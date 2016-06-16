Branches/p8

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Версия 12:24, 20 января 2017 (править) MichaelShigorin м ← Предыдущая правка Текущая версия на 11:52, 25 апреля 2017 (править) (отменить) MichaelShigorin м Строка 3: Строка 3: = Выпуск = = Выпуск = - 14 -го апреля 2016 -го года объявлено об отделении бранча p8 от Сизифа. + 14 апреля 2016 года объявлено об отделении бранча p8 от Сизифа. [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-April/201252.html Письмо о начале бранчевания Восьмой Платформы] [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-April/201252.html Письмо о начале бранчевания Восьмой Платформы] Строка 11: Строка 11: 16 июня 2016 года 16 июня 2016 года - = = Поддержка = = + = Поддержка = <div style="border-left:3px solid #2590B7;border-right:3px solid #2590B7;padding:7px;margin-top: 7px;margin-bottom: 7px;background-color:#E0EEF3;">В части обновлений по безопасности поддержка репозитория будет закончена '''16 декабря 2019''' года, но не ранее полугода после выпуска следующей платформы (p9). Сроки поддержки продуктов на основе Восьмой платформы могут быть иными.</div> <div style="border-left:3px solid #2590B7;border-right:3px solid #2590B7;padding:7px;margin-top: 7px;margin-bottom: 7px;background-color:#E0EEF3;">В части обновлений по безопасности поддержка репозитория будет закончена '''16 декабря 2019''' года, но не ранее полугода после выпуска следующей платформы (p9). Сроки поддержки продуктов на основе Восьмой платформы могут быть иными.</div> <div id="repos"></div> <div id="repos"></div> - = = Репозитории = = + = Репозитории = Для 32-разрядных систем: Для 32-разрядных систем: Строка 28: Строка 28: <pre>rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64-i586 classic</pre> <pre>rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64-i586 classic</pre> <div id="mirrors"></div> <div id="mirrors"></div> - = = Зеркала = = + = Зеркала = - * ftp :// ftp . heanet . ie / mirrors/ftp. altlinux .org /p8/branch + * '''http :// mirror . yandex . ru /altlinux/p8/branch ''' - * ftp :// mirror . yandex . ru /altlinux/p8/branch + * http :// ftp . heanet . ie / mirrors/ftp. altlinux .org /p8/branch - * ftp ://linux4u.jinr.ru/pub/ALTLinux/p8/branch + * http ://linux4u.jinr.ru/pub/ALTLinux/p8/branch - * ftp ://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/altlinux/p8/branch + * http ://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/altlinux/p8/branch + <div id="upgrade"></div> + = Переход на Восьмую платформу = + {{main|update/p8}} <div id="updates"></div> <div id="updates"></div> - = = Обновление пакетов Восьмой платформы = = + = Обновление пакетов Восьмой платформы = Пакеты в p8 попадают следующими способами: Пакеты в p8 попадают следующими способами: Строка 46: Строка 49: {{Note|<!--* Для сборки в p8 необязательно (но желательно), чтобы пакет был собран в t8/branch--> {{Note|<!--* Для сборки в p8 необязательно (но желательно), чтобы пакет был собран в t8/branch--> - * Суффикс версии пакета : '''.M80P.N''', т.е. пакет версии 1 должен иметь суффикс '''.M80P.1'''}} + * Суффикс версии пакета : '''.M80P.N''', т.е. пакет версии 1 [[Backports Policy| должен ]] иметь суффикс '''.M80P.1'''}} Репозиторий для обновления публикуется раз в сутки примерно к 8:00 по московскому времени. Репозиторий для обновления публикуется раз в сутки примерно к 8:00 по московскому времени.

Текущая версия на 11:52, 25 апреля 2017

Восьмая платформа.

править] Выпуск

14 апреля 2016 года объявлено об отделении бранча p8 от Сизифа.

Письмо о начале бранчевания Восьмой Платформы

править] Выпуск репозитория

16 июня 2016 года

править] Поддержка

В части обновлений по безопасности поддержка репозитория будет закончена 16 декабря 2019 года, но не ранее полугода после выпуска следующей платформы (p9). Сроки поддержки продуктов на основе Восьмой платформы могут быть иными.

править] Репозитории

Для 32-разрядных систем:

rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/i586 classic rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/noarch classic

Для 64-разрядных систем:

rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64 classic rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/noarch classic

Для запуска 32-разрядных приложений на 64-разрядных системах:

rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64-i586 classic

править] Зеркала

править] Переход на Восьмую платформу

Основная статья: update/p8

править] Обновление пакетов Восьмой платформы

Пакеты в p8 попадают следующими способами:

копирование из Sisyphus сборка под p8 cas@ approve заданий мейнтейнеров по их просьбе в p8

При сборке пакета в ветку p8 сборочное задание должно быть одобрено ответственным за выпуск. В данный момент в этой роли выступает руководитель Отдела технической поддержки и администирования ООО «Базальт СПО» Андрей Черепанов <cas ats altlinux dots org>. Для получения одобрения необходимо сообщить ему номер задания.

Примечание: Суффикс версии пакета : .M80P.N, т.е. пакет версии 1 должен иметь суффикс .M80P.1



Репозиторий для обновления публикуется раз в сутки примерно к 8:00 по московскому времени.

править] Предложения пользователей