GFS2 на iSCSI с Multipath

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Новиков Сергей (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} GFS2 - кластерная файловая система обеспечивающая одновременный доступ к общим хранил...»)

Текущая версия на 10:31, 11 января 2017

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GFS2 - кластерная файловая система обеспечивающая одновременный доступ к общим хранилищам в кластере. GFS2 позволяет всем узлам иметь прямой одновременный доступ к одному общему хранилищу.

[править] Введение

В данной статье рассмотрим развертывание GFS2 на устройстве, подключенном по интерфейсу iSCSI c использованием двух сетевых подключений.

Тестовый стенд:
1. Server-iSCSI (ip: 10.10.10.202; ip: 192.168.155.100) - сервер предоставляющий блочное устройство через iSCSI
2. iSCSI1 (ip: 10.10.10.???; ip: 192.168.155.111) - Первая нода кластера ALT PVE
3. iSCSI2 (ip: 10.10.10.???; ip: 192.168.155.112) - Вторая нода кластера ALT PVE

На двух нодах iSCSI1 и iSCSI2 штатно развернут кластер ALT PVE.

[править] Настройка iSCSI target

 
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