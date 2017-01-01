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Версия 05:03, 3 февраля 2017 (править) HihinRuslan ← Предыдущая правка Текущая версия на 05:05, 3 февраля 2017 (править) (отменить) HihinRuslan Строка 19: Строка 19: Далее. Одно это не поможет, поскольку монитор будет гаситься ещё одним способом. Чтобы решить и эту проблему надо в файле {{path|/etc/X11/xorg.conf}} в конце секции "ServerLayout" дописать строку — Option "BlankTime" "0". Далее. Одно это не поможет, поскольку монитор будет гаситься ещё одним способом. Чтобы решить и эту проблему надо в файле {{path|/etc/X11/xorg.conf}} в конце секции "ServerLayout" дописать строку — Option "BlankTime" "0". - Если по этому пути такого файла нет, то создать пустой файл в этом месте с именем xorg.conf, или добавить эту секцию в /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf + Если по этому пути такого файла нет, то создать пустой файл в этом месте с именем xorg.conf, + + или добавить эту секцию в /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf В случае если создали пустой файл его содержимое должно быть таким: В случае если создали пустой файл его содержимое должно быть таким: Строка 26: Строка 28: Option "BlankTime" "0" Option "BlankTime" "0" EndSection</pre> EndSection</pre> + + + В случае /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf, имеем: + <pre>Section "Monitor" + Identifier "Monitor0" + Option "DPMS" "false" + EndSection + Section "ServerLayout" + Identifier "ServerLayout0" + Option "BlankTime" "0" + EndSection</pre> + Не забываем, что в конце файла должна быть пустая строка! Не забываем, что в конце файла должна быть пустая строка!

Текущая версия на 05:05, 3 февраля 2017

править] Как отключить DPMS (энергосбережение экрана)

Автор: stranger573

Дата: 1 февраля 2017 года

Ссылка: https://forum.altlinux.org/index.php?topic=38225.msg305315#msg305315

править] Первый способ

Чтобы отключить dpms: в файле /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf в конце секции "Monitor" нужно дописать строку — Option "DPMS" "false".

Секция должна выглядеть примерно так:

Section "Monitor" Identifier "Monitor0" Option "DPMS" "false" EndSection

Причём это лучше сделать даже при наличии файла xorg.conf ибо записанное в этом файле подгружается последним и переопределяет параметры xorg.conf

править] Второй способ

Далее. Одно это не поможет, поскольку монитор будет гаситься ещё одним способом. Чтобы решить и эту проблему надо в файле /etc/X11/xorg.conf в конце секции "ServerLayout" дописать строку — Option "BlankTime" "0".

Если по этому пути такого файла нет, то создать пустой файл в этом месте с именем xorg.conf,

или добавить эту секцию в /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf

В случае если создали пустой файл его содержимое должно быть таким:

Section "ServerLayout" Identifier "ServerLayout0" Option "BlankTime" "0" EndSection



В случае /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf, имеем:

Section "Monitor" Identifier "Monitor0" Option "DPMS" "false" EndSection Section "ServerLayout" Identifier "ServerLayout0" Option "BlankTime" "0" EndSection



Не забываем, что в конце файла должна быть пустая строка! Все указанные действия производим от root. Далее перезагружаемся и проверяем.

Для проверки можно использовать команду в консоли (а вот это уже делается с правами пользователя):

xset q

Если всё сделали правильно, то таймаут для "prefer blanking" должен равняться нулю и присутствовать запись "DPMS is Disabled".

править] Гашение в консоли

Есть ещё гашение экрана в текстовых консолях (тех, что вызываются наподобие Ctrl+Alt+F3). Тут можно сделать от пользователя root в консоли:

setterm -blank 0 -powersave off