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(Различия между версиями)

Текущая версия на 09:41, 22 июня 2017

DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Компания в настоящее время разрабатывает драйвера для Ubuntu, Android, Mac OS X, Chrome OS, MS Windows. Исходный код для Linux доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi[1].





Но даже без драйвера DisplayLink, в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отвечает модуль ядра udl.

Проверить наличие модуля можно командой:

~# modinfo udl

Скорей всего, без дополнительных манипуляций работать корректно этот модуль не будет, причина этого - наличие в ядре старой версии модуля ядра udlfb

Наличие модуля:

~# modinfo udlfb

Проверить загружен модуль или нет:

~# lsmod | grep udlfb

Если загружен, выгрузить:

~# modprobe -r udlfb

Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список":

~# echo "blacklist udlfb" | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf

Загрузить модуль udl:

~# modprobe udl

И включить в загруку udl модуль:

~# echo "udl" >/etc/modules-load.d/udl.conf

Далее нужно обновить информацию о модулях ядра: depmod -a





Посмотреть подключенные видеоустройства можно выполнив команду:

~# xrandr --listproviders

Далее нужно найти в списке необходимое устройство и включить его:

~# xrandr --setprovideroutputsource 1 0

если нужно отобразить текущие и возможные настройки мониторов, то нужно ввести команду xrandr без параметров





Для сохранения настроек нужно создать файл ~/.xprofile и вписать в него необходимые команды.

~$ echo -e "xrandr --listproviders

xrandr --setprovideroutputsource 1 0

xrandr --output DVI-I-1 --mode 1920x1080 --left-of HDMI1

xrandr --output HDMI1 --primary" >~/.xprofile





xrandr --output DVI-I-1 - вывод через дисплей DVI-I-1 (название дисплеев можно посмотреть из вывода команды xrandr)

--mode 1920x1080 - режим работы дисплея DVI-I-1

--left-of HDMI1 - дисплей DVI-I-1 расположить слева от HDMI1

xrandr --output HDMI1 --primary - HDMI1 сделать основным





