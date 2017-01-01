Cinnamon

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Установка Cinnamon)
(Установка и запуск Cinnamon==)
 
Строка 9: Строка 9:
*[[Regular#download|регулярных сборках]], основанных на нестабильном репозитории разработки [[Sisyphus]]
*[[Regular#download|регулярных сборках]], основанных на нестабильном репозитории разработки [[Sisyphus]]
-
==Установка и запуск Cinnamon====
+
==Установка и запуск Cinnamon==
===Пакеты===
===Пакеты===

Текущая версия на 07:36, 30 мая 2017

Вид Cinnamon в ALT Linux по умолчанию

Содержание

[править] Что такое Cinnamon?

Из Википедии:
Cinnamon (рус. Корица) — это среда рабочего стола, являющаяся ответвлением от кодовой базы GNOME Shell. Основное направление разработки — предоставление пользователю более привычной традиционной среды в стиле GNOME 2, удобной пользователям настольных ПК и ноутбуков, без недостатков GNOME 3 и Unity. Изначально разрабатывался командой программистов Linux Mint.

[править] Дистрибутивы с Cinnamon

Cinnamon используется в:

[править] Установка и запуск Cinnamon

[править] Пакеты

В данный момент сборки для ALT Linux доступны только в репозиториях Sisyphus и стабильных ветках, начиная с p7/t7. Для удобной установки предусмотрено несколько виртуальных пакетов:

  • cinnamon-minimal — минимальный набор пакетов, необходимых для запуска Cinnamon. Использовать его не рекомендуется, поскольку он обеспечивает лишь минимальную функциональность.
  • cinnamon-default — рекомендуемый способ установки. Содержит все необходимое для полноценной работы Cinnamon.
  • cinnamon-regular — метапакет, используемый для создания регулярных сборок LiveCD. Помимо пакетов, необходимых для работы Cinnamon, содержит набор приложений, востребованных для ежедневного использования, например, браузер, текстовый редактор и т. д.

Для установки Cinnamon на свой компьютер достаточно набрать следующую команду от имени root: 

 apt-get install cinnamon-default

Этот виртуальный пакет вытянет по зависимостям все необходимые пакеты. После установки графическое окружение будет готово к работе.

[править] Запуск

Для запуска среды выберите в используемом DM (kdm, gdm и т.д.) сессию Cinnamon или Cinnamon 2D. Cinnamon — это версия, использующая 3D-ускорение, которая должна использоваться в большинстве случаев. Cinnamon 2D отключает использование 3D-ускорения; эта сессия должна использоваться только в случае, если имеются проблемы с видеодрайвером.

[править] Версии Cinnamon в репозиториях

В репозиториях p7/t7 собран Cinnamon версии 2.0, в p8 и sisyphus по состоянию на осень 2016 — 3.0.

[править] Настройка Cinnamon

Для настройки среды Cinnamon используется утилита cinnamon-settings. Дополнительные панели для настройки доступны в пакете cinnamon-control-center, после установки которого в cinnamon-settings появятся новые пункты. Отметим, что в последних версиях Cinnamon в sisyphus и бранчах настройка раскладок клавиатуры может осуществляться штатными средствами, то есть через cinnamon-settings («Региональные настройки»->"Раскладки клавиатуры").

[править] Полезные ссылки

Desktop Environments

Cinnamon • Enlightenment • GNOME • GNUstep (DE) • IceWM • KDE • LXDE • LXQt • MATE • Openbox • Starterkits • TDE • WindowMaker • Xfce • Категория:LXDE • Темы оформления

 
 
Личные инструменты