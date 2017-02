Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 08:05, 16 февраля 2017

FreeIPA - это комплексное решение по управлению безопасностью Linux-систем, 389 Directory Server, MIT Kerberos, NTP, DNS, Dogtag. Оно состоит из веб-интерфейса и интерфейса командной строки.

FreeIPA является интегрированной системой проверки подлинности и авторизации в сетевой среде Linux, FreeIPA сервер обеспечивает централизованную проверку подлинности, авторизацию и контроль за аккаунтами пользователей сохраняя сведения о пользователе, группах, узлах и других объектах необходимых для обеспечения сетевой безопасности.

Сайт проекта: http://www.freeipa.org/

Установка сервера FreeIPA

Устанавливать будет со встроенным DNS сервером и доменом EXAMPLE.TEST в локальной сети 192.168.135.0/24.

Для начала отключим ahttpd, работающий на порту 8080, во избежание конфликтов с разворачиваемым tomcat и отключим HTTPS в Apache2:

# service ahttpd stop # a2dissite 000-default_https # service httpd2 condreload

Установим необходимые пакеты:

# apt-get install freeipa-server freeipa-server-dns

Зададим имя сервера:

# hostnamectl set-hostname ipa.example.test

Запускаем скрипт настройки сервера: В пакетном режиме:

# ipa-server-install -U --hostname=$(hostname) -r EXAMPLE.TEST -n example.test -p 12345678 -a 12345678 --setup-dns --no-forwarders --no-reverse

или интерактивно:

# ipa-server-install

Внимание! Пароли должны быть не менее 8 символов



Обратите внимание на ответы на вопросы, не совпадающие с предложенными:

Do you want to configure integrated DNS (BIND)? [no]: yes Do you want to configure DNS forwarders? [yes]: no Do you want to search for missing reverse zones? [yes]: no

остальные вопросы выбираем по умолчанию (можно просто нажать Enter). Так же при установке попросят ввести пароль администратора системы и пароль администратора каталогов.



После окончания установки настроим сервер времени, чтобы компьютеры в локальной сети могли к нему подключаться.

Для этого добавим в файл /etc/ntp.conf следующую строчку:

restrict 192.168.135.0 mask 255.255.255.0 nomodify

Перезапустим службу:

# systemctl restart ntpd

Для возможности управлять FreeIPA сервером из командной строки необходимо получить билет Kerberos:

# kinit admin

Добавим в DNS запись о нашем сервере времени:

# ipa dnsrecord-add example.test _ntp._udp --srv-priority=0 --srv-weight=100 --srv-port=123 --srv-target=ipa.example.test.

Также доступен веб-интерфейс по адресу:

https://ipa.example.test/ipa/ui/

Примечание: Если выдаёт [error] CalledProcessError: Command '/sbin/systemctl restart httpd2.service' returned non-zero exit status 1 Если выдаёт Выполните # systemctl restart httpd2 Отмените установку: # ipa-server-install -U --uninstall и повторите снова. и повторите снова.





Установка FreeIPA клиента и подключение к серверу

Установим необходимые пакеты:

# apt-get install freeipa-client libsss_sudo

Зададим имя компьютера:

# hostnamectl set-hostname comp01.example.test

Добавим DNS сервер, для этого создадим файл /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf со следующим содержимым:

nameserver 192.168.135.1

192.168.135.1 - IP-адрес нашего FreeIPA сервера.

Укажем службе resolvconf использовать DNS FreeIPA и наш домен для поиска.

Для этого в файл /etc/resolvconf.conf добавим/отредактируем следующие параметры:

interface_order='lo lo[0-9]* lo.* ens19' search_domains=example.test

Где ens19 -интерфейс на котором доступен FreeIPA сервер, example.test - наш домен.

Обновим DNS адреса:

# resolvconf -u

После этого в файле /etc/resolv.conf должны появится строки:

search example.test nameserver 192.168.135.1

Запускаем скрипт настройки клиента: в пакетном режиме:

# ipa-client-install -U -p admin -w 12345678

или интерактивно:

# ipa-client-install

Если все настроено верно скрипт должен выдать такое сообщение:

'''Discovery was successful!''' Client hostname: comp02.example.test Realm: EXAMPLE.TEST DNS Domain: example.test IPA Server: ipa.example.test BaseDN: dc=example,dc=test Continue to configure the system with these values? [no]:

Отвечаем yes вводим имя пользователя, имеющего право вводить машины в домен, и его пароль.



