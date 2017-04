Материал из ALT Linux Wiki

Установка freenx сервера терминалов на ALT Linux Desktop. От «А» до «Я»

Цель данной статьи — описать типовой процесс создания сервера терминалов с учётом особенностей ОС ALT Linux Desktop.

В данном посте изложен мой личный опыт, ни в коем случае не претендующий на академичность. Я просто хочу немного систематизировать те разрозненные куски информации на тему «FreeNX+ALT Linux», что имеются в глобальной сети. — Strangeman

На настоящий момент статья доработана другими участниками.

Немного теории

Описание протокола NX

Описание протокола NX на www.gnome.org. Не пинайте за перевод. :)

Основной идеей протокола NX является дифференциальное сжатие данных X-сервера и уменьшение количества передаваемых данных с помощью прокси-сервера. Идея дифференциального сжатия изначально была реализована в протоколе DXPC (Дифференциальный Компрессор X-Протокола), в 1995 году. На основе этих разработок компания NoMachine создала свой коммерческий (но в основной массе открытый) продукт. Также существует полностью открытая и бесплатная реализация NX — FreeNX. Мы будем использовать именно FreeNX.

Как это работает

При подключении программы-клиента к серверу NX происходит подключение по протоколу ssh под пользователем nx с авторизацией по ключу, при этом запускается скрипт, который в свою очередь организует подключение по ssh к localhost под пользователем и паролем, указанным клиентом в настройках подключения.

Установка FreeNX

Я не буду останавливаться на установке самого ALT Linux’а. Если нужно подробное руководство, то можно найти его, например, здесь.

SSH сервер

Итак, будем считать, что у вас на компьютере установлен ALT Linux Personal Desktop версии 4.0.* (у меня стоит 4.0.2). Компьютер также должен иметь выход в Интернет. Для начала запустим ssh-сервер, по каналу которого и происходит обмен данными между сервером и клиентами nx. Для этого в терминале набираем su, затем вводим пароль суперпользователя. Затем набираем

service sshd start chkconfig sshd on

SSH — сервер сгенерирует ключевую пару и впредь будет автоматически запускаться при старте системы.

В случае серверной установки Altlinux sshd обычно уже настроен для автоматического запуска.

Установка пакетов

Проверим, включён ли у вас официальный репозиторий. Для этого смотрим содержимое файлов /etc/apt/sources.list и /etc/apt/sources.list.d/* - в консоли от имени суперпользователя выполняем команду grep -vE '^(#|$)' /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/* :

# grep -vE '^(#|$)' /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/* /etc/apt/sources.list.d/alt.list:rpm [p7] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64 classic /etc/apt/sources.list.d/alt.list:rpm [p7] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64-i586 classic /etc/apt/sources.list.d/alt.list:rpm [p7] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch noarch classic

Если в выводе команды нет строк rpm…, раскомментируйте их в файле /etc/apt/sources.list.d/alt.list.

Далее необходимо обновить ваш список пакетов. В консоли от имени суперпользователя выполняем команду apt-get update . С сервера ALT Linux загрузится список всех содержащихся там пакетов. ПО для ALT Linux поставляется в виде *.rpm — пакетов.

Касается только Altlinux 4.0. Сравнительно недавно у этих пакетов поменялся метод сжатия. Для поддержки нового LZMA метода сжатия нам необходимо обновиться. Для этого от имени суперпользователя набираем следующие строки:

apt-get install ‘rpm>=4.0.4-alt93′ apt-get --reinstall update

Затем вводим следующую строку для установки пакетов nx:

apt-get install freenx-server

Система управления пакетами скачает и установит все необходимые программы.

В случае серверной установки Altlinux также нужно установить окружение рабочего стола. Во FreeNX имеется поддержка KDE, Gnome и CDE.

После этого нам остается завершить установку командой

/etc/init.d/freenx-server setup

При этом выполнится скрипт /usr/bin/nxsetup с параметром --install и настроит FreeNX. Скрипт спросит, использовать для сервера "общий" ключ NoMachine или локальный и порекомендует использовать общий. Если подключения будут производиться из разных мест, лучше выполнить рекомендацию и использовать общий ключ. Тогда пользователи смогут подключаться, используя клиент от NoMachine без дополнительной настройки:

------> It is recommended that you use the NoMachine key for easier setup. If you answer "y", FreeNX creates a custom KeyPair and expects you to setup your clients manually. "N" is default and uses the NoMachine key for installation.

Do you want to use your own custom KeyPair? [y/N] N

Setting up /etc/nxserver ...done

В P7 при первом запуске /etc/init.d/freenx-server start выполнится полная настройка с немного другими параметрами, там требуется меньше действий.

Затем скрипт проверит конфигурацию и укажет, что желательно исправить. Сообщения "Warning:" можно проигнорировать (см. ниже).

Повторно проверить настройки и совместимость с другими компонентами можно командой

/etc/init.d/freenx-server check

или

nxloadconfig --check

Если в терминале выведется нечто вроде

----> Testing your nxserver configuration ... Warning: Invalid value "CUPS_ETC=/etc/cups/" Users will not be able to enable printing. Warning: Invalid value "COMMAND_START_CDE=cdwm" Users will not be able to request a CDE session. Warning: Invalid cupsd version of "/usr/sbin/cupsd". Need version 1.2. Users will not be able to enable printing. Ignore if you use cups > 1.2 Warnings occured during config check. To enable these features please correct the configuration file. <---- done ----> Testing your nxserver connection ... HELLO NXSERVER - Version 3.2.0-74-SVN OS (GPL, using backend: 3.4.0) <--- done

Значит всё прошло успешно. После этого к серверу можно будет подключаться с помощью клиента от NoMachine, используя те же учётные записи, что и для локального входа в систему.

Особенности

Свежеустановленный freenx-server автоматом может и не запуститься.

Первый запуск freenx-server надо сделать из-под рута и вручную, как /etc/init.d/freenx-server start Пусть сгенерит себе ключи (выдаст характерные сообщения об этом), после первого ручного запуска должен заработать уже автоматом.

Для использования теневого (shadowing) подключения к пользовательским сессиям требуется утилита netstat из пакета net-utils, которая в дистрибутивах P7 по умолчанию не ставится.

Таким образом для теневого подключения на сервере надо выполнить от root:

apt-get update apt-get install net-utils

Если ssh-сервер настроен не на 22, а на другой порт, в файле /etc/nxserver/node.conf.d/00-general.conf следует указать нужный порт: SSHD_PORT=32

Если запущенный freenx-server не пускает пользователя с сообщением "Ошибка аутентификации" при вводе заведомо верного пароля - не спешите, возможно и это тоже не совсем ошибка.

По умолчанию аутентификация производится через sshd (кстати, sshd должен быть запущен) по ключу. Ключ пользователя в opennx по умолчанию dsa, такие ключи в sshd по умолчанию отключены. Или в /etc/openssh/sshd.config в параметре PubkeyAcceptedKeyTypes добавить ssh-dss, или сгенерить пользователю свой (по умалчанию ssh-keygen генерит rsa), добавить публичный в /var/lib/nxserver/home/.ssh/authorized_keys2, приватный использовать для opennx.

Хинты

CTR+ALT+F Переключить полноэкранный режим. CTRL+ALT+T Показать диалог завершения или приостановления сессии. CTRL+ALT+M Максимизировать или минимизировать окно. CTRL+ALT+Mouse Drags the viewport, so you can view different portions of the desktop. CTRL+ALT+Arrows or CTRL+ALT+Keypad Moves the viewport by an incremental amount of pixels. CTRL+ALT+S It will activate "screen-scraping" mode, so all the GetImage originated by the clients will be forwarded to the real display. This should make happy those who love taking screenshots ;-). By pressing the sequence again, nxagent will revert to the usual "fast" mode. CTRL+ALT+E Ленивое кодирование изображений. CTRL+ALT+Shift+ESC Экстренный выход и закрытие окна.

Управление сессиями

GUI: утилита nxsadmin.

Командная строка: команда nxserver.

Справка: nxserver --help .

nxserver позволяет посмотреть список открытых сеансов, закрыть указанный сеанс или все сеансы указанного пользователя, завершить все открытые сеансы, остановить или запустить сервер, отправить сообщение пользователю или всем.

Проблемы

Если в выводе service freenx-server check вы видите следующие сообщения

Warning: "/usr/lib/cups/backend/smb" is not executable. Users will not be able to enable printing.

и вы планируете использовать проброс принтеров, то вам необходимо поставить пакет samba-client .

Если в выводе service freenx-server check вы видите следующие сообщения

Warning: Invalid permissions on "/sbin/mount.cifs". Valid permissions are "4711". You'll not be able to use SAMBA. Warning: Invalid permissions on "/sbin/umount.cifs". Valid permission are "4711". You'll not be able to use SAMBA.

и вы планируете использовать проброс CIFS-ресурсов, то вам необходимо выполнить нижеприведенные команды:

# apt-get install samba-client-control # control cifsmount public # control cifsumount public

ВНИМАНИЕ: В этом случае монтирование CIFS-ресурсов будет доступно всем пользователям. Проверьте вывод control cifsmount help, возможно, уже появилась возможность задать допуск специальной группе.

Есть вариант точной выдачи прав простым хаком - создаём группу, задаём эту группу для mount.cifs, выставляем ему SUID и право запуска группе, затем добавляем нужных пользователей в группу:

groupadd mountcifs chmod 04710 /sbin/mount.cifs chown :mountcifs /sbin/mount.cifs for u in user1 user2 ... ; do usermod -a -G mountcifs $u ; done

Если в выводе service freenx-server check вы видите следующее сообщение:

Warning: Invalid value "COMMAND_SMBUMOUNT_CIFS=/sbin/umount.cifs". You'll not be able to use SAMBA.

Исправьте значение COMMAND_SMBUMOUNT_CIFS на /bin/umount.

Если в выводе service freenx-server check вы видите следующее сообщение:

Warning: Invalid permissions on "/usr/sbin/cupsd". Valid permissions are "755". Users will not be able to enable printing.

Смените права доступа у /usr/sbin/cupsd на предложенные. По умолчанию там 0700.

На ALT Desktop 4.0 команда lpadmin не понимает имя драйвера в виде

#lpadmin -p HPLaserJet -m foomatic-ppdfile:HP-LaserJet_9040-hpijs.ppd lpadmin: Unable to copy PPD file!

Правильный вид

#lpadmin -p HPLaserJet -m foomatic:HP-LaserJet_9040-hpijs.ppd

Из-за этого на сервере драйвер для принтера не выставляется. Решается в скрипте /usr/bin/nxprint заменой команды у awk

с printf("driver|%s%s|%s|%s|%s

",$4,A,$6,$2,substr($3,2)) } ' на printf("driver|%s%s|%s|%s|%s

",$4,A,$6,"foomatic"substr($2,index($2,":")),substr($3,2)) } '

Если клиенты цепляются с ALT Desktop 4.0, то есть проблема с печатью, т.к. существует бага в dbus 1.0.2, из-за которой у процесса cupsd (на стороне клиента) не закрываются pipe'ы и со времен их кол-во переполняет верхний потолок кол-ва разрешенных открытых файлов [1]. Апгрейд у клиента пакетов libdbus и dbus из branch 4.0 решает проблему