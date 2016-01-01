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Текущая версия на 06:22, 30 декабря 2016

DisplayLink - технология, разработанная одноименной компанией и обеспечивающая передачу видеоизображения по интерфейсу USB. Касаемо Linux, компания в настоящее время разрабатывает драйвера только для Ubuntu. Исходный код доступен по адресу: https://github.com/DisplayLink/evdi[1].

Но в ядре Linux есть поддержка USB видеоустройств. За это отмечает модуль ядра udl. Проверить наличие модуля можно командой: ~# modinfo udl