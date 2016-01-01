Free mate

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Версия 12:54, 23 декабря 2016

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Данная статья периодически обновляется.
Последнее обновление
08:54 23 декабря 2016


Содержание

Описание

Free_mate - это дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo Dock ) и WindowMaker-ом. Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя ( как я его понимаю ), но достаточно разнообразен:


На данный момент в его состав входят :

  • Файловый менеджер - SpaceFM ,Caja, DoubleCommander, и естественно mc;
  • Браузеры - Opera;
  • Просмотрщик графики - Mirage;
  • Управление пакетами - Synaptic;
  • Система - альтератор с модулями.
  • Изменить разрешение экрана - Lxrandr
  • Поиск больших файлов на дисках и их удаление - Filelight
  • Музыкальный плеер - aqualung (в сборке на p7 заменен на vlc)

Также в состав дистрибутива входят темы для WM-а (большинства из них нет в бранче p6, взяты отсюда http://wmthemes.jessanderson.org/ опакечены и залиты в репозитарий клуба) и авторские обои пользователей нашего форума Обои для наших дистрибутивов

Минимальные системные требования для сборки на p6:

  • 128 Мб оперативной памяти
  • процессор Pentium2 или аналогичный.

Для сборки на t7 я бы рекомендовал не меньше 256 Мб оперативной памяти для нормальной работы этой системы.

Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.

Принять участие в обсуждении и разработке этого дистрибутива можно как непосредственно здесь так и на нашем форуме.

Образы

Скачать последнюю версию этого дистрибутива для бранча p6 можно здесь.

Для бранча p7 образ сделан на sysvinit при этом работают монтирование съемных носителей , в качестве файлового менеджера в этой сборке используются SpaceFM и DC , дистрибутив заметно потолстел и по своему функционалу приближается к wmmiddle.

Скриншоты

  • wmsmall на бранче p6:

Рабочий стол - дефолтная тема

Работает на 128 мб RAM

Встроенная справка

wmfon - установка обоев


  • wmsmall на бранче p7:

Рабочий стол - дефолтная тема

Доступные темы оформления

Менеджер сеансов

Участники проекта

Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux

Active Users Club Distros

Active Users Club Distros • Antique - дистрибутив для старых компьютеров • CoderLive • Free mate • Releases/Community • WM-Children • WM-Hack live-cd • WMDesktop • Wmmiddle • Wmsmall • Заметки по дистрибутиву Antique

 
 
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