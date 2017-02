Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 09:38, 16 февраля 2017

править] Установка

Ставить лучше из репозитория t7 - там версия всегда более актуальная, чем в p7.

apt-get install glpi glpi-apache2 glpi-php5 php5-dom apache2-mod_php5 mariadb-client mariadb-server php5-mysqli php5-mbstring php5-openssl php5-xmlrpc php5-zip

Запускаем mysql и apache:

service mysqld start service httpd2 start

Выставляем автозапуск сервисов.

Для SysV init:

chkconfig mysqld on chkconfig httpd2 on

Для Systemd:

systemctl enable mysqld.service systemctl enable httpd2.service

Создаем БД glpi и права пользователю glpi с паролем Password (например)

mysql create database glpi; use glpi; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO glpi@localhost IDENTIFIED BY 'Password'; \q

Зайти через браузер на http://ip-адрес/glpi и запустить установку.

править] Настройка GLPI

править] Общие настройки

Настройки - Общие - Все

Текст, размещаемый на странице входа : Пишем то, что будет на страничке входа, например:

Здравствуйте! Вы попали на сайт автоматической системы приема заявок пользователей на техническую поддержку. Для того, чтобы войти в систему, введите пароль на вход в Ваш компьютер. С уважением,команда ИТ

Формат даты выставить - DD-MM-YYYY

прочие настройки по желанию

править] Уведомления на почту

править] Gmail

SMTP+TLS SMTP Host : smtp.gmail.com Port : 587 login : my gmail account password : my gmail password

править] office365

SMTP+TLS SMTP Host :smtp.office365.com Port : 587 login : my office365 account password : my office365 password

Внимание! Уведомления на mail.ru отправляются только если совпадают поля Email администратора системы и SMTP логин

SMTP+TLS SMTP Host : smtp.mail.ru Port : 587 login : account@mail.ru или account@list.ru password : my mail.ru password

править] Общие настройки

Включить уведомления на почту

Настройки - Уведомления - Настройка уведомлений - Использовать уведомления по email :Да



Добавить назначенного специалиста в уведомления

Настройки - Уведомления - Уведомления - New Ticket - Добавить из левой колонки в правую - Специалист ответственный за эту заявку - Добавить в правое окно

Те же действия для Уведомлений: Update Ticket, Close Ticket, Add Followup, Add Task, Update Followup, Update Task, Delete Followup, Delete Task, Resolve ticket

На время тестирования GLPI в отделе ИТ можно отключить уведомления заказчику (чтобы пользователей не пугали странные письма) для этого нужно таким же способом удалить запись Заказчик

править] Настройка LDAP-аутентификации

Пример настроек для AD на Win2003

На контроллере домена создать пользователя (например'GLPI user search') в OU users, задать пароль (Password).

Сервер: <IP-адрес> Порт: 389 Фильтр соединений – (&(objectclass=user)(!(objectclass=computer))) База поиска (baseDN): dc=domain,dc=local Rootdn - CN=GLPI user search,CN=users,DC=rosufo,DC=local Пароль: Password Поле имени пользователя: samaccountname LDAP/ поля GLPI Фамилия: sn Комментарии: physicaldeliveryofficename Телефон: telephonenumber Мобильный телефон: mobile Имя: givenname Email: mail Телефон2: othertelephone Должность: description Фильтр поиска в группах - (objectCategory=group)

См.тж. GLPI-WIKI

править] Работа с заявками через почту

Создание заявки

Просто выслать письмо на настроенный ящик.

Добавление комментария

Нажать ответить на письмо от GLPI (с номером нужной заявки), но обязательно стереть RE: в теме письма.

Создание и связывание

Нажать ответить на письмо от GLPI (с номером нужной заявки), в теме письма RE: не стирать!

править] Приемник почты

Настройки для mail.ru:

{imap.mail.ru:993/imap/ssl/validate-cert}INBOX {pop.mail.ru:995/pop/ssl/novalidate-cert}INBOX

Настройки для gmail.com:

{pop.gmail.com:995/pop/ssl/novalidate-cert/notls} IMAP не тестировал.

Настройки для office365.com:

{outlook.office365.com:993/imap/ssl/novalidate-cert}

Внимание!

GLPI иногда пишет ошибку после сохранения настроек, но письма нормально принимает по кнопке "Получить заявки сейчас".

После сохранения настроек меняется поле validate-cert/novalidate-cert на противоположное.

Проверено на GLPI 0.84.3

править] Troubleshooting

править] Проверка статуса GLPI

Проверка текущего статуса GLPI:

<имя сервера>/glpi/status.php

править] Нет прав на создание организации

Ошибка возникает если права super-admin выданы пользователю без наследования, нужно выдать снова с выставленной галкой.

править] Уведомления

Не приходят уведомления по почте при добавлении комментария (Сопровождение) Решается включением уведомления для followup (по-умолчанию выключено)

Не приходят по почте уведомления о картриджах Нужно проверить частоту напоминаний о картриджах и минимальный порог в свойствах организации:



Администрирование - Организации - Головная организация (или Ваша): - Частота напоминаний - Уведомления для картриджей: каждый день, - Минимальный порог картриджей и расходников : 2

При обновлении заявки в уведомлении не указывается, что конкретно изменилось. Решается внедрением отдельного шаблона уведомления со специально прописанным выводом изменения (по-умолчанию шаблон универсальный)



править] Не подвязываются файлы

При попытке загрузить файл или импортировать заявку по почте с вложенным файлом, его не принимает mailgate GLPI :

попытка атаки на сайт или файл слишком большой

Логи расположены здесь - /var/www/webapps/glpi/files/_log/php-errors.log

Ошибка доступа при перемещении временного файла, который glpi переименовывает и размещает в рандомный (видимо) каталог в /var/www/webapps/glpi/files/<тип файла>/xx. Решается выставлением корректных прав на каталоги в /var/www/webapps/glpi/files/<тип файла> (владелец/группа: apache2/apache2 или apache2/_webservers).

править] Не создаются заявки из писем

В случае, если при попытке приема писем выводится сообщение, что столько-то писем доступно, но заявки по ним не создаются нужно смотреть в сторону правил их обработки:

Администрирование - Правила - Правила назначения заявки созданной через приемник почты

Можно поотключать правила и попытаться принять заявки.