FreeIPA - это комплексное решение по управлению безопасностью Linux-систем, 389 Directory Server, MIT Kerberos, NTP, DNS, Dogtag. Оно состоит из веб-интерфейса и интерфейса командной строки.

FreeIPA является интегрированной системой проверки подлинности и авторизации в сетевой среде Linux, FreeIPA сервер обеспечивает централизованную проверку подлинности, авторизацию и контроль за аккаунтами пользователей сохраняя сведения о пользователе, группах, узлах и других объектах необходимых для обеспечения сетевой безопасности.

Сайт проекта: http://www.freeipa.org/

Установка сервера FreeIPA

Устанавливать будет со встроенным DNS сервером и доменом EXAMPLE.TEST в локальной сети 192.168.135.0/24.

Для начала отключим ahttpd, работающий на порту 8080 во избежание конфликтов с разворачиваемым tomcat и отключим HTTPS в Apache2:

# service ahttpd stop # a2dissite 000-default_https # service httpd2 condreload

Установим необходимые пакеты:

# apt-get install freeipa-server freeipa-server-dns

Зададим имя сервера:

# hostnamectl set-hostname ipa.example.test

Запускаем скрипт настройки сервера: В пакетном режиме:

# ipa-server-install -U --hostname=$(hostname) -r EXAMPLE.TEST -n example.test -p 12345678 -a 12345678 --setup-dns --no-forwarders --no-reverse

или интерактивно:

# ipa-server-install

Внимание! Пароли должны быть не менее 8 символов



Обратите внимание на ответы на вопросы, не совпадающие с предложенными:

Do you want to configure integrated DNS (BIND)? [no]: yes Do you want to configure DNS forwarders? [yes]: no Do you want to search for missing reverse zones? [yes]: no

остальные вопросы выбираем по умолчанию (можно просто нажать Enter). Так же при установке попросят ввести пароль администратора системы и пароль администратора каталогов.



После окончания установки настроим сервер времени, чтобы компьютеры в локальной сети могли к нему подключаться.

Для этого добавим в файл /etc/ntp.conf следующую строчку:

restrict 192.168.135.0 mask 255.255.255.0 nomodify

Перезапустим службу:

# systemctl restart ntpd

Для возможности управлять FreeIPA сервером из командной строки необходимо получить билет Kerberos:

# kinit admin

Добавим в DNS запись о нашем сервере времени:

# ipa dnsrecord-add example.test _ntp._udp --srv-priority=0 --srv-weight=100 --srv-port=123 --srv-target=ipa.example.test.

Также доступен веб-интерфейс по адресу:

https://ipa.example.test/ipa/ui/

Примечание: Если выдаёт [error] CalledProcessError: Command '/sbin/systemctl restart httpd2.service' returned non-zero exit status 1 Если выдаёт Выполните # systemctl restart httpd2 Отмените установку: # ipa-server-install -U --uninstall и повторите снова. и повторите снова.





Установка FreeIPA клиента и подключение к серверу

Установим необходимые пакеты:

# apt-get install freeipa-client libsss_sudo

Зададим имя компьютера:

# hostnamectl set-hostname comp01.example.test

Добавим DNS сервер, для этого создадим файл /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf со следующим содержимым:

nameserver 192.168.135.1

192.168.135.1 - IP-адрес нашего FreeIPA сервера.

Укажем службе resolvconf использовать DNS FreeIPA и наш домен для поиска.

Для этого в файл /etc/resolvconf.conf добавим/отредактируем следующие параметры:

interface_order='lo lo[0-9]* lo.* ens19' search_domains=example.test

Где ens19 -интерфейс на котором доступен FreeIPA сервер, example.test - наш домен.

Обновим DNS адреса:

# resolvconf -u

После этого в файле /etc/resolv.conf должны появится строки:

search example.test nameserver 192.168.135.1

Запускаем скрипт настройки клиента: в пакетном режиме:

# ipa-client-install -U -p admin -w 12345678

или интерактивно:

# ipa-client-install

Если все настроено верно скрипт должен выдать такое сообщение:

'''Discovery was successful!''' Client hostname: comp02.example.test Realm: EXAMPLE.TEST DNS Domain: example.test IPA Server: ipa.example.test BaseDN: dc=example,dc=test Continue to configure the system with these values? [no]:

Отвечаем yes вводим имя пользователя, имеющего право вводить машины в домен, и его пароль.



В случае возникновения ошибки, необходимо перед повторной установкой запустить процедуру удаления:

# ipa-client-install -U --uninstall

Для работы sudo-политик для доменных пользователей на клиентской машине необходимо разрешить доступ к sudo:

# control sudo public

Вход пользователя

При первом входе пользователя будет запрошен текущий установленный администратором пароль и затем у пользователя запрашивается новый пароль и его подтверждение.

Внимание! Запрос нового пароля не работает в LightDM. Для этой процедуры зайдите под именем этого пользователя в консоли или по SSH.