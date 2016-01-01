Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 12:54, 23 декабря 2016

Данная статья периодически обновляется.

Последнее обновление

08:54 23 декабря 2016





Описание

Free_mate - это дистрибутив созданный участниками ALT Linux Active Users Club на базе бранча ALT Linux p8 с рабочими столами Mate, FluxBox ( с панелью Cairo Dock ) и WindowMaker-ом. Дистрибутив выпускается под старой альтовской свободной лицензией и может быть установлен на любое количество компьютеров всеми желающими . Free_mate может работать на достаточно старых компьютерах ( у меня он пашет на железке Pentium 800 МГц 320 Мб RAM ), это конечно не Antique , но позволяет поставить на железки 10-15 летней давности свежайший ALT Linux. Впрочем, ничего не мешает пользоваться им и на новом железе. Пакетный состав дистрибутива ориентирован на домашнего пользователя ( как я его понимаю ), но достаточно разнообразен:



На данный момент в его состав входят :

Файловый менеджер - SpaceFM , Caja , DoubleCommander , и естественно mc ;

, , , и естественно ; Браузеры - Opera ;

; Просмотрщик графики - Mirage ;

; Управление пакетами - Synaptic ;

; Система - альтератор с модулями.

Изменить разрешение экрана - Lxrandr

Поиск больших файлов на дисках и их удаление - Filelight

Музыкальный плеер - aqualung (в сборке на p7 заменен на vlc)

Также в состав дистрибутива входят темы для WM-а (большинства из них нет в бранче p6, взяты отсюда http://wmthemes.jessanderson.org/ опакечены и залиты в репозитарий клуба) и авторские обои пользователей нашего форума Обои для наших дистрибутивов

Минимальные системные требования для сборки на p6:

128 Мб оперативной памяти

процессор Pentium2 или аналогичный.

Для сборки на t7 я бы рекомендовал не меньше 256 Мб оперативной памяти для нормальной работы этой системы.

Внимание!!! подключаемые к com порту мышки и ISA-шные звуковые карточки с этим дистрибутивом работать не будут.

Принять участие в обсуждении и разработке этого дистрибутива можно как непосредственно здесь так и на нашем форуме.

Образы

Скачать последнюю версию этого дистрибутива для бранча p6 можно здесь.

Для бранча p7 образ сделан на sysvinit при этом работают монтирование съемных носителей , в качестве файлового менеджера в этой сборке используются SpaceFM и DC , дистрибутив заметно потолстел и по своему функционалу приближается к wmmiddle.



Ссылка на закачку : https://yadi.sk/d/LRvhv1kIhsUAj

Скриншоты

wmsmall на бранче p6:





Рабочий стол - дефолтная тема Работает на 128 мб RAM Встроенная справка wmfon - установка обоев





wmsmall на бранче p7:





Рабочий стол - дефолтная тема Доступные темы оформления Менеджер сеансов

Участники проекта

Дистрибутив создан силами Клуба активных пользователей Alt linux