будет склонировать их с git.alt, придется заново тратить время на восстановление локальных настроек remotes (а если использовался git-svn, то там все вообще печально).
Да и на даче / в походе удобнее - не нужно таскать с собой диски или тратить время на настройку git-клона.
[править] Файлы gear remotes (.gear/upstream/remotes)
Файл .gear/upstream/remotes использует тот же формат, что и .git/config.
[remote "upstream"] url = git://git.netxms.org/public/netxms.git fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/upstream/*
Файл .gear/upstream/remotes можно получить, просто скопировав .git/config и удалив из него не относящиеся к remotes секции.
Файл .gear/upstream/remotes может содержать не только информацию о remotes, но и хранить копию дополнительных настроек git репозитория. У разных людей дополнительные настройки могут отличаться. Поэтому файл .gear/upstream/remotes выбирается в следующем порядке:
.gear/upstream/remotes$GEAR_UPSTREAM_REMOTES_SUFFIX .gear/upstream/remotes.$USER .gear/upstream/remotes
Это позволяет иметь один общеупотребительный файл .gear/upstream/remotes и персональные backups в .gear/upstream/remotes.$USER. Все эти файлы будем называть файлы gear remotes.
[править] Утилиты для работы с файлами gear remotes
Установите пакет perl-Gear-Remotes:
apt-get update apt-get install perl-Gear-Remotes
|исполняемый файл
|Описание
|gear-remotes-restore
|Используется в клонированном репозитории. Восстанавливает настройки .git/config из файлов gear remotes
|gear-remotes-save
|Используется мейнтейнером для публикации своих remotes, т.е. создания .gear/upstream/remotes из .git/config
[править] Нестандартные теги
для нестандартных тегов необходимо создать исполняемые файлы
|исполняемый файл
|Описание
|.gear/upstream/filter-tag
|исполняемый файл, который отфильтровывает из STDIN теги релиза
|.gear/upstream/transform-tag
|исполняемый файл, который получает из STDIN теги релиза и преобразует их в привычный для RPM вид.
идея в том, чтобы запустить конвейер
git tag | .gear/upstream/filter-tag | .gear/upstream/transform-tag
и получить список доступных версий пакета.
Пример: апстрим пользуется тегами вида
REL0_95 REL1_03
.gear/upstream/filter-tag: (не забудьте сделать исполняемым!) grep 'REL'
.gear/upstream/transform-tag: sed -e 's,^REL,,;s,_,.,;'
[править] Наблюдение за тегами
Утилита gear-remotes-watch позволяет наблюдать за удаленными репозиториями, прописанными в .gear/upstream/remotes поддерживаются теги вида @version@ и v@version@.
$ gear-remotes-watch git fetch upstream New version 3.4.4 is available from tag v3.4.4.
Получить для скриптов на Bash значения новой версии ($version) и тега ($tag):
read -r version tag <<< "$(gear-remotes-watch | sed -n 's/^New version \([^ ]*\) is available from tag \([^ ]*\)./\1 \2/p')"
[править] Обновление до последней версии
Если gear-remotes-watch только проверяет наличие новой версии, то команда gear-remotes-uscan обновляет сам gear-репозиторий.
Обновить до последней апстримной версии:
gear-remotes-uscan gear-commit
[править] Обновление по тегу
gear-uupdate --upstream-version 1.28 --tag V1_28 --ch '- new version'
Совет: версию и тег можно взять из последней строки вывода gear-remotes-watch.