GFS2 на iSCSI с Multipath

Тестовый стенд:<br>
1. Server-iSCSI (ip: 10.10.10.202; ip: 192.168.155.100) - сервер предоставляющий блочное устройство через iSCSI<br>
2. iSCSI1 (ip: 10.10.10. 164 ; ip: 192.168.155.111) - Первая нода кластера ALT PVE<br>
3. iSCSI2 (ip: 10.10.10. 211 ; ip: 192.168.155.112) - Вторая нода кластера ALT PVE<br>
На двух нодах iSCSI1 и iSCSI2 штатно развернут кластер ALT PVE.

GFS2 - кластерная файловая система обеспечивающая одновременный доступ к общим хранилищам в кластере. GFS2 позволяет всем узлам иметь прямой одновременный доступ к одному общему хранилищу.

править] Введение

В данной статье рассмотрим развертывание GFS2 на устройстве, подключенном по интерфейсу iSCSI c использованием двух сетевых подключений.

Тестовый стенд:

1. Server-iSCSI (ip: 10.10.10.202; ip: 192.168.155.100) - сервер предоставляющий блочное устройство через iSCSI

2. iSCSI1 (ip: 10.10.10.164; ip: 192.168.155.111) - Первая нода кластера ALT PVE

3. iSCSI2 (ip: 10.10.10.211; ip: 192.168.155.112) - Вторая нода кластера ALT PVE



На двух нодах iSCSI1 и iSCSI2 штатно развернут кластер ALT PVE.

править] Настройка iSCSI target

iSCSI-target - сервер предоставляющий блочное устройство.

Устанавливаем пакет scsitarget-utils, запускаем и добавляем в автозагрузку сервис tgt:

# apt-get install scsitarget-utils # systemctl enable tgt # systemctl start tgt

В файле /etc/tgt/conf.d/sample.conf находятся примеры target-ов.

Настроим отдачу по iSCSI блочного устройства /dev/sdb для этого добавим в файл /etc/tgt/targets.conf следующие строки:

<target iqn.2016-12.com.example:server.target1> direct-store /dev/sdb </target>

iqn.2016-12.com.example:server.target1 - это IQN (iSCSI qualified name) имя длиной до 255 символов в следующем формате:



iqn.<год-месяц>.<имя домена в обратном порядке>:<имя сервера>.<имя цели>

Перезагрузим сервис:

# systemctl reload tgt

Проверим конфигурацию:

# tgtadm --lld iscsi --op show --mode target Target 1: iqn.2016-12.com.example:server.target1 System information: Driver: iscsi State: ready I_T nexus information: I_T nexus: 100 Initiator: iqn.2017-01.ua.alt:01:9daa1def62d3 alias: iSCSI3 Connection: 0 IP Address: 10.10.10.201 LUN information: LUN: 0 Type: controller SCSI ID: IET 00010000 SCSI SN: beaf10 Size: 0 MB, Block size: 1 Online: Yes Removable media: No Prevent removal: No Readonly: No SWP: No Thin-provisioning: No Backing store type: null Backing store path: None Backing store flags: LUN: 1 Type: disk SCSI ID: IET 00010001 SCSI SN: beaf11 Size: 10737 MB, Block size: 512 Online: Yes Removable media: No Prevent removal: No Readonly: No SWP: No Thin-provisioning: No Backing store type: rdwr Backing store path: /dev/sdb Backing store flags: Account information: ACL information: ALL

iSCSI-target по умолчанию работает на порту 3260/tcp. На этом базовая настройка iSCSI-target окончена.

править] Настройка iSCSI initiator

iSCSI-initiator - клиент подключающийся к iSCSI-target.