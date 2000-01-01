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(Различия между версиями)

Версия 07:35, 28 июня 2017

Подсказки пользователю /etc/net

Быстрый старт

Источники информации по /etc/net

Обратите внимание, что начиная с версии 0.8.0 документация по /etc/net была собрана из комментариев, расположенных во множестве файлов, в несколько страниц руководств (man). Список всех файлов документации пакета etcnet можно получить командой:

$ rpmquery -d etcnet

Быстрая настройка сетевого интерфейса стандарта Ethernet

Для настройки одного сетевого интерфейса следует выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Создать каталог /etc/net/ifaces/eth0. Это каталог конфигурации данного интерфейса ( eth0 ), в котором будут храниться файлы с настройками.

Шаг 2: Определить, какой модуль необходим для вашей сетевой карты. Для этого можно использовать команды: lspci, lspcidrake, pciscan .

Шаг 3: В каталоге конфигурации сетевого интерфейса создать файл options и записать в этот файл строку:

MODULE=<имя модуля>

На данном этапе работу с файлом options можно завершить.

Шаг 3 имеет смысл только в случае, если модули сетевых карт не грузятся автоматически другими средствами, например посредством udev. Если модуль уже загружен, параметр MODULE бесполезен.

Шаг 4: Выяснить, какой IP-адрес должен быть назначен вашему интерфейсу. Если ваш сетевой интерфейс конфигурируется по DHCP, то в файл /etc/net/ifaces/eth0/options следует записать строку:

BOOTPROTO=dhcp

и перейти к шагу 7.

Замечание: В ряде случаев в файле options может понадобиться запись:

DHCP_HOSTNAME=<имя машины без домена>

Эта опция описана в странице руководства etcnet-options(5) .

Замечание: В конце файла options необходимо наличие пустой строки.

У сетевого интерфейса существуют два взаимосвязанных атрибута:

IP-адрес;

сетевая маска (mask).

Шаг 5: Текущие значение адреса можно просмотреть командой: # /sbin/ip address show Вероятнее всего вы увидите, что интерфейс-петля lo (loopback) уже сконфигурирован с адресом 127.0.0.1/8 (что эквивалентно IP-адресу 127.0.0.1 и маске подсети 255.0.0.0). /8 означает длину префикса CIDR (Classless InterDomain Routing). Для задания IP-адреса и маски подсети интерфейса eth0 необходимо создать файл /etc/net/ifaces/eth0/ipv4address, в который следует записать IP-адрес с длиной маски, например:

10.0.0.20/24

Наиболее популярны маски /24 (т.е. длина префикса CIDR равная 24 эквивалентна маске сети 255.255.255.0 - это одна сеть класса C на 254 хоста) и /30. Для справки приводится таблица соответствия сетевых масок в различных нотациях. [1]

Шаг 6: Выяснить адрес вашего шлюза (маршрут по умолчанию). Например, IP-адрес вашего шлюза — 10.0.0.254 . Тогда необходимо создать файл /etc/net/ifaces/eth0/ipv4route, в который записать строку:

default via 10.0.0.254

Шаг 7: Убедиться, что всё выполнено правильно, выполнив команду: # service network restart Ваш интерфейс eth0 должен быть успешно сконфигурирован. Если вы конфигурировали eth0 , используя DHCP-сервер, но адрес интерфейсу не был назначен, то следует искать сообщение от DHCP-сервера в файле /var/log/messages.

Настройка ifplugd

Начиная с версии 0.7.10, /etc/net управляет ifplugd самостоятельно. Это было сделано для лучшей интеграции пакетов и для возможности следить за несколькими сетевыми интерфейсами одновременно. Для корректного использования ifplugd необходимо выполнить команду:

# chkconfig ifplugd off

и назначить переменную USE_IFPLUGD (USE_IFPLUGD=yes или USE_IFPLUGD=auto) в файлах options соответствующих интерфейсов ( /etc/net/ifaces/<имя интерфейса>/options ). Комментарий по данной переменной дан в странице руководства etcnet-options(5) .

Настройка PPP-интерфейса

Для настройки обычного модемного PPP-соединения необходимо:

Создать каталог конфигурации PPP-интерфейса, например, /etc/net/ifaces/ppp5 . Вы можете задавать имена PPP-интерфейса вида pppN, pppNN, pppNNN и т. п., где N - любая цифра от 0 до 9; Прочитать файл: /etc/net/ifaces/default/options-ppp ; Создать файлы конфигурации. Вероятнее всего вам понадобятся pppconnect и pppdisconnect , чтобы pppd "знал", как дозваниваться и соединяться. Это скрипты для программы chat(8) . Кроме этого в файле pppoptions можно (часто нужно) перечислить опции pppd(8) , определяющие способ авторизации, скорость и название порта и т. п.; Заполнить /etc/ppp/chap-secrets или /etc/ppp/pap-secrets .

Внимание! Использование опций "persist" и "maxfail 0", которые требутся для pppd для непрерывных попыток восстановить интерфейс в случае проблем, может привести к невозможности загрузки системы в случае проблем с соединением. Вариант решения есть в Использование опций "persist" и "maxfail 0", которые требутся для pppd для непрерывных попыток восстановить интерфейс в случае проблем, может привести к невозможности загрузки системы в случае проблем с соединением. Вариант решения есть в altbug #23556#c1





Настройка USB 3G-модема

Основная статья: Установка и настройка 3G USB модема Huawei E1550





Настройка PPTP-интерфейса и PPPoE-интерфейса



Хотя PPtP-соединения могут быть настроены и как обычные PPP-соединения, в /etc/net версии 0.7.10 для удобства пользователей была введена опция PPPTYPE . Она может принимать следующие значения:

dialup - обычный PPP-интерфейс.

- обычный PPP-интерфейс. pppoe - интерфейс PPPoE. Для такого интерфейса необходимо в опции HOST указывать имя Ethernet-интерфейса, через который будет производиться работа PPPoE. Побочным положительным эффектом будет то, что этот интерфейс будет при необходимости автоматически подниматься (т.е настраиваться) (см. Зависимости между интерфейсами).

- интерфейс PPPoE. Для такого интерфейса необходимо в опции указывать имя Ethernet-интерфейса, через который будет производиться работа PPPoE. Побочным положительным эффектом будет то, что этот интерфейс будет при необходимости автоматически подниматься (т.е настраиваться) (см. Зависимости между интерфейсами). pptp - интерфейс PPTP. Для такого интерфейса необходимо в опции PPTP_SERVER указывать имя хоста или IP-адрес PPtP-сервера, к которому будет производиться подключение. Обратите внимание, что хотя такие интерфейсы не имеют опции HOST , в большинстве случаев есть необходимость указать в опции REQUIRES интерфейс, через который будет достижим хост, указанный в PPTP_SERVER .

См. также Замечания о настройке VPN-подключения и туннелей.

DNS и PPP-соединения

Внимание: здесь описывается проблема, которая на самом деле была создана, а не решена — т.е. ради специфики kppp была создана чётная ошибка в ppp-common ; последняя уже исправлена.

Довольно долгое время существовала проблема неправильной модификации /etc/resolv.conf при установке PPP-соединений: #4249. Сейчас она решена, но необходимо дать пояснения. Прежде всего убедитесь, что в файле /etc/resolv.conf есть строка:

# ppp temp entry

Если этой строки нет, то в файле не будут модифицироваться строки nameserver, если только какая-нибудь программа типа kppp это не сделает специально. Если такая строка есть, то /etc/resolv.conf будет модифицироваться в зависимости от значения булевой (логической) переменной RESOLV_MODS, которую необходимо задать в файле /etc/sysconfig/network.

Внимание

# ppp temp entry

/etc/resolv.conf

/etc/ppp/ip-up

restart, reload и другие команды

: при ppp-common >= 0.4-alt1 строкив файлепри отсутствии PPP-соединения, поднятого какой-либо программой-«звонилкой», запущенной от администратора системы (пользователь root) — быть! Если это есть, следует убрать, чтобызанимался обновлением записей про DNS в этом файле.

У сервиса network имеется ряд команд:

start - запустить все стационарные интерфейсы. hotplug-интерфейсы будут сконфигурированы при поступлении соответствующего вызова от hotplug.

- запустить все стационарные интерфейсы. hotplug-интерфейсы будут сконфигурированы при поступлении соответствующего вызова от hotplug. startwith <имя профиля> - старт с указанным именем профиля, а не определённым автоматически.

- старт с указанным именем профиля, а не определённым автоматически. stop - остановить все стационарные интерфейсы. hotplug-интерфейсы будут расконфигурированы при поступлении соответствующего вызова от hotplug.

- остановить все стационарные интерфейсы. hotplug-интерфейсы будут расконфигурированы при поступлении соответствующего вызова от hotplug. stopwith <имя профиля> - стоп с указанным именем профиля, а не определённым автоматически.

- стоп с указанным именем профиля, а не определённым автоматически. restart - эквивалентно stop с последующим start , как и в большинстве других сервисов.

- эквивалентно с последующим , как и в большинстве других сервисов. restartwith <имя профиля> - рестарт в контексте указанного профиля, эквивалентно stopwith <имя профиля> и startwith <имя профиля> .

- рестарт в контексте указанного профиля, эквивалентно . switchto <имя профиля> - переключение в указанный профиль, эквивалентно stop и startwith <имя профиля> .

- переключение в указанный профиль, эквивалентно и . reload - семантически обозначает «актуализировать текущую конфигурацию». Для всех сконфигурированных в настоящий момент интерфейсов будет выполнена реконфигурация при наличии конфигурации.

- семантически обозначает «актуализировать текущую конфигурацию». Для всех сконфигурированных в настоящий момент интерфейсов будет выполнена реконфигурация при наличии конфигурации. check - автоматическая проверка конфигурационной базы.

Протоколы конфигурации адресов

С помощью опции BOOTPROTO вы можете управлять тем, как у интерфейса будут появляться адреса и маршруты (это относится только к протоколу IPv4, так как протоколы IPv6 и IPX получают адреса только статически).

static — адреса и маршруты будут взяты из ipv4address и ipv4route .

— адреса и маршруты будут взяты из и . dhcp — интерфейс будет сконфигурирован по DHCP.

— интерфейс будет сконфигурирован по DHCP. ipv4ll — интерфейс будет сконфигурирован с помощью IPv4LL (link-local), ранее известному как ZCIP (zeroconf IP). Это значит, что из сети 169.254.0.0/16 будет подобран ещё не использованный адрес и назначен на интерфейс.

Существует несколько комбинированных способов:

dhcp-static — если конфигурация по DHCP не удалась, конфигурировать методом static.

— если конфигурация по DHCP не удалась, конфигурировать методом static. dhcp-ipv4ll — если конфигурация по DHCP не удалась, конфигурировать методом ipv4ll.

— если конфигурация по DHCP не удалась, конфигурировать методом ipv4ll. dhcp-ipv4ll-static — если конфигурация по DHCP не удалась, конфигурировать методом ipv4ll. Если и это не удалось, конфигурировать методом static.

Устройство /etc/net

Общие сведения

/etc/net — это система конфигурации сети в Linux, т.е. эта система позволяет администратору Linux достаточно просто произвести настройки сети. Если же вы читаете эту страницу, то, вероятно, у вас возникли трудности с её использованием. Для решения возможных проблем полезно знать:

/etc/net интегрирован в ALT Linux Sisyphus в виде пакетов: etcnet - базовые сценарии;

- базовые сценарии; etcnet-full - виртуальный пакет с зависимостями на все пакеты, которые могут использоваться сценариями /etc/net, с указанием их точных версий;

- виртуальный пакет с зависимостями на все пакеты, которые могут использоваться сценариями /etc/net, с указанием их точных версий; etcnetconf - прототип конфигуратора;

- конфигуратора; etcnet-defaults-desktop - умолчания для рабочей станции;

- умолчания для рабочей станции; etcnet-defaults-server - умолчания для сервера; Пакеты etcnet и net-scripts — две конфликтующие реализации «подсистемы конфигурации сети» (network-config-subsystem). При установке etcnet вместо net-scripts (или наоборот) сервис network оказывается выключенным. Это означает, что при загрузке системы сеть не будет сконфигурирована, что можно проверить командой chkconfig --list network . Для быстрого исправления проблемы можно дать команду chkconfig network reset . etcnet НЕ импортирует автоматически настройки net-scripts. Если вы только что установили etcnet, и ваши сетевые интерфейсы всё ещё остаются сконфигурированными (несмотря на уже отсутствующий пакет net-scripts), то вы можете запустить сценарий /etc/net/scripts/initconf . Он попытается проанализировать текущее состояние интерфейсов и выведет вам результат. Никаких файлов при этом записано не будет. Если вам подходит вывод initconf, то запустите его с параметром write и он проделает то же самое, но уже с сохранением конфигурации. Для корректной работы системы в целом необходимо, чтобы содержимое файла /etc/sysconfig/network было корректным. Переменные sysctl в ОС ALT Linux конфигурируются в следующих местах[2]: /etc/sysctl.conf (глобальные системные);

(глобальные системные); /etc/sysconfig/network-scripts/sysctl.conf (общие сетевые в net-scripts);

(общие сетевые в net-scripts); /etc/net/sysctl.conf (общие сетевые в /etc/net);

(общие сетевые в /etc/net); /etc/net/ifaces/*/sysctl.conf* (частные для конкретных интерфейсов или их типов в /etc/net).

Организация опций /etc/net по умолчанию

Методология /etc/net предусматривает несколько шагов наследования опций, первый из которых — загрузка опций по умолчанию. В ранних версиях это происходило из одного файла /etc/net/options , сейчас же в вашем распоряжении есть каталог /etc/net/options.d, из которого будут последовательно прочитаны все файлы.

Иными словами, оригинальный архив etcnet содержит только файл /etc/net/options.d/00-default. Упаковщик etcnet, вместо того, чтобы добавить патч в какой-либо дистрибутив, просто добавляет файл с бОльшим номером, который переопределяет нужные опции.

Ввиду решения различных задач, администратору системы может не подойти содержание дистрибутивного набора. В этом случае администратор может создать файл с ещё более высоким номером и определить настройки умолчания для своей системы. В результате такого подхода:

Уменьшается количество патчей (хотя их свойство "отваливаться" от пакета при его упаковке бывает полезным). Не изменяются файлы с опциями, принадлежащие пакету. Это делает обновление пакета намного более корректным. Можно легко увидеть, какие опции переопределяются на каждом этапе.

Назначение iftab

Начиная с дистрибутивов, основанных на ветках p5 и 5.1, переименование интерфейсов возложено на udev; см. тж. это письмо и #19313 и %changelog ifrename.

Имена сетевых интерфейсов по умолчанию, как правило, содержат их тип (eth, ppp, wifi, ipsec) и индекс: 0 - для первого созданного интерфейса, 1 - для второго и т. д. При этом соответствие автоматически назначенных имён физическим устройствам может не сохраняться.

Эта особенность неудобна, когда машина с Linux имеет более одного интерфейса каждого типа. Типичными примерами являются маршрутизаторы и ноутбуки. В маршрутизаторах, как правило, используются однотипные сетевые карты и при их замене или изменении порядка на PCI-шине соответствие оказывается нарушенным. В ноутбуках используются ethernet и wifi-устройства с горячим подключением, при этом слотов и карт может быть более чем 1. В этом случае пользователь/администратор скорее всего пожелает закрепить за каждой сменной картой её конфигурацию.

/etc/net при конфигурации интерфейса использует то имя, под которым он сконфигурирован, а именно имя каталога, в котором хранятся файлы конфигурации интерфейса.

Для привязки сетевой карты к имени интерфейса в простых случаях можно воспользоваться файлом /etc/iftab, man-страница по формату которого входит в пакет ifrename ( iftab(5) ).

