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(Различия между версиями)

Текущая версия на 16:18, 6 февраля 2017

Данная статья периодически обновляется.

Последнее обновление

12:18 06 февраля 2017





править] Описание

Free_mate - это дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo-Dock ) и WindowMaker. Система инициализации дистрибутива Systemd. Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя вроде меня ;-) , но при этом достаточно разнообразен:



На данный момент в его состав входят :

Файловый менеджер - SpaceFM , Caja , DoubleCommander , и естественно mc ;

, , , и естественно ; Браузеры - Firefox , Palemoon , Opera ;

, , ; Офис - LibreOffice 5.2 , Abiword ;

, ; Редакторы - Leafpad , Pluma , Geany ;

, , ; Графика - Gimp , Shotwell ( На диске лежит не рабочий Shotwell - обновите его из репозитариев ), XSane , Inkscape , глаз Mate ;

, ( На диске лежит не рабочий Shotwell - обновите его из репозитариев ), , , ; Звук - Audacious , Audocity ;

, ; Видео - Gnome-mplayer , Kdenlive , HandBrake , XVidCap ;

, , , ; Управление пакетами - Synaptic ;

; Разработка - Processing3 , Code::Blocks IDE , Distronavigator ;

, , ; Техническая разработка - LibreCAD , Arduino_1.8 , Flprog , Fritzing , FidoCadJ ;

, , , , ; Сборка дистрибутивов - DistroNavigator , GUI m-p ;

, ; Эмуляторы - Wine , к нему Playonlinux , VirtualBox

, к нему , Система - Альтератор с модулями , Synaptic , Gparted , NetworkManager , Lxrandr ;

с модулями , , , , ; Поиск больших файлов на дисках и их удаление - Filelight

Это только основные компоненты системы, на самом деле внутри еще много разных полезных вещей.

Минимальные системные требования для сборки на p8:

256 Мб оперативной памяти

процессор Pentium2 или аналогичный.

Для комфортной работы я бы рекомендовал 512 Мб и более.

Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.

Принять участие в обсуждении и разработке этого дистрибутива можно как непосредственно здесь так и на нашем форуме.

править] Образы

Скачать свежую версию этого дистрибутива для Бранча p8 можно здесь: Образ диска. Контрольная сумма



Устаревшая версия Для бранча t7 ( март 2016г ) без рабочего стола FluxBox для любителей истории.

старая версия t7 - поддерживаться и дорабатываться не будет !

править] Скриншоты





Free_mate на бранче p8:





Mate - дефолтная тема Window Maker - Доступные темы оформления FluxBox и Cairo-Dock

править] Участники проекта

Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux