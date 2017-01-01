BricsCAD
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Сайт: https://www.bricsys.com
Сайт: https://www.bricsys.com
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== Установка ==
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== Установка ==
1. Скачиваем бесплатную 30-дневную ознакомительную версия BricsCAD с https://www.bricsys.com/common/download.jsp
1. Скачиваем бесплатную 30-дневную ознакомительную версия BricsCAD с https://www.bricsys.com/common/download.jsp
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rpm -Uvh BricsCAD-V17.1.20-2-ru_RU.x86_64.rpm --nodeps
rpm -Uvh BricsCAD-V17.1.20-2-ru_RU.x86_64.rpm --nodeps
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[[Категория:Enterprise Software]]
[[Категория:Enterprise Software]]
Текущая версия на 10:01, 26 июня 2017
BricsCAD — коммерческая САПР, разрабатываемая бельгийской компанией Bricsys. Возможности: 2D/3D, поддержка формата dwg.
Сайт: https://www.bricsys.com
[править] Установка по-старому
1. Скачиваем бесплатную 30-дневную ознакомительную версия BricsCAD с https://www.bricsys.com/common/download.jsp
2. Установите необходимое:
apt-get install libstdc++6 libexpat fontconfig libcups libuuid libgtk+2 libGLU libICE libSM gtk2-theme-clearlooks libpng12 libcurl
3. Устанавливаем без учёта паразитарной зависимости:
rpm -Uvh BricsCAD-V17.1.20-2-ru_RU.x86_64.rpm --nodeps
[править] Установка
С версии gtk2-theme-clearlooks-2.20.2-alt3
apt-get install BricsCAD-V17.1.20-2-ru_RU.x86_64.rpm