Использование /etc/iftab удобно, поскольку позволяет сохранять традиционные имена интерфейсов (например, eth0), но этот механизм не поддерживает расширенную функциональность /etc/net (в частности, профили /etc/net).

Средством, позволяющим использовать все возможности etcnet , является файл /etc/net/iftab, обрабатываемый не утилитой ifrename , а непосредственно etcnet . Синтаксис этого файла совпадает с синтаксисом /etc/iftab. Ограничением же является невозможность использовать стандартные имена интерфейсом ( ethX , pppX ), так как переименование интерфейсов происходит уже после конфигурации интерфейса ядром. В случае, если вам необходим /etc/net/iftab, имеет смысл переименовать интерфейсы, давая им либо двухзначные номера ( eth00 , eth01 ...), либо осмысленные названия ( isplink , lan ...)

См. письмо про важность /etc/iftab и тж. это письмо про отличия etcnet и сервиса ifrename:

Комментарии к письмам этого треда (с некоторыми пояснениями): 1. «etcnet уже научился менять местами eth0 и eth1?» Освоение этого приема обладает сомнительной пользой. Рекомендуется рассматривать eth0 как временное имя с малым сроком жизни, а для повышения комфорта пользователей Ethernet-интерфейсы предлагается называть eth00, eth01, eth02 etc. 2. «Существование (номинальное) net-scripts вынуждает поддерживать ряд сервисов, которые иначе могли бы быть упразднены» Эти сервисы можно "обезвредить" (отключить) контролем CONFMETHOD из /etc/sysconfig/network. При этом зависимости на пакет etcnet не возникнет, только на network-config-subsystem. Примеры таких пакетов должны быть в Sisyphus. 3. «после приведения в порядок /etc/udev/rules.d/19-udev-ifrename.rules нужности в /etc/net/iftab я не заметил» Важнейшее принципиальное отличие /etc/net/iftab от /etc/iftab — нахождение /etc/net/iftab в специальном пространстве имён. Для него действуют механизмы определения профиля и хоста конфигурации. Это, например, позволит, при необходимости, составить конфигурацию так, что срочный ремонт маршрутизатора сведётся к переносу диска (или массива) из сгоревшего шасси в запасное. Возможны и другие примеры, которые станут невозможными при помещении iftab в /etc и его прямой интерпретации. Конечно, пользователю единственного ноутбука с одним-двумя сетевыми интерфейсами такая практика — полный overkill (т.е. такая практика ему не нужна), но его никто и не заставляет видеть всю подводную часть (т.е. все тонкости работы и настройки). В этом и гибкость. заставляет видеть всю подводную часть (т.е. все тонкости работы и настройки). В этом и гибкость.

Интерфейсы lo, default и unknown

Сразу после установки пакета etcnet в каталоге /etc/net/ifaces (в котором хранятся конфигурации интерфейсов) находятся три каталога:

lo

default

unknown

Интерфейс lo — стандартная "петля" (loopback), которая должна быть во всякой Linux-системе, поэтому конфигурация для него включена по умолчанию. В остальном он ничем не отличается от любого другого интерфейса и конфигурируется точно так же файлами options и ipv4address .

Интерфейс default — это не интерфейс, а специальный каталог, файлы в котором обрабатываются следующим образом:

resolv.conf — если присутствует, то копируется в /etc/resolv.conf .

— если присутствует, то копируется в . options — файл опций, читается после опций по умолчанию.

— файл опций, читается после опций по умолчанию. options-<вид интерфейса> — этот файл содержит опции, специфичные для данного вида интерфейсов. Некоторые из них не обязательны и позволяют использовать особенности данного вида интерфейсов, например, LINKDETECT в options-eth ; другие обязательны, например, HOST в options-bri . Обратите внимание, что эти файлы не рекомендуется редактировать. Если вам нужно задать опцию для интерфейса, то, как правило, это можно сделать в файле options в конфигурационном каталоге данного интерфейса. Это облегчит процесс обновления пакета etcnet.

— этот файл содержит опции, специфичные для данного вида интерфейсов. Некоторые из них не обязательны и позволяют использовать особенности данного вида интерфейсов, например, в ; другие обязательны, например, в . Обратите внимание, что эти файлы не рекомендуется редактировать. Если вам нужно задать опцию для интерфейса, то, как правило, это можно сделать в файле в конфигурационном каталоге данного интерфейса. Это облегчит процесс обновления пакета etcnet. sysctl.conf-<вид интерфейса> — файл с переменными sysctl, которые необходимо изменить. Сейчас единственный такой файл — sysctl.conf-dvb , который отключает return path filter , что всегда нужно в случае асимметричной маршрутизации.

— файл с переменными sysctl, которые необходимо изменить. Сейчас единственный такой файл — , который отключает , что всегда нужно в случае асимметричной маршрутизации. iplink-<вид интерфейса> — файл с командами iplink, специфичными для данного вида.

— файл с командами iplink, специфичными для данного вида. selectprofile — если этот файл исполняемый, то он будет вызван из сценариев ifup/ifdown , setup/shutdown для того, чтобы вернуть на стандартном выводе имя профиля, которое необходимо использовать. Это позволяет автоматически переключать профили в зависимости от каких-либо условий. В поставку включен пример сценария: /etc/net/scripts/contrib/selectprofile .

— если этот файл исполняемый, то он будет вызван из сценариев , для того, чтобы вернуть на стандартном выводе имя профиля, которое необходимо использовать. Это позволяет автоматически переключать профили в зависимости от каких-либо условий. В поставку включен пример сценария: . fw — каталог с настройками сетевого экрана по умолчанию.

Интерфейс unknown — специальная конфигурация, которая будет использована в том случае, когда /etc/net просят сконфигурировать hotplug-интерфейс, для которого не существует каталога конфигурации. Это будет работать только в том случае, если включена опция ALLOW_UNKNOWN .

broadcast address

Периодически возникает вопрос: почему после старта /etc/net при запуске ifconfig можно видеть Bcast:0.0.0.0 , хотя при использовании net-scripts это поле было правильным?

Ответ: net-scripts оперируют адресом, маской, адресом сети и широковещательным адресом, пытаясь определить неизвестные компоненты из известных, а config-ipv4 просто передаёт утилите ip содержимое файла ipv4address , не проверяя его содержание. Важно заметить, что:

Если iproute2 изменит свой синтаксис, то с очень вероятно, что администратору будет необходимо редактировать только конфигурационные файлы.

изменит свой синтаксис, то с очень вероятно, что администратору будет необходимо редактировать только конфигурационные файлы. Не было найдено проблем с «отсутствующим» broadcast address. Он есть в таблице маршрутизации local .

. Администратор всегда может назначить адрес broadcast в файле ipv4address . Это можно сделать с помощью выражения broadcast + [3].

Замечание: В версии 0.8.0 появилась опция AUTO_BROADCAST для автоматического дополнения каждой строки ipv4address .

Ядро 2.6 и "пропадающие" интерфейсы

Иногда возможна ситуация: Если два интерфейса используют один и тот же модуль ядра, и у них определена опция MODULE (то есть скрипты /etc/net сами загружают и выгружают модули), то при опускании (отключении) одного интерфейса пропадает и второй интерфейс.

Такая ситуация почти наверняка возникает при использовании ядра 2.6, особенностью которого являются значения счётчика ссылок (третий столбец вывода lsmod). Когда счетчик оказывается равен нулю (довольно часто), скрипты могут попытаться выгрузить модуль интерфейса, для которого запущен ifdown. И такая выгрузка происходит, несмотря на то, что другой интерфейс, использующий этот же модуль, находится в состоянии UP (т.е. он активен).

Чтобы заблокировать выгрузку модулей, можно использовать булеву переменную NEVER_RMMOD . Возможно, позже это будет происходить автоматически для ядер следующих версий.

Cценарии конфигурации сети и hotplug-интерфейсы

Cценарии конфигурации сети

Существует несколько сценариев конфигурации сети.

