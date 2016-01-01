DisplayLink

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Проверить наличие модуля можно командой:
Проверить наличие модуля можно командой:
''~# modinfo udl''
''~# modinfo udl''
 +
Скорей всего, без дополнительных манипуляций работать корректно этот модуль не будет, причина этого старая версия модуля ядра ''udlfb''
 +
Наличие модуля:
 +
''~# modinfo udlfd''
 +
Проверить загружен модуль или нет:
 +
''~# lsmod | grep udlfb''
 +
Если загружен, выгрузить:
 +
''~# modprobe -r udlfd''
 +
Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список":
 +
''~# echo "blacklist udl" | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf''
 +
Загрузить модуль ''udl'':
 +
''~# modprobe udl''
 +
И включить в загруку udl модуль:
 +
''~# echo "udl" >/etc/modules-load.d/udl.conf''
 +
 +
Посмотреть подключенные видеоустройства можно выполнив команду:
 +
''~# xrandr --listproviders''
 +
Далее нужно найти в списке необходимое устройство и включить его:
 +
''~# xrandr --setprovideroutputsource 1 0''
 +
{{примечания}}
{{примечания}}
[[Категория:Драйвера]]
[[Категория:Драйвера]]

Текущая версия на 07:30, 30 декабря 2016

DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Касаемо Linux, компания в настоящее время разрабатывает драйвера только для Ubuntu. Исходный код доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi[1].

Но в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отмечает модуль ядра udl. Проверить наличие модуля можно командой: ~# modinfo udl Скорей всего, без дополнительных манипуляций работать корректно этот модуль не будет, причина этого старая версия модуля ядра udlfb Наличие модуля: ~# modinfo udlfd Проверить загружен модуль или нет: ~# lsmod | grep udlfb Если загружен, выгрузить: ~# modprobe -r udlfd Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список": ~# echo "blacklist udl" | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf Загрузить модуль udl: ~# modprobe udl И включить в загруку udl модуль: ~# echo "udl" >/etc/modules-load.d/udl.conf

Посмотреть подключенные видеоустройства можно выполнив команду: ~# xrandr --listproviders Далее нужно найти в списке необходимое устройство и включить его: ~# xrandr --setprovideroutputsource 1 0


  1. http://support.displaylink.com/
 
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