Branches

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
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(Поддерживаемые ветки)
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!Окончание поддержки
!Окончание поддержки
!Выпущенные дистрибутивы
!Выпущенные дистрибутивы
-
|-
 
-
|colspan="4"|<big>'''Поддержка осуществляется'''</big>
 
|-
|-
|[[Branches/p8|Branch p8]]
|[[Branches/p8|Branch p8]]
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|'''22 марта 2020 года'''
|'''22 марта 2020 года'''
|Альт Линукс СПТ 7.0
|Альт Линукс СПТ 7.0
-
|-
 
-
|colspan="4"|<big>'''Поддержка закончена'''</big>
 
-
|-
 
-
|[[Branches/t7|Branch t7]]
 
-
|октябрь 2013
 
-
|<small>(community branch, параллельный [[Branches/p7|p7]])</small>
 
-
|неофициальные сборки: [http://enp.itx.ru/linux/alt/t7/iso/ enp@]
 
-
|-
 
-
|[[Branches/p7|Branch p7]]
 
-
|апрель 2013
 
-
|'''30 августа 2015 года'''
 
-
|[[Альт Линукс 7.0 Кентавр]], [[Альт Линукс 7.0 KDesktop]], [[Simply Linux 7.0]]
 
-
|-
 
-
|[[Branches/p6|Branch p6]]
 
-
|май 2011
 
-
|'''30 августа 2013 года'''
 
-
|[[Альт Линукс 6.0 Кентавр]], [[ALTLinux 6.0 KDesktop]], [[Simply]] Linux 6.0, [[Альт Линукс 6.0 Школьный|Информика 6.0 Школьный]]
 
-
|-
 
-
|[[Branches/t6|Branch t6]]
 
-
|май 2011
 
-
|<small>(community branch, параллельный [[Branches/p6|p6]])</small>
 
-
|неофициальные сборки: [http://ftp.linux.kiev.ua/pub/Linux/ALT/people/mike/iso/mkimage-profiles/ mike@], [http://enp.itx.ru/linux/alt/t6/iso/ enp@]
 
|}
|}
== Архив ==
== Архив ==
<!-- == Предыдущая стабильная ветка == -->
<!-- == Предыдущая стабильная ветка == -->
 +
* [[Branches/p7|Branch p7]] ­— апрель 2013, поддерживался до 30 августа 2015 года (выпущены [[Альт Линукс 7.0 Кентавр]], [[Альт Линукс 7.0 KDesktop]], [[Simply Linux 7.0]])
 +
* [[Branches/t7|Branch t7]] — октябрь 2013 (community branch, параллельный [[Branches/p7|p7]]) неофициальные сборки: [http://enp.itx.ru/linux/alt/t7/iso/ enp@]
 +
* [[Branches/p6|Branch p6]] — май 2011, поддерживался до 30 августа 2013 года (выпущены [[Альт Линукс 6.0 Кентавр]], [[ALTLinux 6.0 KDesktop]], [[Simply]] Linux 6.0, [[Альт Линукс 6.0 Школьный|Информика 6.0 Школьный]])
 +
* [[Branches/t6|Branch t6]] — май 2011 (community branch, параллельный [[Branches/p6|p6]])
* [[Branches/5.1|Branch 5.1]] — 2009, осень (community branch, параллельный [[Branches/p5|p5]])
* [[Branches/5.1|Branch 5.1]] — 2009, осень (community branch, параллельный [[Branches/p5|p5]])
* [[Branches/p5|Branch p5]] — 2009, осень (выпущены дистрибутивы [[Альт Линукс 5.0 Ковчег|5.0 Ковчег]], [[Альт Линукс 5.0 Школьный|5.0 Школьный]], 5.0 Desktop KDE и [http://slinux.ru Simply Linux])
* [[Branches/p5|Branch p5]] — 2009, осень (выпущены дистрибутивы [[Альт Линукс 5.0 Ковчег|5.0 Ковчег]], [[Альт Линукс 5.0 Школьный|5.0 Школьный]], 5.0 Desktop KDE и [http://slinux.ru Simply Linux])

Версия 09:20, 17 апреля 2017

Стабильные ветки репозитория пакетов ALT Linux ("бранчи") создаются на основе нестабильного репозитория Sisyphus с целью разделения разработческого и эксплуатационного темпов изменений путём отпочковывания и стабилизации.

На основе стабильных веток разрабатываются дистрибутивы ALT Linux, из них же и обновляются.

Содержание

/etc/apt/sources.list

Как правило, годится такой вид (BRANCH — имя ветки, ARCH — i586 либо x86_64; может быть добавлен третий репозиторий при необходимости установки 32-битных пакетов на 64-битную систему): 

rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/$BRANCH/branch $ARCH classic
rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/$BRANCH/branch noarch classic
Внимание! не добавляйте в конфигурацию сразу несколько бранчей, это склонно приводить к путанице.

Нестабильные репозитории

  • Sisyphus — основной репозиторий разработчиков, нередко имеющих дело с ещё не стабильными версиями программ;
  • Autoports — дополнительные репозитории к p5/5.1 и t6; представляют собой собрание последних версий пакетов из Сизифа, собранных роботом под соответствующие бранчи.

Поддерживаемые ветки

Название Дата создания Окончание поддержки Выпущенные дистрибутивы
Branch p8 июнь 2016 16 декабря 2019 года Альт Сервер 8.0, Альт Рабочая станция 8.0, Альт Образование 8.0
Branch c6 декабрь 2010 18 апреля 2016 года Альт Линукс СПТ 6.0
Branch c7 март 2017 22 марта 2020 года Альт Линукс СПТ 7.0

Архив

Дистрибутивы с версиями ниже 3.0 выпускались без предварительного создания стабильной ветки. Вместо этого Sisyphus замораживался на время релиза.

Репозитории остаются публично доступными и после окончания поддержки.

Политика выпуска

Branches

Autoimports • Autoimports/Sisyphus • Autoimports/p7 • Autoimports/p8 • Autoports • Autoports/5.1 • Autoports/p7 • Autoports/p8 • Autoports/t6 • Backports • Branches • Branches/3.0 • Branches/3.1 • Branches/4.0 • Branches/4.1 • Branches/5.0 • Branches/5.1 • Branches/FreezePolicy • Branches/Release • Branches/Sisyphus • Branches/c6 • Branches/c7 • Branches/p5 • Branches/p6 • Branches/p7 • Branches/t6 • Branches/t7 • Downgrade • IPv6 TODO • Starterkits • Starterkits/p7 • Systemd Status P7 • Update/p6 • Update/p7 • Update/p8 • Восьмая платформа • Категория:Distributions • Категория:Releases • Категория:Версия 2.2 • Категория:Версия 2.3 • Категория:Версия 2.4 • Категория:Версия 3.0 • Категория:Версия 4.0 • Категория:Версия 4.1 • Категория:Версия 5.0 • Категория:Ветвь 5.1 • Категория:Платформа 5.0 • Обновление ОС • План выпуска бранча p7 • Предложение по доработке rpminstall • Седьмая платформа ALT Linux • Точечные обновления пакетов из p7 на p6

 
 
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