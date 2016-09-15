Материал из ALT Linux Wiki

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Текущая версия на 11:47, 3 мая 2017

FAQ — ответы на часто задаваемые вопросы. Вы можете также предложить свой вопрос.

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Общие вопросы

Что такое "Альт" и "ALT Linux"?

"ALT Linux" — это название коммерческой компании и торговая марка, принадлежащая OOO «Альт Линукс». Исторически сложилось, что это также общее название дистрибутивов, выпускаемых на базе Sisyphus и стабильных репозиториев членами сообщества. ALT — это рекурсивный акроним ALT Linux Team.

В настоящее время поддержкой инфраструктуры Sisyphus и ресурсов сообщества занимается ООО «Базальт СПО», чьей торговой маркой и является "Альт"; люди всё те же.

Основная статья: О_Сообществе_ALT_Linux

Основная статья: ALT_Linux_Team

Основная статья: Компания_«Базальт_СПО»

Основная статья: Компания_«Альт_Линукс»

Репозиторий Sisyphus является продуктом совместной деятельности участников ALT Linux Team (включая входящих в Team сотрудников коммерческих организаций). Выпускаемые дистрибутивы распространяются по условиям, определяемым изготовителем дистрибутива. Изготовитель, фактически, может быть кем угодно. Доступ к репозиториям (исключая c*, из которых собираются сертифицированные дистрибутивы) не ограничен. Ограничения на использование пакетов из репозиториев соответствуют собственным лицензиям пакетов.

Что такое свободное программное обеспечение?

Свободное программное обеспечение — программное обеспечение, в которых права пользователя («свободы») на неограниченные запуск, изучение, распространение и изменение (совершенствование) программ защищены юридически при помощи свободных лицензий.

Существует огромное количество самых различных свободных программ, так, в частности, из свободного программного обеспечения с помощью свободных инструментов можно построить полноценную операционную систему и снабдить её прикладными программами для решения самых разных задач. Такие «сборки» называются дистрибутивами.

Что такое Linux?

GNU/Linux (краткое название — Linux) — общее название UNIX-подобных операционных систем на основе одноимённого ядра и собранных для него библиотек и системных программ, разработанных в рамках проекта GNU. Распространяемая операционная система Linux включает в себя, помимо ядра и системных библиотек, ещё большое количество прикладного программного обеспечения. Такой набор называется дистрибутивом.

Для чего можно использовать Linux?

Операционную систему Linux можно использовать для любых задач пользователя. Начиная от простых задач (редактирование документов, просмотр Интернета и воспроизведения мультимедиа) до профессионального использования в различных видах деятельности.

Правда, что Linux бесплатный?

Операционная система Linux является свободным программным обеспечением. Для того, что бы начать использовать Linux, достаточно просто скачать его из Интернета или купить коробочную версию, а после свободно использовать и распространять его (если иное не оговорено в лицензионном соглашении дистрибутива, который может содержать несвободное программное обеспечение). При этом Linux не имеет ограничения на количество машин, поэтому устанавливать одну копию можно куда и сколько угодно. При покупке коробочной версии вы платите только за носитель, коробку с уведомлением о правах и документацией, а также доставку и техническую поддержку, но не за само программное обеспечение.

В чём отличие Linux от Windows?

Операционная система Linux является свободным программным обеспечением, а Windows — нет.

Не нужно рассматривать Linux как бесплатную замену Windows — это принципиально разные операционные системы, хотя и схожие по внешнему виду, но отличающиеся ядром, системным и прикладным программным обеспечением. Несмотря на то, что на Linux вы можете как работать с офисными документами, созданными в Windows, так и запускать исполняемые файлы Windows, полной совместимости с Windows добиться невозможно в силу несвободной природы Windows.

Кроме того, открытая модель разработки ядра Linux, системных и прикладных программ подтолкнула исследования в безопасности и управлении пакетами ПО, вследствие чего Linux приобрёл следующие отличительные черты:

более высокий уровень безопасности системы по сравнению с системами, разрабатываемыми в закрытых проектах. Основные компоненты Linux подвергаются аудиту мировыми экспертами в безопасности.

потенциально бесконечное время жизни единожды установленной операционной системы. Детально продуманная система управления пакетами программ позволяет устанавливать, обновлять и удалять приложения и системные компоненты без накопления энтропии в системе.

