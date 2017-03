Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 12:05, 27 марта 2017

Для отката при помощи APT, например, с Sisyphus на 5.1/branch может пригодиться следующее:

убрать из файлов /etc/apt/sources.list и /etc/apt/sources.list.d/*.list все раскомментированные строчки про Sisyphus; прописать репозитории 5.1/branch (две строчки — для своей архитектуры и noarch); создать файл /etc/apt/preferences следующего вида:

Package: * Pin: release c=classic Pin-Priority: 1001

Теперь можно пробовать apt-get update; apt-get dist-upgrade — но стоит помнить, что откат версий не является обычно тестируемой майнтейнерами операцией.

Внимание: обновлённые вручную из недоступных в sources.list источников пакеты при очередном dist-upgrade будут также DOWNGRADED; если переезд свершился, может иметь смысл отодвинуть /etc/apt/preferences в сторону (комментированию с использованием # либо /* ... */ не подлежит).

Полная информация о предпочтениях (preferences) APT — в man-странице apt_preferences(5)

Откат пакета в системе на примере бранча p7

1. Оставляем в /etc/apt/sources.list только архив p7 на определённую дату [1]

rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/archive/p7/date/2015/05/04/ ваша_архитектура classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/archive/p7/date/2015/05/04/ noarch classic

2. Далее, как описано выше — создаём файл /etc/apt/preferences и выполняем dist-upgrade, либо для конкретного пакета(ов) apt-get install package (package2...)

3. Пакет, который был "откачен" на старую версию, запрещаем обновлять, прописав его в HOLD[2] в /etc/apt/apt.conf, после чего в списке репозиториев возвращаемся на основную ветку бранча.

Откат пакета в системе на Сизифе

Иногда при очередном обновлении из Сизифа выясняется, что нужно откатить обратно какой-то пакет или всё, до определённой даты.

1. Оставляем в /etc/apt/sources.list только архив Сизифа на определённую дату [3][4] :

rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/archive/sisyphus/date/2014/06/08 x86_64 classic rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/archive/sisyphus/date/2014/06/08 noarch classic

2. Далее, как описано выше — создаём файл /etc/apt/preferences и выполняем dist-upgrade, либо конкретный apt-get install package.

Решение проблем

Если конкретно при возвращении на M51 увидите подобную ошибку:

file /lib/mkinitrd/udev/lib/udev/vol_id from install of udev-initramfs-141-alt11 conflicts with file from package util-linux-initramfs-2.16.1-alt3 E: Error while running transaction

то перед apt-get dist-upgrade придётся вручную провести замену этого пакета:

apt-get install udev-initramfs util-linux-initramfs-

Применение EPM

Следующая команда откатит (указанный пакет) до его версии из текущего репозитория:

epm downgrade [пакет]

Реализовано это через изменение /etc/apt/preferences (как описано в начале статьи).