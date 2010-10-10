GFS2 на iSCSI с Multipath

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Текущая версия на 10:31, 11 января 2017

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GFS2 - кластерная файловая система обеспечивающая одновременный доступ к общим хранилищам в кластере. GFS2 позволяет всем узлам иметь прямой одновременный доступ к одному общему хранилищу.

править] Введение

В данной статье рассмотрим развертывание GFS2 на устройстве, подключенном по интерфейсу iSCSI c использованием двух сетевых подключений.

Тестовый стенд:

1. Server-iSCSI (ip: 10.10.10.202; ip: 192.168.155.100) - сервер предоставляющий блочное устройство через iSCSI

2. iSCSI1 (ip: 10.10.10.???; ip: 192.168.155.111) - Первая нода кластера ALT PVE

3. iSCSI2 (ip: 10.10.10.???; ip: 192.168.155.112) - Вторая нода кластера ALT PVE



На двух нодах iSCSI1 и iSCSI2 штатно развернут кластер ALT PVE.