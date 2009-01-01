buildreq
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м (+buildreq-src (спасибо antohami@ за напоминание ссылкой в devel@))
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м (→Особенности использования: -u по умолчанию)
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Для трассировки упоминаний файла/пакета во время работы <tt>buildreq</tt> (например, для определения того, почему какой-то пакет оказывается в сборочных зависимостях) можно пользоваться ключами <tt>--trace-file=FILE</tt> и <tt>--trace-package=PACKAGE</tt>.
Для трассировки упоминаний файла/пакета во время работы <tt>buildreq</tt> (например, для определения того, почему какой-то пакет оказывается в сборочных зависимостях) можно пользоваться ключами <tt>--trace-file=FILE</tt> и <tt>--trace-package=PACKAGE</tt>.
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Для сохранения неоптимизированных (полных) сборочных зависимостей комментарием в спек-файле можно использовать {{cmd|buildreq -u}}.
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Для сохранения неоптимизированных (полных) сборочных зависимостей комментарием в спек-файле можно использовать {{cmd|buildreq -u}} .
== Известные ограничения ==
== Известные ограничения ==
Текущая версия на 09:54, 2 января 2017
buildreq — утилита для автоматизированного поиска сборочных зависимостей пакетов. Находится в пакете rpm-utils.
Использование:
$ buildreq example.spec
Содержание
[править] Принцип действия
buildreq производит почти такую же работу, как и при обычной сборке пакета. В процессе сборки программы он отслеживает (с помощью strace(1)) все используемые пакеты и по окончанию сборки добавляет в спек тег BuildRequires с отслеженными сборочными зависимостями.
buildreq не обладает искусственным интеллектом, и поэтому может ошибаться в «большую» сторону, добавляя в зависимости ненужные пакеты (результатом работы являются достаточные, но не необходимые пакеты). При этом вследствие производимой оптимизации графа зависимостей со временем условие достаточности может нарушаться, тогда приходится повторно запускать buildreq и отслеживать, не пропало ли что нужное.
Обратите внимание: buildreq помогает зафиксировать нужные сборочные зависимости, когда они уже найдены, установлены в сборочную среду, и сборка проходит успешно.
[править] Особенности использования
Добавленный buildreq тэг BuildRequires (опознаётся по непосредственно предшествующему комментарию «Automatically added by buildreq») затирается при следующих запусках buildreq. Равносильный тэг BuildPreReq не трогается — этим можно пользоваться в своих целях.
По умолчанию отслеживаются лишь зависимости для стадий %prep и %build. Это можно изменить ключом -b, указывающим стадию, после которой надо остановиться. Так, -bi указывает, что отслеживать надо стадии %prep, %build и %install.
Для трассировки упоминаний файла/пакета во время работы buildreq (например, для определения того, почему какой-то пакет оказывается в сборочных зависимостях) можно пользоваться ключами --trace-file=FILE и --trace-package=PACKAGE.
Для сохранения неоптимизированных (полных) сборочных зависимостей комментарием в спек-файле можно использовать buildreq -u (включено по умолчанию с 0.9.13-alt1 для документирования удаляемых из графа зависимостей на случай его изменения в последующем).
[править] Известные ограничения
[править] .d-директории
Пакеты, использующие .d-директории для расширения своей функциональности, могут столкнуться с проблемой избыточных зависимостей — buildreq «захватит» все пакеты, добавляющие файлы в .d-директорию (/etc/profile.d/mc.sh, к примеру, добавил бы зависимость на mc для всех пакетов вообще, поскольку соответствующий файл загружается при запуске shell).
Для предотвращения этой ситуации в buildreq предусмотрены списки исключений, находящиеся в директории /etc/buildreqs/files/ignore.d. Пакету, предоставляющему .d-директорию, следует включить эту директорию в список исключений для buildreq.
В тех случаях, когда из пакета используется только файл, попадающий под игнорируемую маску (например, файл макросов в /etc/rpm/macros.d/), в игнорируемый файл необходимо добавить какой-нибудь код, который «трогает» (stat(2), access(2), open(2), execve(2)) другой, неигнорируемый, файл из того же пакета. Таким образом пакет войдёт в список зависимостей.
Пример workaround’а можно посмотреть в файле /etc/rpm/macros.d/alternatives, в макросе %_altdir.
[править] Заметки на манжетах
Нужно понимать, что сборочные зависимости BuildRequires в некоторых отношениях принципиально отличаются от установочных зависимостей Requires. Сборочные зависимости можно указывать какие угодно, лишь бы зафиксировать сборочную среду и чтобы пакет собирался. А установочные зависимости — это более тонкая материя: они, как правило, должны быть виртуальными, и их, как правило, не следует непосредственно указывать (вручную) вообще. Потому что сборочные зависимости относительно изолированы и независимы друг от друга, то есть по отношению к ним не предъявляется глобальных требований согласованности. А по отношению к установочным зависимостям глобальные требования согласованности гораздо сильнее.
Это можно понимать так. При сборке каждого пакета разворачивается отдельная сборочная среда (чрут); и при сборке, например, двух пакетов обычно нет требований согласованности их сборочных чрутов. А при установке требования согласованности есть всегда; изолированной среды для установки не бывает.
[править] Лицензия
GPLv2 or later.
[править] Исходный код
[править] См. тж.
- buildreq-src (пакет perl-RPM-Source-Dependency-Analyzer)