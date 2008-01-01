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(Различия между версиями)

Текущая версия на 09:45, 26 апреля 2017

Стабильные ветки репозитория пакетов ALT Linux ("бранчи") создаются на основе нестабильного репозитория Sisyphus с целью разделения разработческого и эксплуатационного темпов изменений путём отпочковывания и стабилизации.

На основе стабильных веток разрабатываются дистрибутивы ALT Linux, из них же и обновляются.

Как правило, годится такой вид ( BRANCH — имя ветки, ARCH — i586 либо x86_64; может быть добавлен третий репозиторий при необходимости установки 32-битных пакетов на 64-битную систему):

rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/$BRANCH/branch $ARCH classic rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/$BRANCH/branch noarch classic

Внимание! не добавляйте в конфигурацию сразу несколько бранчей, это склонно приводить к путанице.

править] Нестабильные репозитории

Sisyphus — основной репозиторий разработчиков, нередко имеющих дело с ещё не стабильными версиями программ;

Autoports — дополнительные репозитории; представляют собой собрание последних версий пакетов из Сизифа, собранных роботом под соответствующие бранчи.

править] Поддерживаемые ветки

править] Архив

Дистрибутивы с версиями ниже 3.0 выпускались без предварительного создания стабильной ветки. Вместо этого Sisyphus замораживался на время релиза.

Репозитории остаются публично доступными и после окончания поддержки.