Первый и самый простой — выполнение service network start при старте системы или вручную. При этом требуется только сформировать погруппные (потиповые) списки интерфейсов, подлежащих обработке, и последовательно выполнить требуемые действия. Модули ядра при этом загружаются сценариями /etc/net, при этом имена модулей берутся из опции MODULE (в этой опции можно в кавычках перечислить несколько имён и они будут последовательно загружены). Этот метод часто используется на практике и лучше всего подходит для маршрутизаторов. Преимущество метода в том, что вся необходимая информация сконцентрирована в одном месте — каталоге /etc/net . Если опция MODULE не определена, то будет предпринята попытка загрузки по имени интерфейса, подразумевая, что файл /etc/modules.conf правильно заполнен.

Второй сценарий — реакция на событие ifplugd . В предыдущих версиях существовала сложность, так как требовалась синхронная настройка сервиса ifplugd . Сейчас логика работы определена, что выражено в том, что /etc/net взяла управление ifplugd на себя. В части загрузки модуля этот сценарий не отличается от первого.

Третий сценарий — реакция на появление или исчезновение сменного устройства. Для обработки таких событий предназначены сценарии /etc/net/scripts/{ifup,ifdown}-removable , которые вызываются из сценариев пакетов hotplug и pcmcia-cs. Сложность заключается в том, что для сменных PCMCIA-карт вызовы могут дублироваться: для одного и того же события первый раз ifup-removable будет вызван из hotplug, второй — из pcmcia-cs. Кроме того, hotplug также реагирует на загрузку модулей ядра для обычных карт PCI и, более того, включает сценарии, которые пытаются загружать модули самостоятельно. В этом контексте /etc/net получает слишком много вызовов от hotplug и по умолчанию их игнорирует ( USE_HOTPLUG=no ).

hotplug-интерфейсы

Рассмотрим использование hotplug-интерфейсов.

Пусть администратору необходимо настроить действительно сменную карту. После заполнения /etc/iftab или /etc/net/iftab в файле options необходимо будет задать USE_HOTPLUG=yes . После этого при получении события от hotplug /etc/net будет работать в том контексте, что модуль в загрузке и выгрузке не нуждается.

Важно заметить, что такой интерфейс будет пропущен при обычном старте сети, т.к. если он сменный, то единственный достоверный способ узнать, что он присутствует — получить вызов от hotplug. Из факта выполнения service network start совсем не следует, что какой-то один или несколько из сконфигурированных hotplug-интерфейсов сейчас в наличии и требуют конфигурации. Если вы хотите вручную расконфигурировать hotplug-интерфейс до его извлечения, используйте команду ifdown. Для повторной конфигурации вставьте его ещё раз.

Также существует опция USE_PCMCIA . Если события для вашей карты генерирует pcmcia-cs, то вам нужно её включить. Если события генерируются только hotplug, то используйте опцию USE_HOTPLUG .

Проблема стандартных имен интерфейсов (eth0 и др.)

При использовании файла /etc/net/iftab, то есть в случае применения сложных конфигураций, возникает следующая проблема:

При загрузке модулей имена интерфейсов принимают вид eth0, eth1, eth2… Какие именно — в общем случае контролировать нельзя.

Имя eth0 обладает наибольшей вероятностью оказаться занятым.

ifrename не может переименовать интерфейс, если целевое имя уже занято (udev использует ifrename -t , но это не работает после начальной загрузки, см. руководство к ifrename).

С учётом вышеизложенного, если /etc/net/iftab содержит тот же набор имён интерфейсов, что уже имеется после загрузки модулей (то есть eth0 / eth1 и другие «стандартные» названия), то единственный случай, когда etcnet сможет без ошибок обработать такой файл — изначальное соответствие, не требующее переименования.

Таким образом, при использовании /etc/net/iftab имеет смысл давать интерфейсам названия, отличные по виду от тех, что назначает ядро. В простых случаях лучше использовать /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules (/etc/iftab до бранчей p5/5.1).

Расширенные возможности

Несколько IP-адресов или маршрутов на одном интерфейсе

Вы можете помещать произвольное количество IP-адресов в файл ipv4address по одному адресу на каждой строке. То же самое относится к статическим маршрутам и файлу ipv4route .

Обратите внимание, что /etc/net не анализирует содержимое этих файлов, а формирует на основе каждой строки командную строку для утилиты ip. Это означает, что вы можете помещать в этих файлах произвольные поддерживаемые ip опции и они будут обработаны. Например, в файле ipv4route можно поместить строку:

10.0.1.0/24 via 10.0.0.253 metric 50 weight 5 table 100

Зависимости между интерфейсами

У интерфейсов:

vlan

bond

bri

teql

входящих в группу зависимых физических, должна быть определена опция HOST со списком интерфейсов, необходимых для инициализации текущего интерфейса. Если хост-интерфейс не сконфигурирован при поднятии зависимого интерфейса, то это будет исправлено.

Кроме обязательной для определённых интерфейсов опции HOST , может быть задана и необязательная для всех остальных интерфейсов опция REQUIRES . Интерфейсы, перечисленные в этой опции, будут считаться зависимостями текущего интерфейса. Например, по умолчанию попытка сконфигурировать интерфейс А, который зависит от Б и В, приведёт сначала к конфигурации Б и В. Аналогично, при расконфигурации Б или В сначала будет расконфигурирован А.

Зависимость одного интерфейса от другого не всегда формальна. Например, в сценарии ifup-pre одного интерфейса может использоваться команда, которая потребует разрешения DNS-имени, которое может быть разрешено только с помощью resolv.conf , инсталлируемого другим интерфейсом. Или это может быть PPPoE/PPtP-интерфейс, требующий Ethernet-интерфейс для работы.

Для того, чтобы избежать неожиданных сбоев в таких случаях, правильно задавайте опцию REQUIRES .

Пользовательские сценарии post и pre

Существует возможность поместить в каталог конфигурации интерфейса файлы, которые будут выполнены в определённые моменты. Для этого они должны быть исполняемыми и называться следующим образом:

ifup-pre — для выполнения перед конфигурированием интерфейса.

— для выполнения перед конфигурированием интерфейса. ifup-post — для выполнения после конфигурирования интерфейса. Например, можно запустить почтовую систему.

— для выполнения после конфигурирования интерфейса. Например, можно запустить почтовую систему. ifdown-pre — для выполнения перед расконфигурированием интерфейса. Например, можно остановить почтовую систему.

— для выполнения перед расконфигурированием интерфейса. Например, можно остановить почтовую систему. ifdown-post — для выполнения после расконфигурирования интерфейса.

Также в версии до 0.8.0 возможно использовать следующие сценарии (они должны быть исполняемыми):

/etc/net/scripts/ifup-pre-local

/etc/net/scripts/ifup-post-local

/etc/net/scripts/ifdown-pre-local

/etc/net/scripts/ifdown-post-local

Они будут вызваны для каждого интерфейса. Начиная с версии 0.8.0 эти сценарии называются так:

/etc/net/ifup-pre

/etc/net/ifup-post

/etc/net/ifdown-pre

/etc/net/ifdown-post

Семантика сохранена.

Управление канальными параметрами интерфейсов

Если поместить в конфигурационный каталог интерфейса файл iplink , в котором в каждой строке будут записаны команды режима link утилиты ip, то они будут выполнены при конфигурации интерфейса.

Например, если необходимо, чтобы интерфейс net1 имел MAC-адрес aa:bb:cc:dd:ee:ff и MTU 200 байт, то в файл /etc/net/ifaces/net1/iplink нужно поместить следующее:

address aa:bb:cc:dd:ee:ff mtu 200

Обратите внимание, что в этом случае в /etc/net/iftab вам необходимо будет использовать селектор businfo или driver вместо mac .

Управление физическими параметрами интерфейсов

Если поместить в конфигурационный каталог интерфейса файл ethtool , в котором будет строка с параметрами программы ethtool, то она будет выполнена при конфигурации интерфейса.

