DisplayLink
Материал из ALT Linux Wiki
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<p>Скорей всего, без дополнительных манипуляций работать корректно этот модуль не будет, причина этого - наличие в ядре старой версии модуля ядра ''udlfb''</p>
<p>Скорей всего, без дополнительных манипуляций работать корректно этот модуль не будет, причина этого - наличие в ядре старой версии модуля ядра ''udlfb''</p>
<p>Наличие модуля:</p>
<p>Наличие модуля:</p>
|-
<p>''~# modinfo
|+
<p>''~# modinfo ''</p>
<p>Проверить загружен модуль или нет:</p>
<p>Проверить загружен модуль или нет:</p>
<p>''~# lsmod | grep udlfb''</p>
<p>''~# lsmod | grep udlfb''</p>
<p>Если загружен, выгрузить:</p>
<p>Если загружен, выгрузить:</p>
|-
<p>''~# modprobe -r
|+
<p>''~# modprobe -r ''</p>
<p>Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список":</p>
<p>Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список":</p>
<p>''~# echo "blacklist udl" | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf''</p>
<p>''~# echo "blacklist udl" | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf''</p>
Версия 12:33, 16 января 2017
DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Компания в настоящее время разрабатывает драйвера для Ubuntu, Android, Mac OS X, Chrome OS, MS Windows. Исходный код для Linux доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi[1].
Но даже без драйвера DisplayLink, в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отвечает модуль ядра udl.
Проверить наличие модуля можно командой:
~# modinfo udl
Скорей всего, без дополнительных манипуляций работать корректно этот модуль не будет, причина этого - наличие в ядре старой версии модуля ядра udlfb
Наличие модуля:
~# modinfo udlfb
Проверить загружен модуль или нет:
~# lsmod | grep udlfb
Если загружен, выгрузить:
~# modprobe -r udlfb
Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список":
~# echo "blacklist udl" | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf
Загрузить модуль udl:
~# modprobe udl
И включить в загруку udl модуль:
~# echo "udl" >/etc/modules-load.d/udl.conf
Посмотреть подключенные видеоустройства можно выполнив команду:
~# xrandr --listproviders
Далее нужно найти в списке необходимое устройство и включить его:
~# xrandr --setprovideroutputsource 1 0