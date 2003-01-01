GLPI

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Решается выставлением корректных прав на каталоги в /var/www/webapps/glpi/files/<тип файла> (владелец/группа: apache2/apache2 или apache2/_webservers).
Решается выставлением корректных прав на каталоги в /var/www/webapps/glpi/files/<тип файла> (владелец/группа: apache2/apache2 или apache2/_webservers).
 +
=== Не создаются заявки из писем ===
 +
В случае, если при попытке приема писем выводится сообщение, что столько-то писем доступно, но заявки по ним не создаются нужно смотреть в сторону правил их обработки:
 +
Администрирование - Правила - Правила назначения заявки созданной через приемник почты
 +
Можно поотключать правила и попытаться принять заявки.
{{Category navigation|title=Руководства|category=Руководства|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Руководства|category=Руководства|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 09:38, 16 февраля 2017

Содержание

[править] Установка

Ставить лучше из репозитория t7 - там версия всегда более актуальная, чем в p7. 

apt-get install glpi glpi-apache2 glpi-php5 php5-dom apache2-mod_php5 mariadb-client mariadb-server php5-mysqli php5-mbstring php5-openssl php5-xmlrpc php5-zip

Запускаем mysql и apache: 

service mysqld start
service httpd2 start

Выставляем автозапуск сервисов.

Для SysV init: 

chkconfig mysqld on
chkconfig httpd2 on

Для Systemd: 

systemctl enable mysqld.service
systemctl enable httpd2.service

Создаем БД glpi и права пользователю glpi с паролем Password (например) 

mysql
create database glpi;
use glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO glpi@localhost IDENTIFIED BY 'Password';
\q

Зайти через браузер на http://ip-адрес/glpi и запустить установку.

[править] Настройка GLPI

[править] Общие настройки

Настройки - Общие - Все

  • Текст, размещаемый на странице входа : Пишем то, что будет на страничке входа, например: 
  Здравствуйте!
Вы попали на сайт автоматической системы приема заявок пользователей на техническую поддержку.
Для того, чтобы войти в систему, введите пароль на вход в Ваш компьютер.
С уважением,команда ИТ
  • Формат даты выставить - DD-MM-YYYY
  • прочие настройки по желанию

[править] Уведомления на почту

[править] Gmail 

SMTP+TLS
SMTP Host : smtp.gmail.com
Port : 587
login : my gmail account
password : my gmail password

[править] office365 

SMTP+TLS
SMTP Host :smtp.office365.com
Port : 587
login : my office365 account
password : my office365 password

[править] mail.ru

Внимание! Уведомления на mail.ru отправляются только если совпадают поля Email администратора системы и SMTP логин 

SMTP+TLS
SMTP Host : smtp.mail.ru
Port : 587
login : account@mail.ru или account@list.ru
password : my mail.ru password

[править] Общие настройки

  • Включить уведомления на почту 
Настройки - Уведомления - Настройка уведомлений - Использовать уведомления по email :Да
  • Добавить назначенного специалиста в уведомления 
Настройки - Уведомления - Уведомления - New Ticket - Добавить из левой колонки в правую - Специалист ответственный за эту заявку - Добавить в правое окно
  • Те же действия для Уведомлений: Update Ticket, Close Ticket, Add Followup, Add Task, Update Followup, Update Task, Delete Followup, Delete Task, Resolve ticket

На время тестирования GLPI в отделе ИТ можно отключить уведомления заказчику (чтобы пользователей не пугали странные письма) для этого нужно таким же способом удалить запись Заказчик

[править] Настройка LDAP-аутентификации

Пример настроек для AD на Win2003
На контроллере домена создать пользователя (например'GLPI user search') в OU users, задать пароль (Password). 

Сервер: <IP-адрес>
Порт: 389
Фильтр соединений – (&(objectclass=user)(!(objectclass=computer)))
База поиска (baseDN): dc=domain,dc=local
Rootdn - CN=GLPI user search,CN=users,DC=rosufo,DC=local
Пароль: Password
Поле имени пользователя: samaccountname
LDAP/ поля GLPI
Фамилия: sn
Комментарии: physicaldeliveryofficename
Телефон: telephonenumber
Мобильный телефон: mobile
Имя: givenname
Email: mail
Телефон2: othertelephone
Должность: description
Фильтр поиска в группах  - (objectCategory=group)

См.тж. GLPI-WIKI

[править] Работа с заявками через почту

  • Создание заявки

Просто выслать письмо на настроенный ящик.

