DisplayLink
Материал из ALT Linux Wiki
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DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB.
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DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. в настоящее время разрабатывает драйвера для Ubuntu, Android, Mac OS X, Chrome OS, MS Windows. Исходный код доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi<ref>http://support.displaylink.com/</ref>.
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<p>Но даже без DisplayLink, в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отвечает модуль ядра udl.</p>
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<p>Но даже без DisplayLink, в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отвечает модуль ядра udl.</p>
<p>Проверить наличие модуля можно командой:</p>
<p>Проверить наличие модуля можно командой:</p>
<p>''~# modinfo udl''</p>
<p>''~# modinfo udl''</p>
Текущая версия на 08:46, 30 декабря 2016
DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Компания в настоящее время разрабатывает драйвера для Ubuntu, Android, Mac OS X, Chrome OS, MS Windows. Исходный код для Linux доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi[1].
Но даже без драйвера DisplayLink, в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отвечает модуль ядра udl.
Проверить наличие модуля можно командой:
~# modinfo udl
Скорей всего, без дополнительных манипуляций работать корректно этот модуль не будет, причина этого - наличие в ядре старой версии модуля ядра udlfb
Наличие модуля:
~# modinfo udlfd
Проверить загружен модуль или нет:
~# lsmod | grep udlfb
Если загружен, выгрузить:
~# modprobe -r udlfd
Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список":
~# echo "blacklist udl" | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf
Загрузить модуль udl:
~# modprobe udl
И включить в загруку udl модуль:
~# echo "udl" >/etc/modules-load.d/udl.conf
Посмотреть подключенные видеоустройства можно выполнив команду:
~# xrandr --listproviders
Далее нужно найти в списке необходимое устройство и включить его:
~# xrandr --setprovideroutputsource 1 0