Например, если есть необходимость, чтобы интерфейс net1 имел скорость 10Мбит/с и авто-согласование скорости было отключено, то в файл /etc/net/ifaces/net1/ethtool нужно поместить следующую строку:

speed 10 autoneg off

Настройка Ethernet-моста

Для настройки Ethernet-моста (далее — моста) есть 2 пути:

Linux bridge Openvswitch

Linux bridge наиболее простая реализация. Если вам не нужно все, что умеет openvswitch , то можно использовать Linux bridge.

Linux bridge

Перед настройкой Ethernet-моста (далее — моста) с помощью etcnet сначала необходимо убедиться, что установлен пакет bridge-utils. Etcnet использует утилиту brctl для настройки моста, и, если утилита не установлена, то при перезапуске системы сеть станет недоступна. Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны. В случае ошибки в конфигурации потребуется физический доступ к серверу. Для страховки, перед перезапуском сервиса network можно открыть ещё одну консоль и запустить там, например, команду: sleep 500 && reboot.

Также имейте ввиду, что если вы подключаетесь по ssh к серверу через bridge-интерфейс (по его ip-адресу), то по умолчанию при опускании любого интерфейса-члена моста Etcnet так же опустит и сам мост (и ваше подключение пропадет). Чтобы избежать этого, установите в файле options того интерфейса, который нужно опускать, переменную IFDOWN_CHILDREN=no . Но учтите, что и включаться в бридж при старте тогда этот интерфейс по умолчанию не будет.

Предположим, требуется настроить Ethernet-мост, пусть он будет называться br0 . Тогда для его настройки необходимо завести каталог /etc/net/ifaces/br0 и создать там файлы со следующими данными:

brctl

stp AUTO on

ipv4address :

192.168.100.200/24

options :

TYPE=bri HOST='eth0 tap0' BOOTPROTO=static

Содержимое файла brctl передаётся утилите brctl. AUTO означает, что скрипт setup-bri самостоятельно определит имя bridge-интерфейса (см. файл /usr/share/doc/etcnet-*/README.bridge). Если же в вашей сети этот мост один и рассылать пакеты протокола STP не нужно, тогда файл brctl с указанной опцией не нужен. По умолчанию STP выключен.

IP-адрес для интерфейса, как обычно, будет взят из ipv4address .

В опции HOST файла options нужно указать те интерфейсы, которые будут входить в мост. Если в него будут входить интерфейсы, которые до этого имели IP-адрес (например, eth0), то этот адрес должен быть удалён (например, можно закомментировать содержимое файла ifaces/eth0/ipv4address).

При старте сети сначала поднимаются интерфейсы, входящие в мост, затем сам мост (автоматически). Для назначения адреса мосту можно также использовать DHCP ( BOOTPROTO=dhcp ). Но при этом важно обратить внимание на параметр forwarding delay (man brctl / setfd), так как интерфейс, подключенный к мосту, не сразу входит в режим передачи пакетов, и это может вызвать dhcp таймаут. Версии etcnet в дистрибутивах ALT Linux Server 4 и Desktop 4.1 (0.9.7-alt0.M40/M41) имеют эту недоработку, которая исправлена только в версии 0.9.9-alt1. Документацию по настройке моста с вопросами и ответами (перевод) можно найти на http://xgu.ru/wiki/Linux_Bridge, а его оригинал доступен на http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/bridge.

Внимание: инструкция на xgu.ru чуть устарела. Команда

$ brctl setfd br0 0

не выключает задержку, а лишь приводит к величине задержки по умолчанию (15 или даже 30 секунд). Можно попробовать задать задержку в 1сек для уменьшения времени инициализации сети.

С пакетом etcnet поставляются примеры конфигурации. Один из них показывает, как из двух ethernet-интерфейсов port0 и port1 можно собрать мост bridge (каталог документации examples/Ethernet-bridge-GRE/).

Безотносительно к etcnet, следует иметь ввиду проблему, связанную с NAT: http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=13079

openvswitch

Как настраивать openvswitch, описано тут.

Настройка VLAN

Для настройки 802.1q VLAN (например, id 4094 на eth1) следует, создав каталог ifaces/eth1.4094, поместить в него файлы со следующим содержимым:

ipv4address :

192.168.100.200/24

options :

TYPE=vlan HOST=eth1 VID=4094 BOOTPROTO=static

Содержимое переменных HOST и VID будет передано утилите vconfig ; использование файла vlantab необязательно (и не рекомендуется по причине невозможности использовать ifup для отдельного интерфейса). Пример конфигурации можно найти в каталоге examples/VLAN-without-vlantab/ документации etcnet.

Следует обратить внимание, что 4094 является верхней допустимой границей идентификатора валидного VLAN, а 4095 используется технически в процессе отбрасывания трафика по неверным VLAN. (следует отметить, что это не ограничение Linux: в стандарте под VID отведено 12 бит)

Для настройки Q-in-Q интерфейса, например, eth1.123.513 (дважды тегированный трафик: внешняя метка -- 123, внутренняя -- 513) следует файл options в каталоге ifaces/eth1.123.513 заполнить следующим образом:

options :

TYPE=vlan HOST=eth1.123 # "родительский" интерфейс; может называться иначе VID=513 VLAN_REORDER_HDR=0 BOOTPROTO=static

Родительский интерфейс должен быть сконфигурирован (можно с или без BOOTPROTO , с или без ipv4address и т.п.).

Таким образом, можно каскадировать интерфейсы "как угодно глубоко" (Q-in-Q-in-Q-in-Q....). Необходимо только учитывать, что длина имени интерфейса ограничена (16-ю символами).

Настройка bonding

Bonding - объединение нескольких физических сетевых интерфейсов в один логический, для достижения отказоустойчивости, увеличения скорости и балансировки нагрузки. Возможны несколько режимов работы и много параметров для настроек, подробнее см. http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/bonding

Для создания агрегированного bond-интерфейса средствами etcnet создаем, как обычно, директорию для интерфейса (например, bond0 ) с options , ipv4address , и прочими необходимыми файлами. В options указываем тип интерфейса bond , перечисляем в переменной HOST родительские интерфейсы, которые будут входить в наш агрегированный интерфейс, указываем в переменной BONDMODE режим (по умолчанию 0), и опции для модуля ядра bonding в BONDOPTIONS .

Так, для создания LACP-агрегированного канала (802.3ad), у нас получится такой options :

TYPE=bond ONBOOT=yes BOOTPROTO=static HOST="eth0 eth1" BONDMODE=4 BONDOPTIONS="miimon=100 lacp_rate=1"

Интерфейсы eth0 и eth1 должны тоже быть описаны в etcnet.

Как правило, для создания агрегированного интерфейса требуется, чтобы входящие в него физические интерфейсы имели одинаковые характеристики - скорость, дуплекс, etc.

Не стоит указывать режим в переменной BONDOPTIONS : попытки изменить какие-то режимоспецифичные параметры до установки правильного режима могут быть отвергнуты. Поэтому, первым делом нужно установить необходимый режим, указав его для этого в BONDMODE .

Информацию о получившемся агрегированном интерфейсе можно посмотреть в /proc/net/bonding/bond0

Настройка tun/tap интерфейса

Etcnet поддерживает простое создание интерфейсов типа tun/tap. Это виртуальный тип интерфейсов для передачи пакетов между ядром и программами, который не передает данных через физические устройства. tun — это интерфейс типа point-to-point, работающий с кадрами IP. tap — интерфейс типа ethernet, работающий с кадрами ethernet.

