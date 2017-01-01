DisplayLink
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<p>''~# modprobe -r udlfb''</p>
<p>''~# modprobe -r udlfb''</p>
<p>Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список":</p>
<p>Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список":</p>
|-
<p>''~# echo "blacklist
|+
<p>''~# echo "blacklist " | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf''</p>
<p>Загрузить модуль ''udl'':</p>
<p>Загрузить модуль ''udl'':</p>
<p>''~# modprobe udl''</p>
<p>''~# modprobe udl''</p>
<p>И включить в загруку udl модуль:</p>
<p>И включить в загруку udl модуль:</p>
<p>''~# echo "udl" >/etc/modules-load.d/udl.conf''</p>
<p>''~# echo "udl" >/etc/modules-load.d/udl.conf''</p>
|-
<p>Далее нужно обновить информацию о модулях ядра: depmod -a</p>
<p>Далее нужно обновить информацию о модулях ядра: depmod -a</p>
<br>
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Текущая версия на 13:24, 16 января 2017
DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Компания в настоящее время разрабатывает драйвера для Ubuntu, Android, Mac OS X, Chrome OS, MS Windows. Исходный код для Linux доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi[1].
Но даже без драйвера DisplayLink, в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отвечает модуль ядра udl.
Проверить наличие модуля можно командой:
~# modinfo udl
Скорей всего, без дополнительных манипуляций работать корректно этот модуль не будет, причина этого - наличие в ядре старой версии модуля ядра udlfb
Наличие модуля:
~# modinfo udlfb
Проверить загружен модуль или нет:
~# lsmod | grep udlfb
Если загружен, выгрузить:
~# modprobe -r udlfb
Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список":
~# echo "blacklist udlfb" | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf
Загрузить модуль udl:
~# modprobe udl
И включить в загруку udl модуль:
~# echo "udl" >/etc/modules-load.d/udl.conf
Далее нужно обновить информацию о модулях ядра: depmod -a
Посмотреть подключенные видеоустройства можно выполнив команду:
~# xrandr --listproviders
Далее нужно найти в списке необходимое устройство и включить его:
~# xrandr --setprovideroutputsource 1 0