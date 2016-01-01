Free mate

Материал из ALT Linux Wiki

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==Описание==
==Описание==
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'''Free_mate''' - это дистрибутив созданный участниками [[Alt_Linux_Active_Users_Club | ALT Linux Active Users Club]] на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo Dock ) и WindowMaker-ом. Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя вроде меня ;-) ,  но при этом достаточно разнообразен:
+
'''Free_mate''' - это дистрибутив созданный участниками [[Alt_Linux_Active_Users_Club | ALT Linux Active Users Club]] на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo-Dock ) и WindowMaker-ом ( система инициализации дистрибутива Systemd ). Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя вроде меня ;-) ,  но при этом достаточно разнообразен:
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== Образы ==
== Образы ==
-
Скачать '''свежую версию''' этого дистрибутива для '''Бранча p8''' можно здесь [https://yadi.sk/d/ubtCXugA34TV9A Образ диска].
+
Скачать '''свежую версию''' этого дистрибутива для '''Бранча p8''' можно здесь: [https://yadi.sk/d/ubtCXugA34TV9A Образ диска].
[https://yadi.sk/i/vWf9Iz0D34TXGq Контрольная сумма ]
[https://yadi.sk/i/vWf9Iz0D34TXGq Контрольная сумма ]
<br/><br/>
<br/><br/>
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==Скриншоты==
==Скриншоты==
-
*'''wmsmall на бранче p6:'''<br/><br/>
 
-
<gallery perrow="4">
 
-
Image:Wmsmall_new1.jpeg|Рабочий стол - дефолтная тема
 
-
Image:Wmsmall_new2.jpeg|Работает на 128 мб RAM
 
-
Image:Wmsmall_new3.jpeg|Встроенная справка
 
-
Image:Wmsmall_new4.jpeg|wmfon - установка обоев
 
-
</gallery>
 
<br/>
<br/>
-
*'''wmsmall на бранче p7:'''<br/><br/>
+
*'''Free_mate на бранче p8:'''<br/><br/>
<gallery perrow="3">
<gallery perrow="3">
Image:Wmsm new1.png|Рабочий стол - дефолтная тема
Image:Wmsm new1.png|Рабочий стол - дефолтная тема

Версия 14:01, 23 декабря 2016

50px-Gnome globe current event.png
Данная статья периодически обновляется.
Последнее обновление
10:01 23 декабря 2016


Содержание

Описание

Free_mate - это дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 ( 32-бита ) с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo-Dock ) и WindowMaker-ом ( система инициализации дистрибутива Systemd ). Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM , хотя запускаются не все установленные программы ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя вроде меня ;-) , но при этом достаточно разнообразен:


На данный момент в его состав входят :

  • Файловый менеджер - SpaceFM ,Caja, DoubleCommander, и естественно mc;
  • Браузеры - Firefox, Palemoon, Opera;
  • Офис - LibreOffice 5.2 , Abiword;
  • Редакторы - Leafpad, Pluma , Gene ;
  • Графика - Gimp, Shotwell , XSane , Inkscape , глаз Mate ;
  • Звук - Audacious, Audocity;
  • Видео - Gnome-mplayer, Kdenlive , HandBrake , XVidCap ;
  • Управление пакетами - Synaptic;
  • Техническая разработка - LibreCAD , Arduino_1.6 , Flprog , Fritzing , FidoCadJ ;
  • Сборка дистрибутивов - DistroNavigator , GUI m-p ;
  • Эмуляторы - Wine, к нему Playonlinux , VirtualBox
  • Система - Альтератор с модулями , Synaptic , Gparted , NetworkManager , Lxrandr ;
  • Поиск больших файлов на дисках и их удаление - Filelight

Это только основные компоненты системы, на самом деле внутри еще много разных полезных вещей.

Минимальные системные требования для сборки на p8:

  • 256 Мб оперативной памяти
  • процессор Pentium2 или аналогичный.

Для комфортной работы я бы рекомендовал 512 Мб и более.


Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.

Принять участие в обсуждении и разработке этого дистрибутива можно как непосредственно здесь так и на нашем форуме.

Образы

Скачать свежую версию этого дистрибутива для Бранча p8 можно здесь: Образ диска. Контрольная сумма

Устаревшая версия Для бранча t7 ( март 2016г ) без рабочего стола FluxBox для любителей истории.
старая версия t7

Скриншоты


  • Free_mate на бранче p8:

Рабочий стол - дефолтная тема

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Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux

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