DisplayLink

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DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Касаемо Linux, компания в настоящее время разрабатывает драйвера только для Ubuntu. Исходный код доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi
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DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Касаемо Linux, компания в настоящее время разрабатывает драйвера только для Ubuntu. Исходный код доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi<ref>http://support.displaylink.com/</ref>.
Но в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отмечает модуль ядра udl.
Но в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отмечает модуль ядра udl.
Проверить наличие модуля можно командой:
Проверить наличие модуля можно командой:
''~# modinfo udl''
''~# modinfo udl''
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{{примечания}}
[[Категория:Драйвера]]
[[Категория:Драйвера]]

Текущая версия на 06:22, 30 декабря 2016

DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Касаемо Linux, компания в настоящее время разрабатывает драйвера только для Ubuntu. Исходный код доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi[1].

Но в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отмечает модуль ядра udl. Проверить наличие модуля можно командой: ~# modinfo udl

  1. http://support.displaylink.com/
 
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