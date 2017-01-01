Free mate

Материал из ALT Linux Wiki

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*Видео - '''Gnome-mplayer''', '''Kdenlive ''', '''HandBrake ''', '''XVidCap ''';  
*Видео - '''Gnome-mplayer''', '''Kdenlive ''', '''HandBrake ''', '''XVidCap ''';  
*Управление пакетами - '''Synaptic''';
*Управление пакетами - '''Synaptic''';
-
*Техническая разработка - '''LibreCAD ''', '''Arduino_1.6 ''', '''Flprog ''', '''Fritzing ''', '''FidoCadJ ''';
+
*Разработка - '''Processing3''', '''Code::Blocks IDE''', '''Distronavigator''';
 +
*Техническая разработка - '''LibreCAD ''', '''Arduino_1.8 ''', '''Flprog ''', '''Fritzing ''', '''FidoCadJ ''';
*Сборка дистрибутивов - '''DistroNavigator ''', ''' GUI m-p ''';
*Сборка дистрибутивов - '''DistroNavigator ''', ''' GUI m-p ''';
*Эмуляторы - '''Wine''', к нему '''Playonlinux ''', '''VirtualBox '''
*Эмуляторы - '''Wine''', к нему '''Playonlinux ''', '''VirtualBox '''
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Для комфортной работы я бы рекомендовал 512 Мб и более.
Для комфортной работы я бы рекомендовал 512 Мб и более.
-
''Внимание!!! счастливые обладатели '''3G модема''' могут завести его включив ModemManager.service :'' <br/> # systemctl enable ModemManager.service " в терминале из под root-а. <br/> Сервис по умолчанию выключен для ускорения загрузки системы.<br/>
 
''Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.''
''Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.''

Текущая версия на 16:18, 6 февраля 2017

50px-Gnome globe current event.png
Данная статья периодически обновляется.
Последнее обновление
12:18 06 февраля 2017


Содержание

[править] Описание

Free_mate - это дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo-Dock ) и WindowMaker. Система инициализации дистрибутива Systemd. Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя вроде меня ;-) , но при этом достаточно разнообразен:


На данный момент в его состав входят :

  • Файловый менеджер - SpaceFM ,Caja, DoubleCommander, и естественно mc;
  • Браузеры - Firefox, Palemoon, Opera;
  • Офис - LibreOffice 5.2 , Abiword;
  • Редакторы - Leafpad, Pluma , Geany ;
  • Графика - Gimp, Shotwell ( На диске лежит не рабочий Shotwell - обновите его из репозитариев ), XSane , Inkscape , глаз Mate ;
  • Звук - Audacious, Audocity;
  • Видео - Gnome-mplayer, Kdenlive , HandBrake , XVidCap ;
  • Управление пакетами - Synaptic;
  • Разработка - Processing3, Code::Blocks IDE, Distronavigator;
  • Техническая разработка - LibreCAD , Arduino_1.8 , Flprog , Fritzing , FidoCadJ ;
  • Сборка дистрибутивов - DistroNavigator , GUI m-p ;
  • Эмуляторы - Wine, к нему Playonlinux , VirtualBox
  • Система - Альтератор с модулями , Synaptic , Gparted , NetworkManager , Lxrandr ;
  • Поиск больших файлов на дисках и их удаление - Filelight

Это только основные компоненты системы, на самом деле внутри еще много разных полезных вещей.

Минимальные системные требования для сборки на p8:

  • 256 Мб оперативной памяти
  • процессор Pentium2 или аналогичный.

Для комфортной работы я бы рекомендовал 512 Мб и более.

Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.

Принять участие в обсуждении и разработке этого дистрибутива можно как непосредственно здесь так и на нашем форуме.

[править] Образы

Скачать свежую версию этого дистрибутива для Бранча p8 можно здесь: Образ диска. Контрольная сумма

Устаревшая версия Для бранча t7 ( март 2016г ) без рабочего стола FluxBox для любителей истории.
старая версия t7 - поддерживаться и дорабатываться не будет !

[править] Скриншоты


  • Free_mate на бранче p8:

Mate - дефолтная тема

Window Maker - Доступные темы оформления

FluxBox и Cairo-Dock

[править] Участники проекта

Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux

Active Users Club Distros

Active Users Club Distros • Antique - дистрибутив для старых компьютеров • CoderLive • Free mate • Releases/Community • WM-Children • WM-Hack live-cd • WMDesktop • Wmmiddle • Wmsmall • Заметки по дистрибутиву Antique

 
 
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