Потребуется использование утилиты tunctl, находящейся в одноименном пакете. Пусть требуется создать и настроить tun/tap интерфейс, например, с именем tap0. Для этого необходимо:

создать каталог интерфейса:

/etc/net/ifaces/tap0

создать в каталоге интерфейса /etc/net/ifaces/tap0 файл настройки options со следующим содержанием:

TYPE=tuntap TUNTAP_USER=combr



TUNTAP_USER — это аккаунт или цифровой id пользователя, которому будут даны права на использование интерфейса tap0 (устройство /dev/net/tun). Этот параметр будет передан утилите tunctl как аргумент опции -u (см. руководство на tunctl). С версии ядра 2.6.18 произошли изменения в управлении этим типом интерфейсов, потребовавшие обязательного применения tunctl для разрешения доступа обычных пользователей к tap-интерфейсам. В предыдущих версиях любой пользователь, имеющий доступ к /dev/net/tun , мог создать любое количество сетевых интерфейсов с произвольными именами. Начиная с 2.6.18, для создания интерфейса через /dev/net/tun требуется CAP_NET_ADMIN (обычно эту привилегию имеет только root), а обычный пользователь, имеющий доступ к /dev/net/tun , может только использовать уже созданные интерфейсы, к которым разрешён доступ для его uid.

Настройка интерфейса типа OpenVPN

Настройка OpenVPN может быть произведена большим количеством способов и вариантов с разными целями, и достойна отдельной статьи. Здесь, для начала, будет описан вариант openvpn-сервера в режиме bridging. Для этого надо проделать подготовку:

создать ключи англ. HOWTO

(до версии 2.3 утилиты easy-rsa шли в составе дистрибутива openvpn, потом отдельно).

настроить мост (между внутренним физическим интерфейсом и интерфейсом tap, который будет использовать openvpn) "средствами системы".

Далее надо сделать так (скрипты etcnet по умолчанию ожидают это):

создать каталог интерфейса:

/etc/net/ifaces/tap0

создать в каталоге интерфейса /etc/net/ifaces/tap0 файл настройки options со следующим содержанием:

TYPE=ovpn

(необязательно, но желательно указать REQUIRES=<имя ethernet-интерфейса>, с которым будет связан туннель)

Конфигурационный файл для openvpn (из примера в пакете openvpn-docs - такой, как /usr/share/doc/openvpn-docs-2.2.2/sample-config-files/server.conf) надо переделать, удалив параметры, которые etcnet подставляет самостоятельно при запуске:

dev ca cert key persist-key persist-tun

И обязательно добавив параметры, которых по умолчанию в конфиге-примере нет:

tls-server script-security 2

Параметр script-security был введен начиная с версии 2.1_rc9. Поскольку etcnet запускает openvpn так, что в процессе тот запускает скрипт scripts/openvpn.action, который считается "пользовательским", то для этого значение должно быть 2.

скопировать в каталог интерфейса ключи и измененный конфиг-файл openvpn.

Файлы надо переименовать (ключи - после easy-rsa) таким образом:

ключ easy-rsa ключ etcnet-ovpn ca.crt ovpnca server.crt ovpncrt server.key ovpnkey server.conf ovpnoptions





После всего этого можно попробовать запустить интерфейс: ifup tun0 (или весь мост, например ifup br0). Но если, например, openvpn считает ошибочной какую-либо опцию, то он молча выйдет с кодом выхода 1, и скрипт ifup ничего не напишет (в логе так же не будет попытки запуска openvpn). Потребуется отладка (например, можно запустить openvpn вручную без параметра --daemon и со всеми параметрами, которые подставил etcnet).

Настройка и использование IP-туннелей

IP-туннели — средство, позволяющее улучшить IP-сети. Поддерживаются IP-туннели трёх видов:

IPIP

GRE

SIT

Прежде всего следует определить необходимый вид туннеля для решаемой задачи.

Туннели IPIP — самые простые.

Туннели GRE (general incapsulation) обычно используются в маршрутизаторах Cisco. По туннелям этого типа могут передаваться broadcast и multicast пакеты. Кроме того, эти туннели поддерживают контрольные суммы и контроль упорядоченности пакетов. Также GRE-туннели обладают опциональным атрибутом key в виде произвольного 4-байтового числа, который позволяет конфигурировать несколько GRE туннелей между одной парой IP-адресов несущей сети (в отличие от IPIP-туннелей, с которыми это невозможно).

Туннели SIT предназначены для транспортировки пакетов IPv6 через сети IPv4.



Тип туннеля определяется опцией TUNTYPE (ipip, gre, sit) . По умолчанию TUNTYPE=ipip . Кроме типа туннеля для конфигурации всегда требуется адрес удалённого хоста и почти всегда — локальный адрес. Эти адреса определяются опциями TUNREMOTE и TUNLOCAL соответственно. В некоторых случаях локальный адрес можно не указывать. В этом случае опция TUNLOCAL всё равно обязательна, но принимает значение any . Не забудьте назначить туннельному интерфейсу адреса и маршруты в соответствующих файлах.

Пример: Конфигурация GRE-туннеля между 10.0.1.2 и 10.0.2.3 с двумя ключами для исходящих и входящих пакетов, проверкой очерёдности пакетов, TTL 8 и вычислением контрольных сумм. Туннель должен использовать только интерфейс gw1. Пусть имя создаваемого туннеля будет mytunnel .

Тогда необходимо сделать следующие операции:

Создать каталог туннеля: /etc/net/ifaces/mytunnel

Создать в каталоге туннеля файл настроек options : /etc/net/ifaces/mytunnel/options

Отредактировать файл настроек options :

TYPE = iptun TUNTYPE = gre TUNLOCAL = 10.0.1.2 TUNREMOTE = 10.0.2.3 TUNTTL = 8 HOST = gw1 TUNOPTIONS = 'ttl 64 seq ikey 2020 okey 2030 csum'

Про ttl 64 . Если параметр ttl не задан, значение берётся из инкапсулируемого пакета (это надо проверить). В некоторых случаях ttl может получиться слишком мал (например, Quagga формирует OSPF-пакеты с TTL 1).

Стоит помнить, что имена tunl0, gre0 и sit0 являются зарезервированными в iproute2 ("base devices") и имеют особое поведение: http://www.liveinternet.ru/users/stasikos/post71435454/

Настройка IPv6

Отключение IPv6

Вариант 1

Чтобы отключить IPv6 на всех сетевых интерфейсах в работающей системе с загруженным модулем ipv6, нужно изменить значение параметра ядра net.ipv6.conf.all.disable_ipv6, где 'all' подразумевает все интерфейсы, а net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 -- отключение протокола IPv6 только на интерфейсе eth0 и т.д.

sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1

Также можно добавить данную директиву в /etc/sysctl.conf:

echo 'net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1' >> / etc / sysctl.conf sysctl -f

Вариант 2

Добавить параметр в командную строку загрузки ядра. Для GRUB2 нужно изменить параметры загрузки ядра в файле /etc/sysconfig/grub2, изменив переменную GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT или GRUB_CMDLINE_LINUX

... GRUB_CMDLINE_LINUX='failsafe vga=normal ipv6.disable=1' ...

и обновив конфигурационный файл grub

grub-mkconfig -o / boot / grub / grub.cfg

Вариант 3

echo 'options ipv6 disable=1' >> / etc / modprobe.d / options-local.conf

Вступит в силу только после перезагрузки.

Включение IPv6

Во-первых, следует убедиться, что не применяется какой-либо вариант совета из предыдущего пункта.

Во-вторых, следует проверить значение CONFIG_IPV6 в etcnet. Переменная может быть описана в /etc/net/options.d/*, /etc/net/ifaces/default/*, /etc/net/ifaces/*/options. Наибольший приоритет у описания в ifaces/*/options.

Замечание: В etcnet-0.9.10-alt5, в /etc/net/ifaces/default/options содержится CONFIG_IPV6=no

Туннели 6-to-4

Требуется:

ядро с поддержкой IPv6 (CONFIG_IPV6 в /boot/config-*; наличие модуля ipv6);

ядро с поддержкой tun (CONFIG_TUN в /boot/config-*; наличие модуля tun);

доступность узла 192.88.99.1 - через него маршрутизируется трафик в сети IPv6.

