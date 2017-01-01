DisplayLink
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Эдуард (обсуждение | вклад)
м (дополнил сохранение настроек и поправил опечатки)
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<p>Для сохранения настроек нужно создать файл ~/.xprofile и вписать в него необходимые команды.</p>
<p>Для сохранения настроек нужно создать файл ~/.xprofile и вписать в него необходимые команды.</p>
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<p>''~echo -e "xrandr --listproviders\nxrandr --setprovideroutputsource 1 0\nxrandr --output DVI-I-1 --mode 1920x1080 --left-of HDMI1\nxrandr --output HDMI1 --primary" >~/.xprofile''</p>
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<p>''xrandr --output DVI-I-1'' - вывод через дисплей DVI-I-1 (название дисплеев можно посмотреть из вывода команды ''xrandr'')</p>
<p>''xrandr --output DVI-I-1'' - вывод через дисплей DVI-I-1 (название дисплеев можно посмотреть из вывода команды ''xrandr'')</p>
Текущая версия на 09:41, 22 июня 2017
DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Компания в настоящее время разрабатывает драйвера для Ubuntu, Android, Mac OS X, Chrome OS, MS Windows. Исходный код для Linux доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi[1].
Но даже без драйвера DisplayLink, в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отвечает модуль ядра udl.
Проверить наличие модуля можно командой:
~# modinfo udl
Скорей всего, без дополнительных манипуляций работать корректно этот модуль не будет, причина этого - наличие в ядре старой версии модуля ядра udlfb
Наличие модуля:
~# modinfo udlfb
Проверить загружен модуль или нет:
~# lsmod | grep udlfb
Если загружен, выгрузить:
~# modprobe -r udlfb
Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список":
~# echo "blacklist udlfb" | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf
Загрузить модуль udl:
~# modprobe udl
И включить в загруку udl модуль:
~# echo "udl" >/etc/modules-load.d/udl.conf
Далее нужно обновить информацию о модулях ядра: depmod -a
Посмотреть подключенные видеоустройства можно выполнив команду:
~# xrandr --listproviders
Далее нужно найти в списке необходимое устройство и включить его:
~# xrandr --setprovideroutputsource 1 0
если нужно отобразить текущие и возможные настройки мониторов, то нужно ввести команду xrandr без параметров
Для сохранения настроек нужно создать файл ~/.xprofile и вписать в него необходимые команды.
~$ echo -e "xrandr --listproviders\nxrandr --setprovideroutputsource 1 0\nxrandr --output DVI-I-1 --mode 1920x1080 --left-of HDMI1\nxrandr --output HDMI1 --primary" >~/.xprofile
xrandr --output DVI-I-1 - вывод через дисплей DVI-I-1 (название дисплеев можно посмотреть из вывода команды xrandr)
--mode 1920x1080 - режим работы дисплея DVI-I-1
--left-of HDMI1 - дисплей DVI-I-1 расположить слева от HDMI1
xrandr --output HDMI1 --primary - HDMI1 сделать основным