Branches/c7

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Branches (Различия между версиями)

Текущая версия на 09:12, 17 апреля 2017

Репозиторий для Альт Линукс СПТ 7.0.

Внимание! Установка пакетов из этого репозитория может вызвать проблемы при аттестации установленной сертифицированной системы.

править] Поддержка

Гарантированный срок поддержки основных компонентов по безопасности — 3 года, до 22 марта 2020 года, программной платформы — 5 лет, до 22 марта 2022 года.

править] Репозитории

Для 32-разрядных систем:

rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch i586 classic rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch noarch classic

Для 64-разрядных систем:

rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch x86_64 classic rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch noarch classic

править] Суффикс пакетов с7

Суффикс версии пакета: .M70C.1



