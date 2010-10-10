GFS2 на iSCSI с Multipath
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Новиков Сергей (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} GFS2 - кластерная файловая система обеспечивающая одновременный доступ к общим хранил...»)
(Новая страница: «{{Stub}} GFS2 - кластерная файловая система обеспечивающая одновременный доступ к общим хранил...»)
Текущая версия на 10:31, 11 января 2017
GFS2 - кластерная файловая система обеспечивающая одновременный доступ к общим хранилищам в кластере. GFS2 позволяет всем узлам иметь прямой одновременный доступ к одному общему хранилищу.
[править] Введение
В данной статье рассмотрим развертывание GFS2 на устройстве, подключенном по интерфейсу iSCSI c использованием двух сетевых подключений.
Тестовый стенд:
1. Server-iSCSI (ip: 10.10.10.202; ip: 192.168.155.100) - сервер предоставляющий блочное устройство через iSCSI
2. iSCSI1 (ip: 10.10.10.???; ip: 192.168.155.111) - Первая нода кластера ALT PVE
3. iSCSI2 (ip: 10.10.10.???; ip: 192.168.155.112) - Вторая нода кластера ALT PVE
На двух нодах iSCSI1 и iSCSI2 штатно развернут кластер ALT PVE.