Далее в /etc/net/ifaces создаётся каталог с названием, например, tun6to4. В нём создаются файлы:

mtu 1472

# first six octets: ipv6calc --ipv4_to_6to4addr $TUNLOCAL 2002:c000:201::1/16

2000::/3 via ::192.88.99.1 dev tun6to4 metric 1

TYPE=iptun TUNTYPE=sit TUNLOCAL=192.0.2.1 TUNREMOTE=any TUNOPTIONS="ttl 64" DONT_FLUSH=yes CONFIG_IPV6=yes

iplink :ipv6address :ipv6route :options :

Адрес TUNLOCAL в options - имеющийся внешний IPv4, в ipv6address адрес IPv6 выбирается исходя из него же.

В настройках iptables должно быть разрешение на приём пакетов протокола ipv6 на внешний адрес IPv4.

Далее поднимается интерфейс tun6to4, ну и проверяется доступность чего-либо в IPv6.

Туннели 6to4 - это RFC 3964. Miredo - это реализация протокола Teredo, RFC 4380. 6to4 требует наличия внешнего адреса IPv4. Teredo не требует наличия внешнего адреса, и может работать через NAT. Через Teredo не получится получить симметричное соединение, т.е. доступ в IPv6 будет односторонний, на компьютер в общем случае извне подключиться не получится. И Teredo позволяет получить только адрес /32, т.е. для подключения сетей он мало пригоден.

этот раздел скопирован из письма рассылки community (c) Nikolay A. Fetisov 8 сентября 2011 12:03:30

Замечания о настройке VPN-подключения и туннелей

Часто при настройке VPN-подключения (под которыми здесь будут подразумеваться все туннельные подключения, то есть подключения поверх IP) не учитывают, что использование опции pppd ' defaultroute ' маршрут по-умолчанию после подключения будет изменен. При этом, если VPN-сервер находится в другой, отличной от клиента, сети, то после подключения (и изменения маршрута по-умолчанию) VPN-сервер становится недоступным, следовательно, недоступными становятся все внешние адреса, и подключение, как правило, прекращается по тайм-ауту.

Решением, как обычно (и рекомендовано), служит указание отдельного маршрута на VPN-сервер (или его сеть). Для этого необходимо прописать (в примере - для маршрута через eth0) в /etc/net/ifaces/eth0/ipv4route строку вида:

10.0.1.0/24 via 10.0.0.1

В данном примере подразумевается, что VPN-сервер находится в сети 10.0.1.0/24 (например, имеет адрес 10.0.1.1), клиент — в сети 10.0.0.0/24 (и имеет адрес, например, 10.0.0.10), а маршрутизатор имеет адрес 10.0.0.1.

Теперь, при использовании опции ' defaulroute ' для pppd (которая указывает, что необходимо изменить на вновь созданное подключение маршрут по-умолчанию), даже после замены маршрута по-умолчанию новым, сеть 10.0.1.0, в которой в нашем примере и находится VPN-сервер, останется доступной.

Как более точечный вариант (применяется в alterator-net-pptp 0.5.x) можно использовать скрипты ifup-pre и ifdown-post в каталоге конфигурируемого PPP-интерфейса.

Наример:

#!/bin/sh # sample /etc/net/ifaces/ppp0/ifup-pre; replace variables yourself ip route add VPN_SERVER via DEF_GW

#!/bin/sh # sample /etc/net/ifaces/ppp0/ifdown-post; replace variables yourself ip route del VPN_SERVER via DEF_GW

Не забудьте подставить нужные IP-адреса вместо VPN_SERVER и DEF_GW (не сеть, где VPN-сервер, а ее /32 префикс CIDR) и выполнить команду: chmod +x ifup-pre ifdown-post

Настройка и использование IPSec-туннелей

В ОС ALT Linux существует возможность использования статических IPSec-туннелей, которые реализуются модулем ядра ipsec_tunnel, который в свою очередь использует CryptoAPI ядер серии 2.4. Для этих интерфейсов, кроме TUNLOCAL и TUNREMOTE , обязательно требуется ещё параметр TUNSPI . Это уникальный номер туннеля, который должен иметь значение более 0x2000 и быть одинаковым на обоих хостах. Для настройки IPSec-туннелей требуется определение параметров либо шифрования, либо подписи, либо того и другого вместе. Опции CIPHER и DIGEST определяют соответственно алгоритмы и режимы шифрования и подписи, а опции CIPHERFILE и DIGESTFILE — имена файлов в конфигурационном каталоге интерфейса, которые содержат ключи шифрования и подписи. Для форсирования интерфейса, через который будут посылаться туннелированные пакеты, можно использовать опцию HOST .

Сложная маршрутизация (или несколько таблиц маршрутизации)

Под «сложной маршрутизацией» подразумевается наличие нескольких таблиц маршрутизации. Для их использования необходимо сконфигурировать правила ядра. В правилах по умолчанию можно увидеть следующее:

# ip rule show 0: from all lookup local 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default

Для настройки «сложной маршрутизациии» необходимо выполнить следующие операции:

Шаг 1 : Сами таблицы определены в файле /etc/iproute2/rt_tables. Для создания конфигурации «сложной маршрутизации» необходимо вначале «создать» нужные таблицы в этом файле (если вы хотите использовать имена таблиц, а не числа).

Шаг 2 : Необходимо заполнить таблицы. В конфигурационном каталоге интерфейса в файле ipv4route необходимо добавить маршрутные записи, не забывая указать table XX . Важно учитывать, что если строка начинается с режима ip route (add, del, replace, append, change), то по умолчанию будет использован режим DEFAULT_IPV4ROUTE_CMD ( append ).

Шаг 3 : Определить правила в файле ipv4rule . Здесь есть особенности, связанные автоматической заменой/добавлением параметров. Если строка не начинается с операции del или add, то нужный режим будет подставлен автоматически. Это подходит для тех случаев, когда вам при "поднятии" интерфейса необходимо добавить правила, а при "опускании" — удалить. Возможность указывать del или add реализована для обратных случаев: если при "поднятии" интерфейса вам необходимо удалить правила, а при "опускании" — добавить. В этом случае add и del будут в нужный момент автоматически заменены на del и add.

Пример такой конфигурации входит в /etc/net 0.7.12: (каталог документации examples/routing-LARTC-1/)

Простое переключение маршрутов

Пусть имеется eth-интерфейс, который используется постоянно, и настроен маршрут по умолчанию. Часто бывает необходимость настроить второй маршрут по умолчанию через беспроводной интерфейс, но с меньшей метрикой, чем у проводного интерфейса. В этом случае при поднятии WI-FI маршрут по умолчанию «развернется» в нужную сторону.

Например:

Для eth-интерфейса файл настроек /etc/net/ifaces/eth0/ipv4route будет таким:

default via 192.168.3.254 metric 10

а для WI-FI-интерфейса файл настроек /etc/net/ifaces/ath0/ipv4route таким:

default via 192.168.123.1 metric 5

Беспроводный Ethernet (или настройка WI-FI)

Большинство беспроводных интерфейсов сейчас представлено системе как интерфейсы Ethernet. Соответственно беспроводный интерфейс будет иметь TYPE=eth ( #6283 ). Чтобы интерфейс нормально функционировал, необходимо кроме загрузки модуля с параметрами, воспользоваться утилитами iwconfig из пакета wireless-tools или wpa_supplicant из такого же пакета. Вместо того, чтобы запускать их вручную, можно поместить в конфигурационный каталог интерфейса файл iwconfig с командами iwconfig или файл wpa_supplicant.conf с конфигурацией wpa_supplicant. Они будут использованы автоматически.

