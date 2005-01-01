Changes/devel
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м (→Декабрь: man.xz)
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м (→2017: gcc6)
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Архив: [[changes/archive/devel|2005—2008]] и [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel-announce/ 2008—2011].
Архив: [[changes/archive/devel|2005—2008]] и [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel-announce/ 2008—2011].
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== 2015 ==
== 2015 ==
Текущая версия на 19:58, 13 января 2017
Содержание
[править] Замечания об изменениях в Sisyphus для разработки
Здесь собираются важные новости по изменениям, существенным для разработчиков; пользователям Sisyphus стоит обратить внимание на эту страницу.
Пожалуйста, если вносите предупреждения заранее, то потом либо убирайте их, либо конкретизируйте проблему. Извещения «месяц назад надо было бояться» бесполезны.
[править] 2017
[править] Январь
В Сизиф отправились gcc 6.3.1 и binutils 2.27.0.
[править] 2015
[править] Декабрь
man/info-страницы при сборке пакетов теперь упаковываются xz; просьба для универсальной обработки расширений пользоваться в %files строчками вроде:
%_man1dir/%name.1*
Касательно FTBFS по GnuTLS (использование устаревших функций).
[править] Ноябрь
makeinfo покидает базовую сборочную среду; потребуется добавить BuildRequires: makeinfo либо BuildRequires: texinfo (если не хватит ещё и texi2dvi). Для части пакетов будет NMU.