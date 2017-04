Changes/devel

Материал из ALT Linux Wiki

Данная статья периодически обновляется.

Замечания об изменениях в Sisyphus для разработки

Здесь собираются важные новости по изменениям, существенным для разработчиков; пользователям Sisyphus стоит обратить внимание на эту страницу.

Пожалуйста, если вносите предупреждения заранее, то потом либо убирайте их, либо конкретизируйте проблему. Извещения «месяц назад надо было бояться» бесполезны.

Архив: 2005—2008 и 2008—2011.

2017

Апрель

Alterator переехал на guile22, есть новости: [1][2][3][4][5].

Март

В связи с применением в gear zstd по умолчанию при сборке не в sisyphus программам gear* следует передать опцию --gzip или же указать её посредством git config:

git config --add gear.compress --gzip # в текущем репозитории git config --global --add gear.compress --gzip # для всех репозиториев по умолчанию

Характерная ошибка: hsh-rebuild: pkg.tar does not look like source package.

Январь

В Сизиф отправились gcc 6.3.1 и binutils 2.27.0.

2015

Декабрь

man/info-страницы при сборке пакетов теперь упаковываются xz; просьба для универсальной обработки расширений пользоваться в %files строчками вроде:

%_man1dir/%name.1*

Касательно FTBFS по GnuTLS (использование устаревших функций).

Ноябрь