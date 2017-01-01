Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 07:36, 30 мая 2017

Вид Cinnamon в ALT Linux по умолчанию

править] Что такое Cinnamon?

Из Википедии:

Cinnamon (рус. Корица) — это среда рабочего стола, являющаяся ответвлением от кодовой базы GNOME Shell. Основное направление разработки — предоставление пользователю более привычной традиционной среды в стиле GNOME 2, удобной пользователям настольных ПК и ноутбуков, без недостатков GNOME 3 и Unity. Изначально разрабатывался командой программистов Linux Mint.

править] Дистрибутивы с Cinnamon

Cinnamon используется в:

стартовых наборах, основанных на стабильной ветке и предназначенных для опытных пользователей

регулярных сборках, основанных на нестабильном репозитории разработки Sisyphus

править] Установка и запуск Cinnamon

править] Пакеты

В данный момент сборки для ALT Linux доступны только в репозиториях Sisyphus и стабильных ветках, начиная с p7/t7. Для удобной установки предусмотрено несколько виртуальных пакетов:



cinnamon-minimal — минимальный набор пакетов, необходимых для запуска Cinnamon. Использовать его не рекомендуется, поскольку он обеспечивает лишь минимальную функциональность.

— минимальный набор пакетов, необходимых для запуска Cinnamon. Использовать его не рекомендуется, поскольку он обеспечивает лишь минимальную функциональность. cinnamon-default — рекомендуемый способ установки. Содержит все необходимое для полноценной работы Cinnamon.

— рекомендуемый способ установки. Содержит все необходимое для полноценной работы Cinnamon. cinnamon-regular — метапакет, используемый для создания регулярных сборок LiveCD. Помимо пакетов, необходимых для работы Cinnamon, содержит набор приложений, востребованных для ежедневного использования, например, браузер, текстовый редактор и т. д.

Для установки Cinnamon на свой компьютер достаточно набрать следующую команду от имени root:

apt-get install cinnamon-default

Этот виртуальный пакет вытянет по зависимостям все необходимые пакеты. После установки графическое окружение будет готово к работе.

править] Запуск

Для запуска среды выберите в используемом DM (kdm, gdm и т.д.) сессию Cinnamon или Cinnamon 2D. Cinnamon — это версия, использующая 3D-ускорение, которая должна использоваться в большинстве случаев. Cinnamon 2D отключает использование 3D-ускорения; эта сессия должна использоваться только в случае, если имеются проблемы с видеодрайвером.

править] Версии Cinnamon в репозиториях

В репозиториях p7/t7 собран Cinnamon версии 2.0, в p8 и sisyphus по состоянию на осень 2016 — 3.0.

править] Настройка Cinnamon

Для настройки среды Cinnamon используется утилита cinnamon-settings. Дополнительные панели для настройки доступны в пакете cinnamon-control-center, после установки которого в cinnamon-settings появятся новые пункты. Отметим, что в последних версиях Cinnamon в sisyphus и бранчах настройка раскладок клавиатуры может осуществляться штатными средствами, то есть через cinnamon-settings («Региональные настройки»->"Раскладки клавиатуры").