как следствие, возможность обновления операционной системы и прикладных программ без переустановки системы.

Правда, что работа в Linux — это работа в консоли?

По умолчанию после установки пользователь сразу попадает в графическую среду, которая очень проста и понятна даже для пользователей, которые раньше работали только в операционной системе Windows. В Linux пользователь может полноценно работать, не прибегая к консоли, однако её использование позволит более эффективно решать некоторые задачи.

Правда, что установить Linux сложно?

Установка операционной системы Linux очень проста, она выполняется в графической оболочке с поддержкой мышки. По каждому шагу установки в случае затруднений можно вызвать справку, в которой содержатся пояснения для чего служит данный этап установки. Также будет установлен загрузчик, который позволит загружать как сам Linux, так и установленную Windows (в случае её наличия), а также получать доступ к файлам на дисках Windows.

Что такое дистрибутив?

Дистрибутив Linux — это не просто собранные вместе операционная система и набор приложений, это интегрированная рабочая среда, предназначенная для решения тех или иных задач пользователей. OOO «Альт Линукс» выпускает дистрибутивы, ориентированные как на начинающих, так и на опытных пользователей, специализированные и универсальные.

Почему ALT Linux развивается самостоятельно, а не дорабатывает другой популярный дистрибутив?

В ALT Linux Team много сильных разработчиков, желающих полностью определять технологическое развитие дистрибутива, что невозможно при доработке какого-либо другого дистрибутива.

Чем отличаются дистрибутивы ALT Linux от других дистрибутивов?

Подробный перечень отличий дистрибутивов ALT Linux можно найти в разделе Особенности ALT Linux.

Чем различаются дистрибутивы ALT Linux между собой?

Дистрибутивы ALT Linux отличаются друг от друга кругом решаемых задач, комплектацией программного обеспечения, дизайном.

Как можно ознакомиться с продуктами ALT Linux?

Ознакомиться с продуктами ALT Linux можно в соответствующем разделе на официальном сайте.

Оказывает ли ООО «Альт Линукс» техническую поддержку?

ООО «Альт Линукс» предлагает широкий спектр услуг по установке, настройке, эксплуатационному обслуживанию и устранению неисправностей в работе компьютеров под управлением ALT Linux. Подробнее об условиях оказания технической поддержки можно ознакомиться на соответствующем разделе официального сайта.

Я приобрел дистрибутив/купон с технической поддержкой, как мне зарегистрировать серийный номер?

Воспользуйтесь инструкцией по регистрации и работе в системе технической поддержки

Есть ли у ALT Linux сообщество?

Один из главных успехов ООО «Альт Линукс» — организация активного сообщества разработчиков и пользователей свободных программ, члены которого общаются друг с другом, в основном, посредством списков рассылки. Сообщество объединяет людей самых разных профессий и убеждений, но один интерес свойствен всем участникам — это интерес к миру свободных программ. Общение в сообществе осуществляется в списках рассылки, на форуме и в IRC-канале.

Как мне поучаствовать в разработке продуктов ALT Linux?

Действуйте согласно «Руководству начинающего мейнтейнера ALT Linux Team».

Я нашёл ошибку в дистрибутиве, куда сообщить?

Об ошибках можно сообщить на сайте bugzilla.altlinux.org. Перед использованием багзиллы ознакомьтесь с кратким руководством по её использованию.

Где мне найти документацию по ALT Linux?

Документацию можно найти на сайтах www.altlinux.org и на heap.altlinux.org.

Как мне связаться с ООО «Альт Линукс»?

Связаться с ООО «Альт Линукс» можно по электронной почте. Адреса электронной почты можно найти на официальном сайте в разделе «Контакты».

Установка операционной системы и программ

Как записать образ дистрибутива на диск или флешку?

Инструкция находится на отдельной странице.

Как докачать не полностью загруженный образ диска ?

Иногда при обрыве связи, недостатка места на диске, использовании файловой системы FAT или просто обновлении на новую версию бывает нужна возможность обновления не полностью загруженного или старого диска. Подробности можно найти в инструкции по обновлению образов дисков.

Как поделить носитель на разделы перед установкой ?

