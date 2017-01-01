DHCP/Failover

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Текущая версия на 15:30, 2 мая 2017

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править] Введение

В этой статье мы рассмотрим настройку отказоустойчивого DHCP-сервера, состоящего из 2-x серверов с распределением нагрузки. На обоих серверах должна быть установлена одна и та же версия DHCP-сервера, так как разные версию могут реализовывать отказоустойчивость по разному.

Тестовый стенд:

DHCP-Server01 - IP 192.168.135.121 с установленным ISC DHCP server

DHCP-Server02 - IP 192.168.135.122 с установленным ISC DHCP server

192.168.135.50 - 192.168.135.70 диапазон раздаваемых адресов

192.168.135.251 - адрес шлюза

192.168.135.252 - адрес DNS-сервера



править] Настройка

1. Выберите какой из серверов будет главным (Primary), а какой подчиненным(Secondary).

2. Убедитесь, что время между серверами синхронизировано, так как DHCP протокол чувствителен к рассинхронизации времени.

3. Определите какие сети и пулы адресов будут обслуживаться.

4. Добавьте следующие блоки, описывающие отказоустойчивую группу, в файл /etc/dhcp/dhcpd.conf:

Для Primary сервера:



failover peer "failover-partner" { primary; address 192.168.135.121; port 519; peer address 192.168.135.122; peer port 520; max-response-delay 60; max-unacked-updates 10; mclt 3600; split 128; load balance max seconds 3; }

Для Secondary сервера:



failover peer "failover-partner" { secondary; address 192.168.135.122; port 520; peer address 192.168.135.121; peer port 519; max-response-delay 60; max-unacked-updates 10; load balance max seconds 3; }

Внимание! Параметры mclt и split должен быть определены только на primary сервере

5. Добавьте на обоих серверах ссылку на отказоустойчивую группу в каждый пул подсети:

subnet 192.168.135.0 netmask 255.255.255.0 { option routers 192.168.135.251; option subnet-mask 255.255.255.0; option nis-domain "domain.org"; option domain-name "domain.org"; option domain-name-servers 192.168.135.252; default-lease-time 21600; max-lease-time 43200; pool { failover peer "failover-partner"; range 192.168.135.50 192.168.135.70; } }

6. Добавьте на каждом сервере настройки OMAPI и секретный ключ:

omapi-port 7911; omapi-key omapi_key; key omapi_key { algorithm hmac-md5; secret tMvk90x7s+/kCt+6syEMeLlVLUF9+Jg3VNUfMC1JLzz52+VwpMPiGXkA JtEaI9/wgAUQAm6C4Q8Ao9f4UEBOUQ==; }

Для генерации ключа можно воспользоваться утилитой dnssec-keygen, которая поставляется вместе с DNS-сервером BIND:

# dnssec-keygen -a HMAC-MD5 -b 512 -n USER DHCP_OMAPI Kdhcp_omapi.+157+17748 # cat Kdhcp_omapi.+157+17748.key DHCP_OMAPI. IN KEY 0 3 157 tMvk90x7s+/kCt+6syEMeLlVLUF9+Jg3VNUfMC1JLzz52+VwpMPiGXkA JtEaI9/wgAUQAm6C4Q8Ao9f4UEBOUQ==

7. Перезагрузите оба сервера.

8. Проверьте отказоустойчивость поочередно выключая серверы.