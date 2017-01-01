Branches/c7

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АндрейЧерепанов (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «Репозиторий для Альт Линукс СПТ 7.0. '''Внимание!''' Установка пакетов из этого репозитория м...»)

Текущая версия на 09:12, 17 апреля 2017

Репозиторий для Альт Линукс СПТ 7.0.

Внимание! Установка пакетов из этого репозитория может вызвать проблемы при аттестации установленной сертифицированной системы.

[править] Поддержка

Гарантированный срок поддержки основных компонентов по безопасности — 3 года, до 22 марта 2020 года, программной платформы — 5 лет, до 22 марта 2022 года.

[править] Репозитории

Для 32-разрядных систем: 

rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch i586 classic
rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch noarch classic

Для 64-разрядных систем: 

rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch x86_64 classic
rpm [cert6] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c7/branch noarch classic

[править] Суффикс пакетов с7

  • Суффикс версии пакета: .M70C.1


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