В общем случае, ответ на этот вопрос носит индивидуальный характер. Некоторые соображения приведены в статье "Разбиение Диска", но это только рекомендации. Принять решение Вам придётся самостоятельно, либо предоставить это инсталятору (который, в итоге, может сделать это не самым оптимальным образом).

Где и как искать программы?

Обратитесь к разделу Где и как искать программы

Как поставить программу?

Прочтите раздел Управление пакетами

Как узнать название пакета по имени неустановленного файла, или каталога?

Можно использовать epm: altbug #14449#c15

Следует заметить, что файлы contents_index, в настоящее время, хранятся в репозитории неупакованными, и качаться может большой объём данных. Так же, эти файлы достаточно часто обновляются, если относятся к активно поддерживаемым репозиториям.

Как обновить систему?

Как вернуться на старое ядро?

Иногда требуется вернуться на старое ядро. Для этого нужно переключиться на нужный репозиторий, или его архив за требуемую дату (пример для p8 2016/09/15):

rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/archive/p8/date/2016/09/15 x86_64 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/archive/p8/date/2016/09/15 noarch classic

после чего обновить список пакетов и посмотреть полные версии доступных пакетов:

apt-get update apt-cache show kernel-image-std-def

"apt-cache show" покажет как установленные версии пакета с релизом, так и имеющийся в репозитории. Наример:

kernel-image-std-def#1:4.4.34-alt0.M80P.1 1:4.4.34-alt0.M80P.1 kernel-image-std-def#1:4.4.38-alt0.M80P.1 1:4.4.38-alt0.M80P.1 kernel-image-std-def#1:4.4.20-alt0.M80P.1 1:4.4.20-alt0.M80P.1

После этого можно поставить ядро командой

update-kernel -t std-def -r 1:4.4.20-alt0.M80P.1 -f

по материалам статьи на forum.altlinux.org

Как удалить лишние пакеты?

Как поставить Skype

См.:

Как поставить Google Chrome

Для бранчей p7/t7 и для Sisyphus необходимо сначала установить пакет google-chrome-preinstall из репозитория:

apt-get update apt-get install google-chrome-preinstall

После этого можно загрузить официальный RPM-пакет (Stable/Beta/Unstable на выбор) для Fedora/openSUSE (под свою архитектуру) и установить его.

Как изменить параметры окна входа в систему KDM в KDE4

Выполните

/usr/lib/kde4/libexec/kdesu kcmshell4 kdm

Как подключить диски NTFS

При установке дистрибутивов диски с ext3, fat и ntfs подключаются на запись автоматически, для них создаются соответствующие записи в /etc/fstab. Если этого не произошло (например, диск подключили после установки), то алгоритм следующий: 1. Откройте терминал 2. В терминале выполните:

/sbin/fdisk -l | grep NTFS

Например, может быть такой вывод

[cas@cas ~]$ /sbin/fdisk -l | grep NTFS /dev/sda1 * 1 9771 78480352+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda3 19255 19458 1626112 7 HPFS/NTFS

3. Теперь под правами root надо занести эти диски в файл /etc/fstab. В той же консоли выполните (после первой команды укажите пароль root):

su - mkdir /mnt/sda1 echo "/dev/sda1 /mnt/sda1 ntfs-3g locale=ru_RU.UTF-8,dmask=0,fmask=0111 0 0" >> /etc/fstab mount /mnt/sda1

(вместо sda1 можете подставить соответствующий раздел на вашем компьютере).

Как использовать дополнительные (свои личные) шрифты

Мне прислали некий специальный шрифт (в виде .ttf ), который мне нужно использовать для некой работы, например, нарисовать надпись в Inkscape или прочитать документ, записанный с использованием этого шрифта, в ooffice. Как начать его использовать?

Ответ: Вы можете положить шрифт, который нужен для Ваших личных нужд, в ~/.fonts/. Тогда его увидит подсистема fontconfig. (В этом можно убедиться, запустив fc-cache -v: среди прочих, будет сообщено о том, что оно заглянуло в ~/.fonts/.)

Во вновь запускаемых программах, например, Inkscape или ooffice, будет доступен этот шрифт (который Вы положили в ~/.fonts/).

