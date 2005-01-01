Changes/devel

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м (Декабрь: man.xz)
м (2017: gcc6)
 
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Архив: [[changes/archive/devel|2005—2008]] и [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel-announce/ 2008—2011].
Архив: [[changes/archive/devel|2005—2008]] и [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel-announce/ 2008—2011].
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== 2017 ==
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=== Январь ===
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В Сизиф [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2017-January/202232.html отправились] gcc 6.3.1 и binutils 2.27.0.
== 2015 ==
== 2015 ==

Текущая версия на 19:58, 13 января 2017

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Данная статья периодически обновляется.
Последнее обновление
15:58 13 января 2017


Содержание

[править] Замечания об изменениях в Sisyphus для разработки

Здесь собираются важные новости по изменениям, существенным для разработчиков; пользователям Sisyphus стоит обратить внимание на эту страницу.

Пожалуйста, если вносите предупреждения заранее, то потом либо убирайте их, либо конкретизируйте проблему. Извещения «месяц назад надо было бояться» бесполезны.

Архив: 2005—2008 и 2008—2011.

[править] 2017

[править] Январь

В Сизиф отправились gcc 6.3.1 и binutils 2.27.0.

[править] 2015

[править] Декабрь

man/info-страницы при сборке пакетов теперь упаковываются xz; просьба для универсальной обработки расширений пользоваться в %files строчками вроде: 

%_man1dir/%name.1*

Касательно FTBFS по GnuTLS (использование устаревших функций).

[править] Ноябрь

makeinfo покидает базовую сборочную среду; потребуется добавить BuildRequires: makeinfo либо BuildRequires: texinfo (если не хватит ещё и texi2dvi). Для части пакетов будет NMU.

 
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