В случае возникновения ошибки, необходимо перед повторной установкой запустить процедуру удаления:

# ipa-client-install -U --uninstall

Для работы sudo-политик для доменных пользователей на клиентской машине необходимо разрешить доступ к sudo:

# control sudo public

Вход пользователя

При первом входе пользователя будет запрошен текущий установленный администратором пароль и затем у пользователя запрашивается новый пароль и его подтверждение.

Внимание! Запрос нового пароля не работает в LightDM. Для этой процедуры зайдите под именем этого пользователя в консоли или по SSH.





Настройка доверительных отношений с AD

FreeIPA использует Samba для интеграции в Active Directory. Для работы Samba необходим работающий стек IPv6.

Начальные данные:

IP адрес IPA сервера: 192.168.135.130

Имя IPA сервера: dcf

Имя IPA домена: domf.testf

NetBIOS имя IPA домена: DOMF

IP адрес AD DC: 192.168.135.150

Имя AD DC: dcc

Имя AD домена: domc.testc

NetBIOS имя AD домена: DOMC

Установим необходимые пакеты:

# apt-get install freeipa-server-trust-ad python-module-sss-murmur samba-winbind

Предварительная настройка IPA сервера

Настроим IPA для работы с доверительными отношениями:

# ipa-adtrust-install

Скрипт спросит необходимо ли конфигурировать slapi-nis плагин для поддержки работы старых клиентов (SSSD < 1.9) с пользователем из доверенного домена:

Enable trusted domains support in slapi-nis? [no]:

На IPA сервере добавлен хотя бы один пользователь (администратор сервера), поэтому скрипт предложит сгенерировать SID для всех существующих пользователей и груп:

Do you want to run the ipa-sidgen task? [no]:

IPA сервер в своей работе использует следующие порты: <pre>TCP ports: 80, 88, 443, 389, 636, 88, 464, 53, 135, 138, 139, 445, 1024-1300 UDP ports: 88, 464, 53, 123, 138, 139, 389, 445

Дата и время на серверах должны совпадать.

Они должны быть открыты и доступны.

Настроим Samba:



# net conf setparm global 'dedicated keytab file' /etc/samba/samba.keytab # systemctl restart ipa

Проверим проходит ли Samba аутентификацию Kerberos со стороны IPA сервера:

# kinit admin # smbclient -L dcf.domf.testf -k lp_load_ex: changing to config backend registry Domain=[DOMF] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.5.5] Sharename Type Comment --------- ---- ------- IPC$ IPC IPC Service (Samba 4.5.5) Domain=[DOMF] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.5.5] Server Comment --------- ------- Workgroup Master --------- -------

Настроим DNS на обоих серверах, чтобы они знали друг о друге:

На AD сервере создадим сервер условной пересылки для зоны IPA домена:

C:\> dnscmd 127.0.0.1 /ZoneAdd domf.testf /Forwarder 192.168.135.130

На IPA сервере так же добавим зону AD домена:

# ipa dnsforwardzone-add domc.testc --forwarder=192.168.135.150 --forward-policy=only

Проверка конфигурации DNS

На AD сервере:

Проверим наличие записей для работы сервисов IPA на DNS-сервере AD.

1. Запись отвечающая за работу сервисов Kerberos через UDP и LDAP через TCP:

C:\>nslookup.exe > set type=SRV > _kerberos._udp.domf.testf. _kerberos._udp.domf.testf. SRV service location: priority = 0 weight = 100 port = 88 svr hostname = dcf.domf.testf. > _ldap._tcp.domf.testf. _ldap._tcp.ipa.example.com SRV service location: priority = 0 weight = 100 port = 389 svr hostname = dcf.domf.testf.