  • Добавление комментария

Нажать ответить на письмо от GLPI (с номером нужной заявки), но обязательно стереть RE: в теме письма.

  • Создание и связывание

Нажать ответить на письмо от GLPI (с номером нужной заявки), в теме письма RE: не стирать!

[править] Приемник почты

Настройки для mail.ru: 

{imap.mail.ru:993/imap/ssl/validate-cert}INBOX
{pop.mail.ru:995/pop/ssl/novalidate-cert}INBOX

Настройки для gmail.com: 

{pop.gmail.com:995/pop/ssl/novalidate-cert/notls}
IMAP не тестировал.

Настройки для office365.com: 

{outlook.office365.com:993/imap/ssl/novalidate-cert}

Внимание!

  • GLPI иногда пишет ошибку после сохранения настроек, но письма нормально принимает по кнопке "Получить заявки сейчас".
  • После сохранения настроек меняется поле validate-cert/novalidate-cert на противоположное.

Проверено на GLPI 0.84.3

[править] Troubleshooting

[править] Проверка статуса GLPI

Проверка текущего статуса GLPI: 

<имя сервера>/glpi/status.php

[править] Нет прав на создание организации

Ошибка возникает если права super-admin выданы пользователю без наследования, нужно выдать снова с выставленной галкой.

[править] Уведомления

  • Не приходят уведомления по почте при добавлении комментария (Сопровождение)
    • Решается включением уведомления для followup (по-умолчанию выключено)
  • Не приходят по почте уведомления о картриджах
    • Нужно проверить частоту напоминаний о картриджах и минимальный порог в свойствах организации: 
Администрирование - Организации - Головная организация (или Ваша):
- Частота напоминаний - Уведомления для картриджей: каждый день,
- Минимальный порог картриджей и расходников : 2
  • При обновлении заявки в уведомлении не указывается, что конкретно изменилось.
    • Решается внедрением отдельного шаблона уведомления со специально прописанным выводом изменения (по-умолчанию шаблон универсальный)

[править] Не подвязываются файлы

  • При попытке загрузить файл или импортировать заявку по почте с вложенным файлом, его не принимает mailgate GLPI : 
попытка атаки на сайт или файл слишком большой

Логи расположены здесь - /var/www/webapps/glpi/files/_log/php-errors.log

Ошибка доступа при перемещении временного файла, который glpi переименовывает и размещает в рандомный (видимо) каталог в /var/www/webapps/glpi/files/<тип файла>/xx. Решается выставлением корректных прав на каталоги в /var/www/webapps/glpi/files/<тип файла> (владелец/группа: apache2/apache2 или apache2/_webservers).

[править] Не создаются заявки из писем

В случае, если при попытке приема писем выводится сообщение, что столько-то писем доступно, но заявки по ним не создаются нужно смотреть в сторону правил их обработки: 

Администрирование - Правила - Правила назначения заявки созданной через приемник почты

Можно поотключать правила и попытаться принять заявки.

Руководства

AHCI • AltLinuxPackagingHowto • ApacheMySQLPHP • FreeNX • GLPI • Girar/Руководство оператора • Git.alt/Краткое руководство • Gitery.alt • Hasher/Краткое руководство • Hasher/Руководство • JavaPlugin • KVM • Nvidia optimus, настройка и запуск bumblebee • OTRS HowTO login&work • Optimus • Static Multicast Routing • Домен • Домен/Windows/Manual • Запись образов на DVD и USB Flash • Категория:KVM • Краткое руководство по сборке с gear • Ограничения интерфейса KDE • Подключение к Интернет через вторую сетевую карту • Подключение репозитория с жесткого диска • Прозрачный прокси-сервер • Процедура принятия в Team • Руководство начинающего мейнтейнера ALT Linux Team • Руководство по gear • Руководство по написанию changelog • Руководство по написанию документации • СКФ • Сборка пакетов • Создание и установка на RAID • Создание сертификатов PKCS12 • Терминальный сервер NoMachine в KVM • Установка и первоначальная настройка ZABBIX

 
 
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