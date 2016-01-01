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Версия 08:38, 30 декабря 2016 (править) 87.255.230.229 ← Предыдущая правка Текущая версия на 08:46, 30 декабря 2016 (править) (отменить) 87.255.230.229 Строка 1: Строка 1: - DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Касаемо Linux, компания в настоящее время разрабатывает драйвера для Ubuntu, Android, Mac OS X, Chrome OS, MS Windows. Исходный код доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi<ref>http://support.displaylink.com/</ref>. + DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Компания в настоящее время разрабатывает драйвера для Ubuntu, Android, Mac OS X, Chrome OS, MS Windows. Исходный код для Linux доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi<ref>http://support.displaylink.com/</ref>. <br> <br> <br> <br> - <p>Но даже без DisplayLink, в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отвечает модуль ядра udl.</p> + <p>Но даже без драйвера DisplayLink, в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отвечает модуль ядра udl.</p> <p>Проверить наличие модуля можно командой:</p> <p>Проверить наличие модуля можно командой:</p> <p>''~# modinfo udl''</p> <p>''~# modinfo udl''</p>

Текущая версия на 08:46, 30 декабря 2016

DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Компания в настоящее время разрабатывает драйвера для Ubuntu, Android, Mac OS X, Chrome OS, MS Windows. Исходный код для Linux доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi[1].





Но даже без драйвера DisplayLink, в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отвечает модуль ядра udl.

Проверить наличие модуля можно командой:

~# modinfo udl

Скорей всего, без дополнительных манипуляций работать корректно этот модуль не будет, причина этого - наличие в ядре старой версии модуля ядра udlfb

Наличие модуля:

~# modinfo udlfd

Проверить загружен модуль или нет:

~# lsmod | grep udlfb

Если загружен, выгрузить:

~# modprobe -r udlfd

Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список":

~# echo "blacklist udl" | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf

Загрузить модуль udl:

~# modprobe udl

И включить в загруку udl модуль:

~# echo "udl" >/etc/modules-load.d/udl.conf





Посмотреть подключенные видеоустройства можно выполнив команду:

~# xrandr --listproviders

Далее нужно найти в списке необходимое устройство и включить его:

~# xrandr --setprovideroutputsource 1 0





