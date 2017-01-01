Free mate
Материал из ALT Linux Wiki
|
(→Описание)
|
(замена внешней ссылки на внутреннюю, и https->http)
|Строка 2:
|Строка 2:
==Описание==
==Описание==
|-
'''Free_mate''' - это дистрибутив созданный участниками [[Alt_Linux_Active_Users_Club | ALT Linux Active Users Club]] на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo-Dock ) и WindowMaker. Система инициализации дистрибутива Systemd. Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не [
|+
'''Free_mate''' - это дистрибутив созданный участниками [[Alt_Linux_Active_Users_Club | ALT Linux Active Users Club]] на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo-Dock ) и WindowMaker. Система инициализации дистрибутива Systemd. Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не [- Antique] , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя вроде меня ;-) , но при этом достаточно разнообразен:
|Строка 33:
|Строка 33:
== Образы ==
== Образы ==
|-
Скачать '''свежую версию''' этого дистрибутива для '''Бранча p8''' можно здесь: [
|+
Скачать '''свежую версию''' этого дистрибутива для '''Бранча p8''' можно здесь: [://yadi.sk/d/ubtCXugA34TV9A Образ диска].
|-
[
|+
[://yadi.sk/i/vWf9Iz0D34TXGq Контрольная сумма ]
<br/><br/>
<br/><br/>
''Устаревшая версия'' '''Для бранча t7''' ( март 2016г ) без рабочего стола FluxBox для любителей истории.<br/>
''Устаревшая версия'' '''Для бранча t7''' ( март 2016г ) без рабочего стола FluxBox для любителей истории.<br/>
|-
''[
|+
''[://yadi.sk/d/77_yelHFqBeY9 старая версия t7]'' - поддерживаться и дорабатываться не будет !
==Скриншоты==
==Скриншоты==
Текущая версия на 10:02, 8 января 2017
Содержание
[править] Описание
Free_mate - это дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo-Dock ) и WindowMaker. Система инициализации дистрибутива Systemd. Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя вроде меня ;-) , но при этом достаточно разнообразен:
На данный момент в его состав входят :
- Файловый менеджер - SpaceFM ,Caja, DoubleCommander, и естественно mc;
- Браузеры - Firefox, Palemoon, Opera;
- Офис - LibreOffice 5.2 , Abiword;
- Редакторы - Leafpad, Pluma , Geany ;
- Графика - Gimp, Shotwell ( На диске лежит не рабочий Shotwell - обновите его из репозитариев ), XSane , Inkscape , глаз Mate ;
- Звук - Audacious, Audocity;
- Видео - Gnome-mplayer, Kdenlive , HandBrake , XVidCap ;
- Управление пакетами - Synaptic;
- Техническая разработка - LibreCAD , Arduino_1.6 , Flprog , Fritzing , FidoCadJ ;
- Сборка дистрибутивов - DistroNavigator , GUI m-p ;
- Эмуляторы - Wine, к нему Playonlinux , VirtualBox
- Система - Альтератор с модулями , Synaptic , Gparted , NetworkManager , Lxrandr ;
- Поиск больших файлов на дисках и их удаление - Filelight
Это только основные компоненты системы, на самом деле внутри еще много разных полезных вещей.
Минимальные системные требования для сборки на p8:
- 256 Мб оперативной памяти
- процессор Pentium2 или аналогичный.
Для комфортной работы я бы рекомендовал 512 Мб и более.
Внимание!!! счастливые обладатели 3G модема могут завести его включив ModemManager.service :
# systemctl enable ModemManager.service " в терминале из под root-а.
Сервис по умолчанию выключен для ускорения загрузки системы.
Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.
Принять участие в обсуждении и разработке этого дистрибутива можно как непосредственно здесь так и на нашем форуме.
[править] Образы
Скачать свежую версию этого дистрибутива для Бранча p8 можно здесь: Образ диска.
Контрольная сумма
Устаревшая версия Для бранча t7 ( март 2016г ) без рабочего стола FluxBox для любителей истории.
старая версия t7 - поддерживаться и дорабатываться не будет !
[править] Скриншоты
- Free_mate на бранче p8:
[править] Участники проекта
Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux