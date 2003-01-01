GLPI
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Tora-bora (обсуждение | вклад)
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Решается выставлением корректных прав на каталоги в /var/www/webapps/glpi/files/<тип файла> (владелец/группа: apache2/apache2 или apache2/_webservers).
Решается выставлением корректных прав на каталоги в /var/www/webapps/glpi/files/<тип файла> (владелец/группа: apache2/apache2 или apache2/_webservers).
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Текущая версия на 09:38, 16 февраля 2017
Содержание
[править] Установка
Ставить лучше из репозитория t7 - там версия всегда более актуальная, чем в p7.
apt-get install glpi glpi-apache2 glpi-php5 php5-dom apache2-mod_php5 mariadb-client mariadb-server php5-mysqli php5-mbstring php5-openssl php5-xmlrpc php5-zip
Запускаем mysql и apache:
service mysqld start service httpd2 start
Выставляем автозапуск сервисов.
Для SysV init:
chkconfig mysqld on chkconfig httpd2 on
Для Systemd:
systemctl enable mysqld.service systemctl enable httpd2.service
Создаем БД glpi и права пользователю glpi с паролем Password (например)
mysql create database glpi; use glpi; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO glpi@localhost IDENTIFIED BY 'Password'; \q
Зайти через браузер на http://ip-адрес/glpi и запустить установку.
[править] Настройка GLPI
[править] Общие настройки
Настройки - Общие - Все
- Текст, размещаемый на странице входа : Пишем то, что будет на страничке входа, например:
Здравствуйте! Вы попали на сайт автоматической системы приема заявок пользователей на техническую поддержку. Для того, чтобы войти в систему, введите пароль на вход в Ваш компьютер. С уважением,команда ИТ
- Формат даты выставить - DD-MM-YYYY
- прочие настройки по желанию
[править] Уведомления на почту
[править] Gmail
SMTP+TLS SMTP Host : smtp.gmail.com Port : 587 login : my gmail account password : my gmail password
[править] office365
SMTP+TLS SMTP Host :smtp.office365.com Port : 587 login : my office365 account password : my office365 password
[править] mail.ru
Внимание! Уведомления на mail.ru отправляются только если совпадают поля Email администратора системы и SMTP логин
SMTP+TLS SMTP Host : smtp.mail.ru Port : 587 login : account@mail.ru или account@list.ru password : my mail.ru password
[править] Общие настройки
- Включить уведомления на почту
Настройки - Уведомления - Настройка уведомлений - Использовать уведомления по email :Да
- Добавить назначенного специалиста в уведомления
Настройки - Уведомления - Уведомления - New Ticket - Добавить из левой колонки в правую - Специалист ответственный за эту заявку - Добавить в правое окно
- Те же действия для Уведомлений: Update Ticket, Close Ticket, Add Followup, Add Task, Update Followup, Update Task, Delete Followup, Delete Task, Resolve ticket
На время тестирования GLPI в отделе ИТ можно отключить уведомления заказчику (чтобы пользователей не пугали странные письма) для этого нужно таким же способом удалить запись Заказчик
[править] Настройка LDAP-аутентификации
Пример настроек для AD на Win2003
На контроллере домена создать пользователя (например'GLPI user search') в OU users, задать пароль (Password).
Сервер: <IP-адрес> Порт: 389 Фильтр соединений – (&(objectclass=user)(!(objectclass=computer))) База поиска (baseDN): dc=domain,dc=local Rootdn - CN=GLPI user search,CN=users,DC=rosufo,DC=local Пароль: Password Поле имени пользователя: samaccountname LDAP/ поля GLPI Фамилия: sn Комментарии: physicaldeliveryofficename Телефон: telephonenumber Мобильный телефон: mobile Имя: givenname Email: mail Телефон2: othertelephone Должность: description Фильтр поиска в группах - (objectCategory=group)
См.тж. GLPI-WIKI
[править] Работа с заявками через почту
- Создание заявки
Просто выслать письмо на настроенный ящик.
- Добавление комментария
Нажать ответить на письмо от GLPI (с номером нужной заявки), но обязательно стереть RE: в теме письма.
- Создание и связывание
Нажать ответить на письмо от GLPI (с номером нужной заявки), в теме письма RE: не стирать!
[править] Приемник почты
Настройки для mail.ru:
{imap.mail.ru:993/imap/ssl/validate-cert}INBOX {pop.mail.ru:995/pop/ssl/novalidate-cert}INBOX
Настройки для gmail.com:
{pop.gmail.com:995/pop/ssl/novalidate-cert/notls} IMAP не тестировал.
Настройки для office365.com:
{outlook.office365.com:993/imap/ssl/novalidate-cert}
Внимание!
- GLPI иногда пишет ошибку после сохранения настроек, но письма нормально принимает по кнопке "Получить заявки сейчас".
- После сохранения настроек меняется поле validate-cert/novalidate-cert на противоположное.
Проверено на GLPI 0.84.3
[править] Troubleshooting
[править] Проверка статуса GLPI
Проверка текущего статуса GLPI:
<имя сервера>/glpi/status.php
[править] Нет прав на создание организации
Ошибка возникает если права super-admin выданы пользователю без наследования, нужно выдать снова с выставленной галкой.
[править] Уведомления
- Не приходят уведомления по почте при добавлении комментария (Сопровождение)
- Решается включением уведомления для followup (по-умолчанию выключено)
- Не приходят по почте уведомления о картриджах
- Нужно проверить частоту напоминаний о картриджах и минимальный порог в свойствах организации:
Администрирование - Организации - Головная организация (или Ваша): - Частота напоминаний - Уведомления для картриджей: каждый день, - Минимальный порог картриджей и расходников : 2
- При обновлении заявки в уведомлении не указывается, что конкретно изменилось.
- Решается внедрением отдельного шаблона уведомления со специально прописанным выводом изменения (по-умолчанию шаблон универсальный)
[править] Не подвязываются файлы
- При попытке загрузить файл или импортировать заявку по почте с вложенным файлом, его не принимает mailgate GLPI :
попытка атаки на сайт или файл слишком большой
Логи расположены здесь - /var/www/webapps/glpi/files/_log/php-errors.log
Ошибка доступа при перемещении временного файла, который glpi переименовывает и размещает в рандомный (видимо) каталог в /var/www/webapps/glpi/files/<тип файла>/xx. Решается выставлением корректных прав на каталоги в /var/www/webapps/glpi/files/<тип файла> (владелец/группа: apache2/apache2 или apache2/_webservers).
[править] Не создаются заявки из писем
В случае, если при попытке приема писем выводится сообщение, что столько-то писем доступно, но заявки по ним не создаются нужно смотреть в сторону правил их обработки:
Администрирование - Правила - Правила назначения заявки созданной через приемник почты
Можно поотключать правила и попытаться принять заявки.