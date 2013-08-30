Branches
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
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(→Поддерживаемые ветки)
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(→Поддерживаемые ветки)
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!Окончание поддержки
!Окончание поддержки
!Выпущенные дистрибутивы
!Выпущенные дистрибутивы
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|[[Branches/p8|Branch p8]]
|[[Branches/p8|Branch p8]]
|июнь 2016
|июнь 2016
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|'''16 декабря 2019'''
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|'''16 декабря 2019 '''
|Альт Сервер 8.0, Альт Рабочая станция 8.0, [[Образование/8|Альт Образование 8.0]]
|Альт Сервер 8.0, Альт Рабочая станция 8.0, [[Образование/8|Альт Образование 8.0]]
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|[[Branches/t7|Branch t7]]
|[[Branches/t7|Branch t7]]
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|'''30 августа 2013 года'''
|'''30 августа 2013 года'''
|[[Альт Линукс 6.0 Кентавр]], [[ALTLinux 6.0 KDesktop]], [[Simply]] Linux 6.0, [[Альт Линукс 6.0 Школьный|Информика 6.0 Школьный]]
|[[Альт Линукс 6.0 Кентавр]], [[ALTLinux 6.0 KDesktop]], [[Simply]] Linux 6.0, [[Альт Линукс 6.0 Школьный|Информика 6.0 Школьный]]
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|[[Branches/t6|Branch t6]]
|[[Branches/t6|Branch t6]]
Версия 09:08, 17 апреля 2017
Стабильные ветки репозитория пакетов ALT Linux ("бранчи") создаются на основе нестабильного репозитория Sisyphus с целью разделения разработческого и эксплуатационного темпов изменений путём отпочковывания и стабилизации.
На основе стабильных веток разрабатываются дистрибутивы ALT Linux, из них же и обновляются.
Содержание
/etc/apt/sources.list
Как правило, годится такой вид (BRANCH — имя ветки, ARCH — i586 либо x86_64; может быть добавлен третий репозиторий при необходимости установки 32-битных пакетов на 64-битную систему):
rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/$BRANCH/branch $ARCH classic rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/$BRANCH/branch noarch classic
Внимание! не добавляйте в конфигурацию сразу несколько бранчей, это склонно приводить к путанице.
Нестабильные репозитории
- Sisyphus — основной репозиторий разработчиков, нередко имеющих дело с ещё не стабильными версиями программ;
- Autoports — дополнительные репозитории к p5/5.1 и t6; представляют собой собрание последних версий пакетов из Сизифа, собранных роботом под соответствующие бранчи.
Поддерживаемые ветки
|Название
|Дата создания
|Окончание поддержки
|Выпущенные дистрибутивы
|Поддержка осуществляется
|Branch p8
|июнь 2016
|16 декабря 2019 года
|Альт Сервер 8.0, Альт Рабочая станция 8.0, Альт Образование 8.0
|Branch c6
|декабрь 2010
|18 апреля 2016 года
|Альт Линукс СПТ 6.0
|Branch c7
|март 2017
|22 марта 2020 года
|Альт Линукс СПТ 7.0
|Поддержка закончена
|Branch t7
|октябрь 2013
|(community branch, параллельный p7)
|неофициальные сборки: enp@
|Branch p7
|апрель 2013
|30 августа 2015 года
|Альт Линукс 7.0 Кентавр, Альт Линукс 7.0 KDesktop, Simply Linux 7.0
|Branch p6
|май 2011
|30 августа 2013 года
|Альт Линукс 6.0 Кентавр, ALTLinux 6.0 KDesktop, Simply Linux 6.0, Информика 6.0 Школьный
|Branch t6
|май 2011
|(community branch, параллельный p6)
|неофициальные сборки: mike@, enp@
Архив
- Branch 5.1 — 2009, осень (community branch, параллельный p5)
- Branch p5 — 2009, осень (выпущены дистрибутивы 5.0 Ковчег, 5.0 Школьный, 5.0 Desktop KDE и Simply Linux)
- Branch 5.0 — 2008, осень (выпуск дистрибутивов отменён)
- Branch 4.1 — 2008, весна (закрыта)
- Branch 4.0 — 2007, весна (закрыта)
- Branch 3.1 — 2006, осень (отменена)
- Branch 3.0 — 2005, осень (закрыта)
Дистрибутивы с версиями ниже 3.0 выпускались без предварительного создания стабильной ветки. Вместо этого Sisyphus замораживался на время релиза.
Репозитории остаются публично доступными и после окончания поддержки.