Задачи пользователя

Как сменить поисковик по умолчанию в firefox с yandex на google

набрать в адресной строке браузера firefox about:config

найти параметр keyword.URL

установить его значение в http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=

Как войти в LiveCD

В образах и дистрибутивах LiveCD обычно используется

login: altlinux password: <пустой>

Также в Live CD у root используется пустой пароль.

Как подключить принтер

В веб-браузере набрать адрес: http://localhost:631 и в веб-интерфейсе настройки сервера CUPS добавить принтер. В KDE3 Через меню: Настройка -> Принтеры (включите режим администратора)

Если служба печати (cups) не запущена, запустите её (под пользователем root), войдя в ALTLinux Control Center (Через меню: Программы -> Настройки -> Центр управления системой):

Система -> Системные службы -> Выберите службу cups, в правом окне выберите состояние запустить и нажмите Применить

Можно включить опцию Запускать при загрузке системы, что бы система печати запускалась автоматически.

Если невозможно воспользоваться ALTLinux Control Center, запустите cups через консоль, зайдя в неё от имени пользователя root:

/sbin/service cups start /sbin/chkconfig cups on

Если не запускается VirtualBox из меню

Для запуска VirtualBox пользователь должен быть включен в группу vboxusers (под root:

gpasswd -a имя_пользователя vboxusers

Пользователю имя_пользователя после этого нужно перезапустить сеанс.

(это ограничение связано с необходимыми правами на устройства, необходимые для виртуализации VirtualBox).

Как получить man-страницу без управляющих последовательностей?

Для этого есть программа col, которая убирает все управляющие выводом в терминал последовательностями. Вот команда получения man-страницы без форматирования:

man iptables | col -b > ~/iptables.txt

Кстати, перевод строки там юниксовый (

). Для чтения в Windows возможно сохранить в виде простого текста:

man iptables | col -b | sed 's/$/\r/' > ~/iptables.txt

либо HTML (открываем поток, далее сохраняем в html, можно попробовать xml):

man iptables | links

Также есть скрипт man2html в одноименном пакете; ему нужно дать несжатую страницу, например[1]:

bzcat /usr/share/man/man1/ls.1.bz2 | man2html > ls.1.html

Куда девался fdisk ?

В новых дистрибутивах предполагается использование parted , так как, например, при установке на большие диски в качестве таблицы разделов используется GPT, не поддерживаемый fdisk .

Я поставил программу из KDE3 и не нахожу в меню. Что делать?

Программы под KDE3 видны только в KDE3 потому что ставятся в отдельный каталог /usr/lib/kde3/bin. В других средах можно вызвать программу командой

kde3 <имя_программы>

Как убрать пароль на связку ключей GNOME (MATE)?

Пароль на связку выставляется только в первый раз. Удалите каталог ~/.gnome2/keyrings/:

rm -rf ~/.gnome2/keyrings/

В MATE нужно удалить каталог ~/.config/mate/keyrings:

rm -rf ~/.config/mate/keyrings

При обращении к связке ключей будет запрошен новый пароль. Укажите пустой пароль.

Установил Wine в 64 битный дистрибутив, а у меня не работает ни одна Windows программа в нём

Большинство Windows программ 32-х битные, для их работы надо установить пакет i586-wine, или i586-wine-vanila.

Подробнее - читайте в статье Wine

Работа с сетью

Как использовать 3G-модем Huawei E1550

Прочтите раздел Установка и настройка 3G USB модема Huawei E1550

Как подключиться к сети Yota?

Установите пакет kernel-modules-u200-std-def. После этого устройство появится в NetworkManager и им можно управлять из этой программы.

Как подключиться к удалённому рабочему столу Windows из ALT Linux?

Используйте программу rdesktop или remmina.

Как автоматически подключать сетевые диски, если я использую NetworkManager

Добавьте параметр _netdev у подключаемых сетевых дисков в /etc/fstab. Например:

altair:/space /mnt/net nfs nolock,_netdev 0 0

После этого сетевые диски будут подключаться при подключении к сети через NetworkManager

Если система работает под управлением Systemd, необходимо указать параметр x-systemd.automount[1]:

altair:/space /mnt/net nfs nolock,_netdev,x-systemd.automount 0 0

или включить службу NetworkManager-wait-online:

systemctl status NetworkManager-wait-online

Как работать с сетевым окружением в XFCE

Через fuse-smb

Сервер

Как изменить начальную страницу Apache?

