Changes/devel

Материал из ALT Linux Wiki

Changes (Различия между версиями)

Текущая версия на 19:58, 13 января 2017

Данная статья периодически обновляется.

Последнее обновление

15:58 13 января 2017





править] Замечания об изменениях в Sisyphus для разработки

Здесь собираются важные новости по изменениям, существенным для разработчиков; пользователям Sisyphus стоит обратить внимание на эту страницу.

Пожалуйста, если вносите предупреждения заранее, то потом либо убирайте их, либо конкретизируйте проблему. Извещения «месяц назад надо было бояться» бесполезны.

Архив: 2005—2008 и 2008—2011.

править] 2017

править] Январь

В Сизиф отправились gcc 6.3.1 и binutils 2.27.0.

править] 2015

править] Декабрь

man/info-страницы при сборке пакетов теперь упаковываются xz; просьба для универсальной обработки расширений пользоваться в %files строчками вроде:

%_man1dir/%name.1*

Касательно FTBFS по GnuTLS (использование устаревших функций).

править] Ноябрь