Free mate
Материал из ALT Linux Wiki
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(→Описание)
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*Видео - '''Gnome-mplayer''', '''Kdenlive ''', '''HandBrake ''', '''XVidCap ''';
*Видео - '''Gnome-mplayer''', '''Kdenlive ''', '''HandBrake ''', '''XVidCap ''';
*Управление пакетами - '''Synaptic''';
*Управление пакетами - '''Synaptic''';
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*Техническая разработка - '''LibreCAD ''', '''Arduino_1.
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*Техническая разработка - '''LibreCAD ''', '''Arduino_1.''', '''Flprog ''', '''Fritzing ''', '''FidoCadJ ''';
*Сборка дистрибутивов - '''DistroNavigator ''', ''' GUI m-p ''';
*Сборка дистрибутивов - '''DistroNavigator ''', ''' GUI m-p ''';
*Эмуляторы - '''Wine''', к нему '''Playonlinux ''', '''VirtualBox '''
*Эмуляторы - '''Wine''', к нему '''Playonlinux ''', '''VirtualBox '''
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Для комфортной работы я бы рекомендовал 512 Мб и более.
Для комфортной работы я бы рекомендовал 512 Мб и более.
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''Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.''
''Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.''
Текущая версия на 16:18, 6 февраля 2017
Содержание
[править] Описание
Free_mate - это дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo-Dock ) и WindowMaker. Система инициализации дистрибутива Systemd. Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя вроде меня ;-) , но при этом достаточно разнообразен:
На данный момент в его состав входят :
- Файловый менеджер - SpaceFM ,Caja, DoubleCommander, и естественно mc;
- Браузеры - Firefox, Palemoon, Opera;
- Офис - LibreOffice 5.2 , Abiword;
- Редакторы - Leafpad, Pluma , Geany ;
- Графика - Gimp, Shotwell ( На диске лежит не рабочий Shotwell - обновите его из репозитариев ), XSane , Inkscape , глаз Mate ;
- Звук - Audacious, Audocity;
- Видео - Gnome-mplayer, Kdenlive , HandBrake , XVidCap ;
- Управление пакетами - Synaptic;
- Разработка - Processing3, Code::Blocks IDE, Distronavigator;
- Техническая разработка - LibreCAD , Arduino_1.8 , Flprog , Fritzing , FidoCadJ ;
- Сборка дистрибутивов - DistroNavigator , GUI m-p ;
- Эмуляторы - Wine, к нему Playonlinux , VirtualBox
- Система - Альтератор с модулями , Synaptic , Gparted , NetworkManager , Lxrandr ;
- Поиск больших файлов на дисках и их удаление - Filelight
Это только основные компоненты системы, на самом деле внутри еще много разных полезных вещей.
Минимальные системные требования для сборки на p8:
- 256 Мб оперативной памяти
- процессор Pentium2 или аналогичный.
Для комфортной работы я бы рекомендовал 512 Мб и более.
Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.
Принять участие в обсуждении и разработке этого дистрибутива можно как непосредственно здесь так и на нашем форуме.
[править] Образы
Скачать свежую версию этого дистрибутива для Бранча p8 можно здесь: Образ диска.
Контрольная сумма
Устаревшая версия Для бранча t7 ( март 2016г ) без рабочего стола FluxBox для любителей истории.
старая версия t7 - поддерживаться и дорабатываться не будет !
[править] Скриншоты
- Free_mate на бранче p8:
[править] Участники проекта
Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux