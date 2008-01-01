Branches
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
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м (→Поддерживаемые ветки: добавил ссылку на workstation, поправил версию Образования)
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(→Нестабильные репозитории)
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* [[Branches/Sisyphus|Sisyphus]] — основной репозиторий разработчиков, нередко имеющих дело с ещё не стабильными версиями программ;
* [[Branches/Sisyphus|Sisyphus]] — основной репозиторий разработчиков, нередко имеющих дело с ещё не стабильными версиями программ;
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* [[Autoports]] — дополнительные репозитории
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* [[Autoports]] — дополнительные репозитории; представляют собой собрание последних версий пакетов из Сизифа, собранных роботом под соответствующие бранчи.
== Поддерживаемые ветки ==
== Поддерживаемые ветки ==
Текущая версия на 09:45, 26 апреля 2017
Стабильные ветки репозитория пакетов ALT Linux ("бранчи") создаются на основе нестабильного репозитория Sisyphus с целью разделения разработческого и эксплуатационного темпов изменений путём отпочковывания и стабилизации.
На основе стабильных веток разрабатываются дистрибутивы ALT Linux, из них же и обновляются.
Содержание
[править] /etc/apt/sources.list
Как правило, годится такой вид (BRANCH — имя ветки, ARCH — i586 либо x86_64; может быть добавлен третий репозиторий при необходимости установки 32-битных пакетов на 64-битную систему):
rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/$BRANCH/branch $ARCH classic rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/$BRANCH/branch noarch classic
Внимание! не добавляйте в конфигурацию сразу несколько бранчей, это склонно приводить к путанице.
[править] Нестабильные репозитории
- Sisyphus — основной репозиторий разработчиков, нередко имеющих дело с ещё не стабильными версиями программ;
- Autoports — дополнительные репозитории; представляют собой собрание последних версий пакетов из Сизифа, собранных роботом под соответствующие бранчи.
[править] Поддерживаемые ветки
|Название
|Дата создания
|Окончание поддержки
|Выпущенные дистрибутивы
|Branch p8
|июнь 2016
|16 декабря 2019 года
|Альт Сервер 8.0, Альт Рабочая станция 8, Альт Образование 8, Альт Рабочая станция К 8
|Branch c6
|декабрь 2010
|18 апреля 2016 года (планируется продление, в настоящее время на инспекционном контроле)
|Альт Линукс СПТ 6.0
|Branch c7
|март 2017
|22 марта 2020 года
|Альт Линукс СПТ 7.0
[править] Архив
- Branch p7 — апрель 2013, поддерживался до 30 августа 2015 года (выпущены Альт Линукс 7.0 Кентавр, Альт Линукс 7.0 KDesktop, Simply Linux 7.0)
- Branch t7 — октябрь 2013 (community branch, параллельный p7) неофициальные сборки: enp@
- Branch p6 — май 2011, поддерживался до 30 августа 2013 года (выпущены Альт Линукс 6.0 Кентавр, ALTLinux 6.0 KDesktop, Simply Linux 6.0, Информика 6.0 Школьный)
- Branch t6 — май 2011 (community branch, параллельный p6)
- Branch 5.1 — 2009, осень (community branch, параллельный p5)
- Branch p5 — 2009, осень (выпущены дистрибутивы 5.0 Ковчег, 5.0 Школьный, 5.0 Desktop KDE и Simply Linux)
- Branch 5.0 — 2008, осень (выпуск дистрибутивов отменён)
- Branch 4.1 — 2008, весна (закрыта)
- Branch 4.0 — 2007, весна (закрыта)
- Branch 3.1 — 2006, осень (отменена)
- Branch 3.0 — 2005, осень (закрыта)
Дистрибутивы с версиями ниже 3.0 выпускались без предварительного создания стабильной ветки. Вместо этого Sisyphus замораживался на время релиза.
Репозитории остаются публично доступными и после окончания поддержки.