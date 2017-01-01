Connector
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(Краткое описание программы Connector)
Текущая версия на 09:41, 21 июня 2017
Connector - инструмент системного администратора для осуществления удаленного доступа к компьютерам с различными операционными системами с использованием распространенных типов подключения - таких как RDP, VNC, NX, XDMCP, SSH, SFTP и технологий Citrix и VMware. C помощью Connector также есть возможность подключения к web-ресурсам.
Возможности программы:
- все необходимые программы удаленного доступа собраны в одной программе, нет необходимости искать нужную;
- есть возможность как быстрого подключения, так и с определенными параметрами;
- GUI-интерфейс для работы с программой FreeRDP (удаленный доступ по протоколу RDP);
- сохранение кнопки быстрого подключения в любое место компьютера;
- ведение списка сохраненных подключений;
- ведение логов, как самой программы, так и каждого подключения;
Программа написана на Python с использованием GTK3+. Connector является программой, реализующей интерфейс для пользователя к предустановленным программам для запуска их с введенными параметрами. Такими программами являются FreeRDP, TigerVNC, Remmina, Citrix Receiver (ICAclient), VMware Horizon Client.
Пакет connector присутствует как в Sisyphus, так и в последней стабильной ветке обновлений p8.
Полная вики по программе здесь