Укажите требуемый путь в параметре DocumentRoot в файлах

/etc/httpd2/conf/sites-enabled/000-default.conf

/etc/httpd2/conf/sites-enabled/000-default_https.conf

Выполните после этого

service httpd2 condreload

Как поставить Apache с поддержкой PHP?

apt-get install apache2-base apache2-mod_php5 a2enmod mod_php5 service httpd2 restart

Как включить поддержку сценариев cgi-bin в Apache?

a2enmod cgi service httpd2 condreload

Как сделать из сервера LDAP адресную книгу для Thunderbird

Вам нужно опубликовать LDAP-сервер. Для этого в файле /etc/sysconfig/ldap добавьте внешний IP сервера в параметр SLAPDURLLIST:

SLAPDURLLIST="'ldap://localhost/ ldap://10.1.0.18/ ldaps:///'"

(в примере добавили доступ по обычному LDAP-протоколу к ldap://10.1.0.18/, адрес сервера можно узнать командой ip a).

После этого перезапустите службу:

service slapd restart

Как переключаться в KVM и достать файл из его образа?

Советы и секреты при работе с KVM

Как поставить графическую среду на сервер?

По соображениям безопасности это не рекомендуется на сервере, однако вы можете подключить репозитории и установить необходимые пакеты командой:

apt-get install xinit xorg-server gnome-full gdm

В серверных дистрибутивах, начиная с Шестой платформы можно установить Gnome и Xorg на этапе установки дистрибутива.

Как получить доступ к MySQL из сети?

По соображениям безопасности по умолчанию по сети база данных MySQL не работает. Если действительно необходимо и доступ ограничивается внешними средствами — закомменируйте (поставьте знак # в начале строки) параметр

skip-networking

в файле /var/lib/mysql/my.cnf, с последующим перезапуском службы mysqld.

Как узнать, открыт ли сетевой порт?

ss -ln | grep :80

Примечание: не используйте команду netlist. Она показывает открытые порты, если они привязаны к адресам IPv4. В связи с тем, что httpd2 привязывается в адресу IPv6 (:::80 в выводе ss), то в netlist этот порт не показывается.

Администрирование

Как перейти в режим суперпользователя (переключиться в root)?

В Терминале введите команду:

su -

далее укажите пароль суперпользователя (root). Подробности — в разделе Su. Если пишет 'Permission denied', то ваш пользователь (имя и группы можно узнать командой id), с которого осуществляется переключение, не входит в группу wheel. Добавить пользователя user в эту группу можно командой (под правами root, например, войдя на текстовыую консоль по комбинации клавиш Alt+F2):

gpasswd -a user wheel

Как в Linux редактируются защищённые от записи конфигурационные файлы?

Для их редактирования потребуются права суперпользователя (root). Есть два способа вызвать редакторы с такими правами:

1. В графическом редакторе (через программы повышения привилегий gksu, kdesu): Alt+F2,

gksu gedit /etc/fstab

2. В терминале: откройте Терминал (или Alt+F2, xvt), введите команды (в первой будет запрошен пароль пользователя root):

su - mc

mc похож на Norton Commander или Far. Как вариант второй команды можно сразу вызвать редактор:

mcedit /etc/fstab

Как восстановить пароль пользователя root?

Загрузив систему с параметром init=/bin/sh, поменять пароль.

Подробнее, и другие способы: Восстановление пароля администратора.

Ещё совет: настройте себе sudo, если Вы пока ещё не забыли пароль root-а. Если для Вас это допустимо по соображениям безопасности, то будет и чем-то удобнее, и проблема забывания пароля root-а вдруг не станет большой проблемой.

Как задать ограничения на указание пароля?

Внимание! Задание ограничений на пароль распространяется только на новые пароли. Если у пользователя остались старые короткие пароли, они будут продолжать работать.

Установка минимальной длины пароля: в файле /etc/passwdqc.conf установите параметры

min=disabled,6,6,4,4 enforce=everyone

disable отключает пароли, состоящие из одного класса (только цифры или только буквы), 6 за ним устанавливает минимальную длину пароля для алфавитно-цифровых паролей. enforce=everyone задаёт ограничение задания паролей в passwd и на пользователей и на суперпользователя.

