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Текущая версия на 07:30, 30 декабря 2016

DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Касаемо Linux, компания в настоящее время разрабатывает драйвера только для Ubuntu. Исходный код доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi[1].

Но в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отмечает модуль ядра udl. Проверить наличие модуля можно командой: ~# modinfo udl Скорей всего, без дополнительных манипуляций работать корректно этот модуль не будет, причина этого старая версия модуля ядра udlfb Наличие модуля: ~# modinfo udlfd Проверить загружен модуль или нет: ~# lsmod | grep udlfb Если загружен, выгрузить: ~# modprobe -r udlfd Исключить модуль из загрузки при старте ядра, добавив его в "черный список": ~# echo "blacklist udl" | tee --append /etc/modprobe.d/udlfb.conf Загрузить модуль udl: ~# modprobe udl И включить в загруку udl модуль: ~# echo "udl" >/etc/modules-load.d/udl.conf

Посмотреть подключенные видеоустройства можно выполнив команду: ~# xrandr --listproviders Далее нужно найти в списке необходимое устройство и включить его: ~# xrandr --setprovideroutputsource 1 0



