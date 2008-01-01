Branches

Материал из ALT Linux Wiki

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м (Поддерживаемые ветки: добавил ссылку на workstation, поправил версию Образования)
(Нестабильные репозитории)
 
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* [[Branches/Sisyphus|Sisyphus]] — основной репозиторий разработчиков, нередко имеющих дело с ещё не стабильными версиями программ;
* [[Branches/Sisyphus|Sisyphus]] — основной репозиторий разработчиков, нередко имеющих дело с ещё не стабильными версиями программ;
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* [[Autoports]] — дополнительные репозитории к [[Autoports/5.1|p5/5.1]] и [[Autoports/t6|t6]]; представляют собой собрание последних версий пакетов из Сизифа, собранных роботом под соответствующие бранчи.
+
* [[Autoports]] — дополнительные репозитории; представляют собой собрание последних версий пакетов из Сизифа, собранных роботом под соответствующие бранчи.
== Поддерживаемые ветки ==
== Поддерживаемые ветки ==

Текущая версия на 09:45, 26 апреля 2017

Стабильные ветки репозитория пакетов ALT Linux ("бранчи") создаются на основе нестабильного репозитория Sisyphus с целью разделения разработческого и эксплуатационного темпов изменений путём отпочковывания и стабилизации.

На основе стабильных веток разрабатываются дистрибутивы ALT Linux, из них же и обновляются.

Содержание

[править] /etc/apt/sources.list

Как правило, годится такой вид (BRANCH — имя ветки, ARCH — i586 либо x86_64; может быть добавлен третий репозиторий при необходимости установки 32-битных пакетов на 64-битную систему): 

rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/$BRANCH/branch $ARCH classic
rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/$BRANCH/branch noarch classic
Внимание! не добавляйте в конфигурацию сразу несколько бранчей, это склонно приводить к путанице.

[править] Нестабильные репозитории

  • Sisyphus — основной репозиторий разработчиков, нередко имеющих дело с ещё не стабильными версиями программ;
  • Autoports — дополнительные репозитории; представляют собой собрание последних версий пакетов из Сизифа, собранных роботом под соответствующие бранчи.

[править] Поддерживаемые ветки

Название Дата создания Окончание поддержки Выпущенные дистрибутивы
Branch p8 июнь 2016 16 декабря 2019 года Альт Сервер 8.0, Альт Рабочая станция 8, Альт Образование 8, Альт Рабочая станция К 8
Branch c6 декабрь 2010 18 апреля 2016 года (планируется продление, в настоящее время на инспекционном контроле) Альт Линукс СПТ 6.0
Branch c7 март 2017 22 марта 2020 года Альт Линукс СПТ 7.0

[править] Архив

Дистрибутивы с версиями ниже 3.0 выпускались без предварительного создания стабильной ветки. Вместо этого Sisyphus замораживался на время релиза.

Репозитории остаются публично доступными и после окончания поддержки.

[править] Политика выпуска

Branches

Autoimports • Autoimports/Sisyphus • Autoimports/p7 • Autoimports/p8 • Autoports • Autoports/5.1 • Autoports/p7 • Autoports/p8 • Autoports/t6 • Backports • Branches • Branches/3.0 • Branches/3.1 • Branches/4.0 • Branches/4.1 • Branches/5.0 • Branches/5.1 • Branches/FreezePolicy • Branches/Release • Branches/Sisyphus • Branches/c6 • Branches/c7 • Branches/p5 • Branches/p6 • Branches/p7 • Branches/t6 • Branches/t7 • Downgrade • IPv6 TODO • Starterkits • Starterkits/p7 • Systemd Status P7 • Update/p6 • Update/p7 • Update/p8 • Восьмая платформа • Категория:Distributions • Категория:Releases • Категория:Версия 2.2 • Категория:Версия 2.3 • Категория:Версия 2.4 • Категория:Версия 3.0 • Категория:Версия 4.0 • Категория:Версия 4.1 • Категория:Версия 5.0 • Категория:Ветвь 5.1 • Категория:Платформа 5.0 • Обновление ОС • План выпуска бранча p7 • Предложение по доработке rpminstall • Седьмая платформа ALT Linux • Точечные обновления пакетов из p7 на p6

 
 
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