2. Запись отвечающая за имя Kerberos realm IPA домена:

C:\>nslookup.exe > set type=TXT > _kerberos.domf.testf. _kerberos.domf.testf. text = "DOMF.TESTF"

3. После выполнения команды ipa-adtrust-install должны появится записи отвечающие за работу сервисов MS DC Kerberos через UDP и LDAP через TCP:

C:\>nslookup.exe > set type=SRV > _kerberos._udp.dc._msdcs.domf.testf. _kerberos._udp.dc._msdcs.domf.testf. SRV service location: priority = 0 weight = 100 port = 88 svr hostname = dcf.domf.testf. > _ldap._tcp.dc._msdcs.domf.testf. _ldap._tcp.dc._msdcs.domf.testf. SRV service location: priority = 0 weight = 100 port = 389 svr hostname = dcf.domf.testf.

Далее проверим наличие записей для работы сервисов AD на DNS-сервере AD. 4. Запись отвечающая за работу сервисов Kerberos через UDP и LDAP через TCP:

C:\>nslookup.exe > set type=SRV > _kerberos._udp.dc._msdcs.domc.testc. _kerberos._udp.dc._msdcs.domc.testc. SRV service location: priority = 0 weight = 100 port = 88 svr hostname = dcc.domc.testc. > _ldap._tcp.dc._msdcs.domc.testc. _ldap._tcp.dc._msdcs.domc.testc. SRV service location: priority = 0 weight = 100 port = 389 svr hostname = dcc.domc.testc.

На IPA сервере:

Проверим наличие записей для работы сервисов IPA на DNS-сервере IPA.

1. Запись отвечающая за работу сервисов Kerberos через UDP и LDAP через TCP:

# dig +short -t SRV _kerberos._udp.domf.testf. 0 100 88 dcf.domf.testf. # dig +short -t SRV _ldap._tcp.domf.testf. 0 100 389 dcf.domf.testf.

2. Запись отвечающая за имя Kerberos realm IPA домена:

dig +short -t TXT _kerberos.domf.testf. "DOMF.TESTF"

3. После выполнения команды ipa-adtrust-install должны появится записи отвечающие за работу сервисов MS DC Kerberos через UDP и LDAP через TCP:

# dig +short -t SRV _kerberos._udp.dc._msdcs.domf.testf. 0 100 88 dcf.domf.testf. # dig +short -t SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.domf.testf. 0 100 389 dcf.domf.testf.

Далее проверим наличие записей для работы сервисов AD на DNS-сервере IPA. 4. Запись отвечающая за работу сервисов Kerberos через UDP и LDAP через TCP:

# dig +short -t SRV _kerberos._udp.dc._msdcs.domc.testc. 0 100 88 dcc.domc.testc. # dig +short -t SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.domc.testc. 0 100 389 dcc.domc.testc.

Внимание! Если запись _kerberos._udp.dc._msdcs.domc.testc. не доступна проверьте _kerberos._tcp.dc._msdcs.domc.testc.





Настройка доверия

Добавление двунаправленных доверительных отношений леса (Forest Trust) с AD:



# kinit admin # ipa trust-add --type=ad domc.testc --admin Administrator --password --two-way=true Active Directory domain administrator's password: --------------------------------------------------- Added Active Directory trust for realm "domc.testc" --------------------------------------------------- Realm name: domc.testc Domain NetBIOS name: DOMC Domain Security Identifier: S-1-5-21-3611360735-1365415015-3217858865 SID blacklist incoming: S-1-5-20, S-1-5-3, S-1-5-2, S-1-5-1, S-1-5-7, S-1-5-6, S-1-5-5, S-1-5-4, S-1-5-9, S-1-5-8, S-1-5-17, S-1-5-16, S-1-5-15, S-1-5-14, S-1-5-13, S-1-5-12, S-1-5-11, S-1-5-10, S-1-3, S-1-2, S-1-1, S-1-0, S-1-5-19, S-1-5-18 SID blacklist outgoing: S-1-5-20, S-1-5-3, S-1-5-2, S-1-5-1, S-1-5-7, S-1-5-6, S-1-5-5, S-1-5-4, S-1-5-9, S-1-5-8, S-1-5-17, S-1-5-16, S-1-5-15, S-1-5-14, S-1-5-13, S-1-5-12, S-1-5-11, S-1-5-10, S-1-3, S-1-2, S-1-1, S-1-0, S-1-5-19, S-1-5-18 Trust direction: Two-way trust Trust type: Active Directory domain Trust status: Established and verified

Необходимо ввести пароль Administrator AD.

Далее необходимо запросить сервер AD о его доверенных доменах:

# ipa trust-fetch-domains domc.testc -------------------------------------------- List of trust domains successfully refreshed -------------------------------------------- Realm name: domd.domc.testc Domain NetBIOS name: DOMD Domain Security Identifier: S-1-5-21-2419724241-1549151283-3268040000 ------------------------------ Количество вернутых значений 1 ------------------------------

При этом IPA создаст нужные id-диапазоны для доверенных доменов.

Для того чтобы увидеть список всех доверенных доменов из леса используйте следующую команду:

# ipa trustdomain-find domc.testc Domain name: domc.testc Domain NetBIOS name: DOMC Domain Security Identifier: S-1-5-21-3611360735-1365415015-3217858865 Domain enabled: True Domain name: domd.domc.testc Domain NetBIOS name: DOMD Domain Security Identifier: S-1-5-21-2419724241-1549151283-3268040000 Domain enabled: True ------------------------------ Количество вернутых значений 2 ------------------------------

Проверка конфигурации Kerberos

1. Запросим ticket для IPA пользователя:

# kinit admin

2. Запросим service ticket для сервиса из IPA домена:

# kvno -S host dcf.domf.testf host/dcf.domf.testf@DOMF.TESTF: kvno = 2

3. Запросим service ticket сервиса из AD домена:

# kvno -S cifs dcc.domc.testc cifs/dcc.domc.testc@: kvno = 3

Если запрос service ticket для сервиса из AD домена прошел успешно, то у нас должен появиться междоменный ticket-granting ticket, его имя krbtgt/DOMC.TESTC@DOMF.TESTF:

# klist Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0 Default principal: admin@DOMF.TESTF Valid starting Expires Service principal 14.02.2017 15:43:46 15.02.2017 01:43:46 cifs/dcc.domc.testc@DOMC.TESTC 14.02.2017 15:43:46 15.02.2017 01:43:46 cifs/dcc.domc.testc@ 14.02.2017 15:43:46 15.02.2017 15:42:48 krbtgt/DOMC.TESTC@DOMF.TESTF 14.02.2017 15:43:25 15.02.2017 15:42:48 host/dcf.domf.testf@DOMF.TESTF 14.02.2017 15:42:53 15.02.2017 15:42:48 krbtgt/DOMF.TESTF@DOMF.TESTF

Проверка пользователей доверенного домена

Проверим имеет ли доступ к пользователям из доверенного домена рабочие станции IPA.

Для этого на рабочей станции IPA выполните команду:

# getent passwd u01domc@domc u01domc@domc.testc:*:328601108:328601108:u01domc:/home/domc.testc/u01domc:

Где u01domc это пользователь из AD домена. Обратите внимание, что не указана оболочка входа. Назначить оболочку входа для пользователей из доверенного домена можно добавив на сервере IPA в файл /etc/sssd/sssd.conf следующую строчку:

[domain/domf.testf] ... default_shell = /bin/bash ...

Вывод команды должен стать таким:

# getent passwd u01domc@domc u01domc@domc.testc:*:328601108:328601108:u01domc:/home/domc.testc/u01domc:/bin/bash

Внимание! Для корректной работы сервера IPA с пользователями доверенного домена AD необходимо обеспечить доступ сервиса sssd к /etc/krb5.keytab см. Для корректной работы сервера IPA с пользователями доверенного домена AD необходимо обеспечить доступ сервиса sssd к /etc/krb5.keytab см. bug 33115

Внимание! Для входа AD пользователя в ALT рабочую станцию из IPA вводим имя пользователя в формате DOMC\username или DOMC.TESTC\username или username@domc username@domc.testc

Внимание! Для входа IPA пользователя в windows рабочую станцию из AD вводим имя пользователя в формате DOMF.TESTF\username