Free mate
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(Новая страница: «{{Шаблон:ОбновляемаяСтатья}} ==Описание== '''Free_mate''' - это дистрибутив созданный участниками [...»)
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Версия 12:54, 23 декабря 2016
Содержание
Описание
Free_mate - это дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo Dock ) и WindowMaker-ом. Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя ( как я его понимаю ), но достаточно разнообразен:
На данный момент в его состав входят :
- Файловый менеджер - SpaceFM ,Caja, DoubleCommander, и естественно mc;
- Браузеры - Opera;
- Просмотрщик графики - Mirage;
- Управление пакетами - Synaptic;
- Система - альтератор с модулями.
- Изменить разрешение экрана - Lxrandr
- Поиск больших файлов на дисках и их удаление - Filelight
- Музыкальный плеер - aqualung (в сборке на p7 заменен на vlc)
Также в состав дистрибутива входят темы для WM-а (большинства из них нет в бранче p6, взяты отсюда http://wmthemes.jessanderson.org/ опакечены и залиты в репозитарий клуба) и авторские обои пользователей нашего форума Обои для наших дистрибутивов
Минимальные системные требования для сборки на p6:
- 128 Мб оперативной памяти
- процессор Pentium2 или аналогичный.
Для сборки на t7 я бы рекомендовал не меньше 256 Мб оперативной памяти для нормальной работы этой системы.
Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.
Принять участие в обсуждении и разработке этого дистрибутива можно как непосредственно здесь так и на нашем форуме.
Образы
Скачать последнюю версию этого дистрибутива для бранча p6 можно здесь.
Для бранча p7 образ сделан на sysvinit при этом работают монтирование съемных носителей , в качестве файлового менеджера в этой сборке используются SpaceFM и DC , дистрибутив заметно потолстел и по своему функционалу приближается к wmmiddle.
- Ссылка на закачку : https://yadi.sk/d/LRvhv1kIhsUAj
Скриншоты
- wmsmall на бранче p6:
- wmsmall на бранче p7:
Участники проекта
Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux