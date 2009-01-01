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Текущая версия на 09:54, 2 января 2017

buildreq — утилита для автоматизированного поиска сборочных зависимостей пакетов. Находится в пакете rpm-utils .

Использование:

$ buildreq example.spec

править] Принцип действия

buildreq производит почти такую же работу, как и при обычной сборке пакета. В процессе сборки программы он отслеживает (с помощью strace(1) ) все используемые пакеты и по окончанию сборки добавляет в спек тег BuildRequires с отслеженными сборочными зависимостями.

buildreq не обладает искусственным интеллектом, и поэтому может ошибаться в «большую» сторону, добавляя в зависимости ненужные пакеты (результатом работы являются достаточные, но не необходимые пакеты). При этом вследствие производимой оптимизации графа зависимостей со временем условие достаточности может нарушаться, тогда приходится повторно запускать buildreq и отслеживать, не пропало ли что нужное.

Обратите внимание: buildreq помогает зафиксировать нужные сборочные зависимости, когда они уже найдены, установлены в сборочную среду, и сборка проходит успешно.

править] Особенности использования

Добавленный buildreq тэг BuildRequires (опознаётся по непосредственно предшествующему комментарию «Automatically added by buildreq») затирается при следующих запусках buildreq . Равносильный тэг BuildPreReq не трогается — этим можно пользоваться в своих целях.

По умолчанию отслеживаются лишь зависимости для стадий %prep и %build . Это можно изменить ключом -b , указывающим стадию, после которой надо остановиться. Так, -bi указывает, что отслеживать надо стадии %prep , %build и %install .

Для трассировки упоминаний файла/пакета во время работы buildreq (например, для определения того, почему какой-то пакет оказывается в сборочных зависимостях) можно пользоваться ключами --trace-file=FILE и --trace-package=PACKAGE .

Для сохранения неоптимизированных (полных) сборочных зависимостей комментарием в спек-файле можно использовать buildreq -u (включено по умолчанию с 0.9.13-alt1 для документирования удаляемых из графа зависимостей на случай его изменения в последующем).

править] Известные ограничения

Пакеты, использующие .d -директории для расширения своей функциональности, могут столкнуться с проблемой избыточных зависимостей — buildreq «захватит» все пакеты, добавляющие файлы в .d -директорию ( /etc/profile.d/mc.sh , к примеру, добавил бы зависимость на mc для всех пакетов вообще, поскольку соответствующий файл загружается при запуске shell).

Для предотвращения этой ситуации в buildreq предусмотрены списки исключений, находящиеся в директории /etc/buildreqs/files/ignore.d . Пакету, предоставляющему .d -директорию, следует включить эту директорию в список исключений для buildreq .

В тех случаях, когда из пакета используется только файл, попадающий под игнорируемую маску (например, файл макросов в /etc/rpm/macros.d/ ), в игнорируемый файл необходимо добавить какой-нибудь код, который «трогает» ( stat(2) , access(2) , open(2) , execve(2) ) другой, неигнорируемый, файл из того же пакета. Таким образом пакет войдёт в список зависимостей.

Пример workaround’а можно посмотреть в файле /etc/rpm/macros.d/alternatives , в макросе %_altdir .

Нужно понимать, что сборочные зависимости BuildRequires в некоторых отношениях принципиально отличаются от установочных зависимостей Requires. Сборочные зависимости можно указывать какие угодно, лишь бы зафиксировать сборочную среду и чтобы пакет собирался. А установочные зависимости — это более тонкая материя: они, как правило, должны быть виртуальными, и их, как правило, не следует непосредственно указывать (вручную) вообще. Потому что сборочные зависимости относительно изолированы и независимы друг от друга, то есть по отношению к ним не предъявляется глобальных требований согласованности. А по отношению к установочным зависимостям глобальные требования согласованности гораздо сильнее.

Это можно понимать так. При сборке каждого пакета разворачивается отдельная сборочная среда (чрут); и при сборке, например, двух пакетов обычно нет требований согласованности их сборочных чрутов. А при установке требования согласованности есть всегда; изолированной среды для установки не бывает.

править] Лицензия

GPLv2 or later.

править] Исходный код

rpm-utils.git