Пример конфигурации (совместно с ndiswrapper ):

Файл: /etc/net/ifaces/wlan0/options

TYPE=eth MODULE=ndiswrapper NEVER_RMMOD=yes BOOTPROTO=dhcp USE_HOTPLUG=no ONBOOT=no

Файл: /etc/net/ifaces/wlan0/iwconfig

essid default #key bababababa



Еще один пример использования etcnet для настройки беспроводной сети:

Файл: /etc/net/ifaces/wlan0/options

TYPE=eth USE_HOTPLUG=NO BOOTPROTO=static module=ipw2200 WPA_DRIVER=wext

Файл: /etc/net/ifaces/wlan0/iwconfig

essid homenet mode 1 ap 00:11:D8:22:AD:0D channel 3 rate 11M

Файл: /etc/net/ifaces/wlan0/wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 eapol_version=1 ap_scan=1 fast_reauth=1 network={ ssid="homenet" scan_ssid=1 key_mgmt=WPA-PSK psk="this is my mega secret password string to wpa supplicant" }

Если вы хотите воспользоваться WPS:

создайте /etc/net/ifaces/wlan0/wpa_supplicant.conf следующего вида:

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant update_config=1

поднимите беспроводной интерфейс (ifup wlan0) запустите wpa_cli и дайте команды wps_pbc (после этого нужно соответственно нажать кнопку WPS на точке доступа и подождать окончания обмена данными) и save_config (для записи конфигурации в wpa_supplicant.conf ). Или же можно воспользоваться утилитой wpa_gui, отображающей процесс более наглядно.

Пример файла /etc/net/ifaces/wlan0/wpa_supplicant.conf при подключении к сети, использующей протокол WPA2-PSK(AES)

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 eapol_version=1 ap_scan=1 fast_reauth=1 network={ ssid="home-lg" bssid=00:1B:11:87:C7:EA proto=RSN key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP TKIP group=CCMP TKIP psk="this is my mega secret password string to wpa supplicant" priority=2 }

Настройка Infiniband

На сейчас ничем не отличается от настройки Ethernet, специфическая поддержка отсутствует (и для IP-over-IB не требуется). Пример конфигурации для Mellanox:

Файл: /etc/modules

mlx4_ib ib_umad ib_ipoib

Файл: /etc/net/ifaces/ib0/options

TYPE=eth BOOTPROTO=dhcp ONBOOT=yes

Использование автодополнения в sysctl.conf

В конфигурационном каталоге интерфейса может находиться файл sysctl.conf , в котором можно перечислить переменные sysctl(8) . Но переменные могут быть как общесистемными, так и относящимися к интерфейсу. Естественно, запись в sysctl.conf настроек вида net.ipv4.conf.eth0.log_martians = 1 достаточно неудобна, а при переименовании интерфейса велик риск не отредактировать файл sysctl.conf соответствующим образом.

Эта проблема решается следующим способом : производится запись в файл только имени переменной и значение, а система /etc/net сама найдет путь к этой переменной и вызовет sysctl с полным именем.

Пример содержания файла sysctl.conf :

log_martians=1 rp_filter=1

Подключение к Wi-Fi с сертификатом на аппаратном токене

Для беспроводного подключения в корпоративных сетях могут использоваться сертификаты, записанные на аппаратном токене, например, Aladdin eToken. Для настройки такого подключения необходимо использовать /etc/net/ifaces/wlan0/wpa_supplicant.conf.

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=wheel #eapol_version=1 #ap_scan=2 #fast_reauth=1 pkcs11_engine_path=/usr/lib/openssl/engines/engine_pkcs11.so pkcs11_module_path=/usr/lib/libeTPkcs11.so update_config=0 network={ ssid="test" key_mgmt=WPA-EAP pairwise=CCMP TKIP group=CCMP TKIP eap=TLS identity="email@address.ru" engine_id="pkcs11" key_id="xxxxxxxxx" cert_id="xxxxxxxxx" engine=1 }

где key_id и cerd_id взяты из вывода команды

# pkcs11-tool --module /usr/lib/libeTPkcs11.so -O -l

Используются оригинальные ("родные") драйвера Aladdin - pkiclient-5.00.28-0, и пакет openssl-engine_pkcs11-0.1.5-alt1.

Профили конфигурации

Определение профилей

Профиль — именованный вариант конфигурации, в той или иной степени изменяющий базовую конфигурацию системы. Профили могут быть применены, например, для конфигурации ноутбука в разных сетевых окружениях, или при подготовке новой или тестовой конфигурации с возможностью быстрого возврата к старой. Практически профили реализуются следующим образом: для какого-либо из файлов, составляющих общесистемную конфигурацию или конфигурацию интерфейса, создаётся альтернативный вариант, который отличается добавлением в конце названия файла знака # и имени профиля.

Например, пусть единственное отличие между профилями заключается в том, какой модуль ядра будет загружен для интерфейса eth0. В этом случае файл /etc/net/ifaces/eth0/options необходимо скопировать в /etc/net/ifaces/eth0/options#profile1 и изменить значение переменной MODULE в одном из них. Далее при использовании конфигурации по умолчанию будет использован файл options , а при использовании профиля profile1 — файл options#profile1 . Если при этом для назначения интерфейсу имени используется файл /etc/net/iftab, то скорее всего необходимо будет создать соответствующий файл /etc/net/iftab#profile1, так как другой модуль ядра указывает на другой физический интерфейс и исходный файл iftab работать не будет.

Профили могут использоваться также и для отключения каких-то параметров конфигурации. Например, если используется файл ipv4route для установки маршрутов для интерфейса, то можно создать файл нулевого размера ipv4route#profile2 , чтобы при использовании профиля profile2 никаких маршрутов не конфигурировалось.

Выбор профиля при загрузке

Если при загрузке системы ядру был передан параметр netprofile, то его значение будет использовано как имя профиля по умолчанию. Это может быть использовано для создания собственных пунктов меню загрузчиков LILO и GRUB с заранее определённым профилем сетевой конфигурации. Заданный таким образом профиль может быть далее переопределён другими методами. Следует понимать разницу между различными конфигурациями и различными результатами применения одной конфигурации. Например, если в двух разных сетях используется DHCP, то смысла в разных профилях конфигурации нет.

Для загрузчика LILO секции /etc/lilo.conf могут выглядеть следующим образом:

image=/boot/vmlinuz-up label=linux-up home append=" netprofile=home" [...] image=/boot/vmlinuz-up label=linux-up office append=" netprofile=office" [...]

Для приведённого примера необходимо будет создать варианты для файлов, отличающихся в профилях home и office, и можно будет выбирать при загрузке, какой из профилей необходимо использовать. Использование этого метода удобно, если смена сетевого окружения происходит синхронно с загрузкой системы.

Выбор профиля по умолчанию

Если требуется, чтобы определенный профиль конфигурации использовался по умолчанию, то необходимо записать его название в файл /etc/net/profile . Этот метод имеет приоритет над параметром ядра netprofile. Использование такого способа выбора профиля целесообразно, когда переключение между конфигурациями происходит реже, чем перезагрузка системы.

Смена профиля во время работы

Если требуется переконфигурировать сеть без перезагрузки или редактирования файла /etc/net/profile, то следует использовать параметры сервиса network, описанные в разделе restart, reload и другие команды. Этот метод имеет приоритет над профилем по умолчанию и профилем, выбранным при загрузке. Целесообразно его использовать, если смена сетевого окружения происходит чаще, чем перезагрузка системы.

Определение профиля во время конфигурации интерфейса

Если в каталоге конфигурации интерфейса существует исполняемый файл ненулевого размера с именем selectprofile , то этот файл будет выполнен и первое слово первой строки его стандартного вывода использовано как имя профиля, которое должно быть использовано для конфигурации данного интерфейса. Этот метод имеет приоритет над всеми остальными методами. Исходной задачей, требующей такого решения, являлось конфигурирование беспроводного интерфейса в зависимости от доступных точек доступа.

Следует учитывать, что число вызовов файла selectprofile может меняться в зависимости от контекста и время его выполнения может быть различным, поэтому при написании такого файла следует учитывать, что первым параметром будет являться имя текущего сценария. В настоящее время это могут быть ifup*, ifdown*, setup* и shutdown*. Для приведённого выше примера имеет смысл реагировать только на вызовы из ifup или ifup-common.

References