Документация:

man passwdqc.conf

Как восстановить загрузчик Linux?

Восстановление_загрузочной_записи

Как отучить GRUB2 запоминать последний выбранный пункт?

См. страничку по GRUB.

Как узнать причину аварийной перезагрузки, или зависания?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует; следует проанализировать все данные, которые получится собрать. События, происходящие в момент работы ОС, пишутся в системный журнал (это обеспечивается либо традиционным методом посредством syslog, либо в последнее время это может оказаться journald, являющийся компонентом systemd). Однако ввиду того, что речь идёт о нештатной остановке ОС, велика вероятность, что самые последние данные не попадут на постоянный носитель и будут потеряны. Кроме того, в журнал не попадают данные, выводящиеся в консоль, когда случается состояние kernel panic. В данном случае помочь может другой компьютер, объединённый в сеть с аварийным. Сообщение "kernel panic" может быть передано на второй компьютер посредством модуля ядра netconsole c ненулевой степенью вероятности. Немного более сложный, но гарантированный способ - соединение двух компьютеров через RS-232 и настройка на отправляющей стороне serial console. Сообщения системного журнала (в случае использования syslog) могут писаться как локально, так и на syslog-сервер. journal это не умеет, однако может быть заменен на syslog (при этом journald тоже может выводить сообщения через RS-232 посредством указания нужного TTYPath). Также помощь в анализе ситуации может оказать статистика по загрузке, потреблению памяти, напряжениям питания, температуре. Таковую можно собирать посредством, например, collectd и также передавать на соседний компьютер.

Поддержка оборудования

Поддерживается ли моё оборудование XYZ?

Так как разновидностей оборудования очень много, составить единый список поддерживаемого в ALT Linux оборудования невозможно. Поэтому можете найти информацию о поддержки различных устройств в следующих разделах:

Как обеспечить работы интерактивной доски SmartBoard в p5 и более поздних бранчах?

В файле /etc/X11/xorg.conf в разделе ServerFlags добавьте параметр

Option "AutoAddDevice" "False"

После этого перезапустите графический сеанс. Пошаговая инструкция.

Как установить драйвер для Samsung ML-2580?

Загрузите с сайта Samsung универсальный драйвер UnifiedLinuxDriver_1.02.tar.gz (33 МБ). Сохраните его в каталог. Внимание! Имя этого каталога и вышестоящих каталогов не должно содержать кириллицы, в противном случае установка драйвера работать не будет! Например, можно сохранить в /tmp

Откройте терминал, получите права суперпользователя и перейдите в каталог:

su - cd /tmp tar xf UnifiedLinuxDriver_1.02.tar.gz cd cdroot ./autoinstall

Разработка

Как мне собрать свой пакет?

Прочтите Краткое руководство по сборке пакета

Вопросы, потерявшие актуальность

Как обойти правило 1024 цилиндров на старых машинах?

В некоторых старых системах BIOS (до 2001-2002 года) не видят дальше 1024 цилиндров на жестком диске, что усложняет или делает невозможной установку нескольких операционных систем.

Вам, возможно, потребуется создать раздел /boot в начале диска (зависит от BIOS, обычно 512 МБ). Размер раздела — 15-20 МБ.

Как поставить KDE4?

Если у вас Sisyphus или p5 branch, установите один из следующих пакетов:

kde4 (полный набор)

(полный набор) kde4-small (популярные приложения)

(популярные приложения) kde4-mini (минимальный набор)

(минимальный набор) kde4-devel (всё для разработчика)

Если таких пакетов для вашего бранча нет, выполните

apt-get install `apt-cache search ^kde4| grep ^kde4| grep -v devel| sed "s|[[:space:]].*||"`

KDE4 хранит данные пользователя в $HOME/.kde4. Для миграции настроек скопируйте старые параметры:

cp -R ~/.kde ~/.kde4

И не забудьте перейти на новый KDM:

service dm restart

В диалоге выберите сеанс «KDE». Все программы будут видны из меню KDE4. Программы от KDE4 будут видны только из меню KDE4. Одноимённые из KDE4 будут перекрывать те, что из KDE3 (например, если хотите везде использовать amarok-1.4, просто удалите kde4-amarok).



