Branches/c7
Материал из ALT Linux Wiki
< Branches(Различия между версиями)
АндрейЧерепанов (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «Репозиторий для Альт Линукс СПТ 7.0. '''Внимание!''' Установка пакетов из этого репозитория м...»)
(Новая страница: «Репозиторий для Альт Линукс СПТ 7.0. '''Внимание!''' Установка пакетов из этого репозитория м...»)
Текущая версия на 09:12, 17 апреля 2017
Репозиторий для Альт Линукс СПТ 7.0.
Внимание! Установка пакетов из этого репозитория может вызвать проблемы при аттестации установленной сертифицированной системы.
[править] Поддержка
Гарантированный срок поддержки основных компонентов по безопасности — 3 года, до 22 марта 2020 года, программной платформы — 5 лет, до 22 марта 2022 года.
[править] Репозитории
Для 32-разрядных систем:
rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch i586 classic rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch noarch classic
Для 64-разрядных систем:
rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch x86_64 classic rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch noarch classic
[править] Суффикс пакетов с7
- Суффикс версии пакета: .M70C.1