Branches/p8

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Версия 09:15, 19 июня 2016 (править) 176.120.12.3 ← Предыдущая правка Текущая версия на 12:24, 20 января 2017 (править) (отменить) MichaelShigorin м Строка 6: Строка 6: [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-April/201252.html Письмо о начале бранчевания Восьмой Платформы] [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-April/201252.html Письмо о начале бранчевания Восьмой Платформы] - + <div id="support"></div> == Выпуск репозитория == == Выпуск репозитория == Строка 14: Строка 14: <div style="border-left:3px solid #2590B7;border-right:3px solid #2590B7;padding:7px;margin-top: 7px;margin-bottom: 7px;background-color:#E0EEF3;">В части обновлений по безопасности поддержка репозитория будет закончена '''16 декабря 2019''' года, но не ранее полугода после выпуска следующей платформы (p9). Сроки поддержки продуктов на основе Восьмой платформы могут быть иными.</div> <div style="border-left:3px solid #2590B7;border-right:3px solid #2590B7;padding:7px;margin-top: 7px;margin-bottom: 7px;background-color:#E0EEF3;">В части обновлений по безопасности поддержка репозитория будет закончена '''16 декабря 2019''' года, но не ранее полугода после выпуска следующей платформы (p9). Сроки поддержки продуктов на основе Восьмой платформы могут быть иными.</div> - + <div id="repos"></div> == Репозитории == == Репозитории == Строка 27: Строка 27: Для [[Biarch|запуска 32-разрядных приложений на 64-разрядных системах]]: Для [[Biarch|запуска 32-разрядных приложений на 64-разрядных системах]]: <pre>rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64-i586 classic</pre> <pre>rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64-i586 classic</pre> - + <div id="mirrors"></div> == Зеркала == == Зеркала == Строка 34: Строка 34: * ftp://linux4u.jinr.ru/pub/ALTLinux/p8/branch * ftp://linux4u.jinr.ru/pub/ALTLinux/p8/branch * ftp://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/altlinux/p8/branch * ftp://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/altlinux/p8/branch - + <div id="updates"></div> == Обновление пакетов Восьмой платформы == == Обновление пакетов Восьмой платформы ==

Текущая версия на 12:24, 20 января 2017

Восьмая платформа.

править] Выпуск

14-го апреля 2016-го года объявлено об отделении бранча p8 от Сизифа.

Письмо о начале бранчевания Восьмой Платформы

править] Выпуск репозитория

16 июня 2016 года

править] Поддержка

В части обновлений по безопасности поддержка репозитория будет закончена 16 декабря 2019 года, но не ранее полугода после выпуска следующей платформы (p9). Сроки поддержки продуктов на основе Восьмой платформы могут быть иными.

править] Репозитории

Для 32-разрядных систем:

rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/i586 classic rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/noarch classic

Для 64-разрядных систем:

rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64 classic rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/noarch classic

Для запуска 32-разрядных приложений на 64-разрядных системах:

rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64-i586 classic

править] Зеркала

править] Обновление пакетов Восьмой платформы

Пакеты в p8 попадают следующими способами:

копирование из Sisyphus сборка под p8 cas@ approve заданий мейнтейнеров по их просьбе в p8

При сборке пакета в ветку p8 сборочное задание должно быть одобрено ответственным за выпуск. В данный момент в этой роли выступает руководитель Отдела технической поддержки и администирования ООО «Базальт СПО» Андрей Черепанов <cas ats altlinux dots org>. Для получения одобрения необходимо сообщить ему номер задания.

Примечание: Суффикс версии пакета : .M80P.N, т.е. пакет версии 1 должен иметь суффикс .M80P.1



Репозиторий для обновления публикуется раз в сутки примерно к 8:00 по московскому времени.

править] Предложения пользователей