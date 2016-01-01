Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 13:52, 23 декабря 2016 (править) Kostyalamer ← Предыдущая правка Версия 14:01, 23 декабря 2016 (править) (отменить) Kostyalamer Следующая правка → Строка 2: Строка 2: ==Описание== ==Описание== - '''Free_mate''' - это дистрибутив созданный участниками [[Alt_Linux_Active_Users_Club | ALT Linux Active Users Club]] на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo Dock ) и WindowMaker-ом. Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя вроде меня ;-) , но при этом достаточно разнообразен: + '''Free_mate''' - это дистрибутив созданный участниками [[Alt_Linux_Active_Users_Club | ALT Linux Active Users Club]] на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo - Dock ) и WindowMaker-ом ( система инициализации дистрибутива Systemd ) . Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя вроде меня ;-) , но при этом достаточно разнообразен: Строка 33: Строка 33: == Образы == == Образы == - Скачать '''свежую версию''' этого дистрибутива для '''Бранча p8''' можно здесь [https://yadi.sk/d/ubtCXugA34TV9A Образ диска]. + Скачать '''свежую версию''' этого дистрибутива для '''Бранча p8''' можно здесь : [https://yadi.sk/d/ubtCXugA34TV9A Образ диска]. [https://yadi.sk/i/vWf9Iz0D34TXGq Контрольная сумма ] [https://yadi.sk/i/vWf9Iz0D34TXGq Контрольная сумма ] <br/><br/> <br/><br/> Строка 40: Строка 40: ==Скриншоты== ==Скриншоты== - *'''wmsmall на бранче p6:'''<br/><br/> - <gallery perrow="4"> - Image:Wmsmall_new1.jpeg|Рабочий стол - дефолтная тема - Image:Wmsmall_new2.jpeg|Работает на 128 мб RAM - Image:Wmsmall_new3.jpeg|Встроенная справка - Image:Wmsmall_new4.jpeg|wmfon - установка обоев - </gallery> <br/> <br/> - *''' wmsmall на бранче p7 :'''<br/><br/> + *''' Free_mate на бранче p8 :'''<br/><br/> <gallery perrow="3"> <gallery perrow="3"> Image:Wmsm new1.png|Рабочий стол - дефолтная тема Image:Wmsm new1.png|Рабочий стол - дефолтная тема

Версия 14:01, 23 декабря 2016

Данная статья периодически обновляется.

Последнее обновление

10:01 23 декабря 2016





Описание

Free_mate - это дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo-Dock ) и WindowMaker-ом ( система инициализации дистрибутива Systemd ). Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя вроде меня ;-) , но при этом достаточно разнообразен:



На данный момент в его состав входят :

Файловый менеджер - SpaceFM , Caja , DoubleCommander , и естественно mc ;

, , , и естественно ; Браузеры - Firefox , Palemoon , Opera ;

, , ; Офис - LibreOffice 5.2 , Abiword ;

, ; Редакторы - Leafpad , Pluma , Gene ;

, , ; Графика - Gimp , Shotwell , XSane , Inkscape , глаз Mate ;

, , , , ; Звук - Audacious , Audocity ;

, ; Видео - Gnome-mplayer , Kdenlive , HandBrake , XVidCap ;

, , , ; Управление пакетами - Synaptic ;

; Техническая разработка - LibreCAD , Arduino_1.6 , Flprog , Fritzing , FidoCadJ ;

, , , , ; Сборка дистрибутивов - DistroNavigator , GUI m-p ;

, ; Эмуляторы - Wine , к нему Playonlinux , VirtualBox

, к нему , Система - Альтератор с модулями , Synaptic , Gparted , NetworkManager , Lxrandr ;

с модулями , , , , ; Поиск больших файлов на дисках и их удаление - Filelight

Это только основные компоненты системы, на самом деле внутри еще много разных полезных вещей.

Минимальные системные требования для сборки на p8:

256 Мб оперативной памяти

процессор Pentium2 или аналогичный.

Для комфортной работы я бы рекомендовал 512 Мб и более.



Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.

Принять участие в обсуждении и разработке этого дистрибутива можно как непосредственно здесь так и на нашем форуме.

Образы

Скачать свежую версию этого дистрибутива для Бранча p8 можно здесь: Образ диска. Контрольная сумма



Устаревшая версия Для бранча t7 ( март 2016г ) без рабочего стола FluxBox для любителей истории.

старая версия t7

Скриншоты





Free_mate на бранче p8:





Рабочий стол - дефолтная тема Доступные темы оформления Менеджер сеансов

Участники проекта

Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux